Les conservateurs pourraient gagner plus de sièges que les libéraux : Nanos

Si une élection devait avoir lieu aujourd’hui, le Parti conservateur remporterait plus de sièges que les libéraux, selon les dernières projections de sièges de Nanos Research.

Lors des deux dernières élections fédérales, les conservateurs ont devancé les libéraux au vote populaire, mais n’ont pas remporté le plus de sièges, permettant à Justin Trudeau de former des gouvernements minoritaires consécutifs.

“Vous savez, dans le passé, les conservateurs ont mené mais n’ont pas été efficaces pour convertir en sièges. Mais maintenant, dans les dernières projections de sièges Nanos que nous avons, nous avons en fait les conservateurs remportant plus de sièges que les libéraux, ce qui signifie qu’il n’y a serait une chance non seulement de défaite libérale, mais aussi de chance pour les conservateurs de former un gouvernement », a déclaré Nik Nanos de Nanos Research dans le dernier épisode de Trend Line.

Bien qu’une élection fédérale soit peu probable de sitôt, étant donné que les libéraux et le NPD ont un accord de gouvernement jusqu’en 2025, les projections de sièges montrent que les conservateurs remporteraient 108 sièges si une élection avait lieu aujourd’hui, contre 106 sièges pour les libéraux. Cela est en grande partie lié à la performance projetée du Parti conservateur dans la région du Grand Toronto, où les libéraux dominaient auparavant.

Les projections montrent également que le NPD remporte 41 sièges et le Bloc québécois 24.

“Mais le plus important, c’est qu’il y a 67 – comptez-les, 67 –- circonscriptions qui sont trop proches pour être appelées en ce moment”, a déclaré Nanos.

Certaines de ces circonscriptions de banlieue autour de Toronto, comme celles d’Oakville et de Burlington, avaient été considérées comme des circonscriptions “traditionnellement très fortes” pour les libéraux lors des deux dernières élections, a déclaré Nanos. Mais les projections suggèrent maintenant que ces circonscriptions penchent vers les conservateurs ou sont trop proches pour être appelées.

Résultats des élections fédérales de 2021 en Ontario (RGT) (Nanos Research)

La modélisation actuelle de Nanos montre des projections de sièges dans GTA, avec des circonscriptions grises trop proches pour être appelées à moins de 7 % ; noir trop proche pour appeler à moins de 2% (Nanos Research)

“Ce qui change la donne ici, c’est que les conservateurs réussissent mieux en Ontario qu’ils ne l’ont fait par le passé et, par conséquent, cela leur rapporte plus de sièges”, a déclaré Nanos.

“Si vous êtes Justin Trudeau ou un conseiller de Justin Trudeau, vous devez penser, ‘Oh boy.’ Il y a des circonscriptions à risque qui sont traditionnellement des circonscriptions libérales. Vous devez faire très attention à ce qui se passera au cours des deux prochaines années.

Les projections montrent également que le NPD remporte plus de sièges. Lors des trois dernières élections, le NPD a été exclu de Toronto, mais maintenant, certaines circonscriptions du centre-ville devraient passer à l’orange.

Nanos pense que les libéraux ont un besoin urgent de renouvellement s’ils veulent gagner les prochaines élections au milieu des inquiétudes croissantes concernant l’impact de l’inflation et le potentiel d’une récession.

“Je pense qu’ils doivent en quelque sorte renouveler leur mission et leur vision pour le pays, et expliquer essentiellement pourquoi ils méritent un autre mandat. Attendez-vous donc à ce qu’ils fassent un renouveau”, a-t-il déclaré. “S’ils ne font pas de renouvellement et pensent simplement qu’ils peuvent faire ce qu’ils ont fait ces dernières années, je ne suis pas sûr que cela fonctionnera.”

