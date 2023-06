Les conservateurs pourraient perdre DEUX élections partielles à cause de la crise des prêts hypothécaires, selon une nouvelle analyse

LES conservateurs pourraient perdre DEUX élections partielles à cause de la crise des prêts hypothécaires, révèle une nouvelle analyse.

Mid Bedfordshire – dont l’actuelle députée Nadine Dorries a juré de démissionner – a la troisième proportion la plus élevée de titulaires d’hypothèques du pays avec 41,5%.

La circonscription de Nadine Dorries a la troisième proportion la plus élevée de titulaires d’hypothèques au pays Crédit : Getty

Selby et Ainsty dans le Yorkshire – qui organise une élection partielle le 20 juillet après le départ de Nigel Adams – ne sont pas loin derrière avec 37%.

Les deux sont généralement des sièges conservateurs sûrs, mais les initiés du parti craignent qu’ils ne tombent au milieu de la crise.

La recherche, menée par la Resolution Foundation, a également révélé que l’ensemble des sièges du mur bleu verdoyant sont les plus durement touchés par la bombe hypothécaire.

Cara Pacitti, économiste principale du groupe de réflexion, a déclaré que la bombe hypothécaire toucherait plus durement les propriétaires que les crises précédentes en raison de l’explosion des prix de l’immobilier.

Elle a averti : « La crise actuelle des prêts hypothécaires en Grande-Bretagne est plus aiguë et plus concentrée que les crises précédentes des années 80 et 90.

«Il y a actuellement un peu plus de 7 millions de ménages hypothécaires en Grande-Bretagne, et ils sont particulièrement concentrés dans les régions du sud relativement riches en dehors des grandes villes, comme Wokingham et Mid-Bedfordshire.

«Dans ces régions, environ deux électeurs sur cinq ont une hypothèque et feront face à une forte baisse de revenu lorsqu’ils viendront renouveler leurs contrats.

« Dans ces régions, la crise des prêts hypothécaires risque de causer un énorme casse-tête au gouvernement lors des prochaines élections si les propriétaires les accusent d’avoir des factures en flèche. »

Un haut conservateur a déclaré: «Les choses sont très sombres. Ces taux d’intérêt sont une catastrophe.

« Je pense que l’élection est perdue à 100% et la seule question maintenant est de savoir dans quelle mesure – de combien perdons-nous. »

Un allié senior de Rishi Sunak a déclaré: «Nous ne pouvons tout simplement pas faire de pause pour le moment. C’est une chose après l’autre.

M. Sunak fait également face à des élections partielles dans l’ancien siège de Boris Johnson à Uxbridge dans l’ouest de Londres et à Somerton et Frome dans le Somerset après la démission honteuse du conservateur David Warburton.