Les plafonds de dépenses pour les partis politiques et les candidats devraient être augmentés à la prochaine élection générale d’une manière qui profitera probablement aux conservateurs.

Avec leur fonds spéculatif aux poches profondes et les donateurs de la ville, les conservateurs ont traditionnellement dépensé plus que les travaillistes aux élections générales. En 2017, Theresa May a dépensé environ 18,5 millions de livres sterling pour les 11 millions de livres sterling de Jeremy Corbyn.