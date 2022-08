Les conservateurs peuvent «dire au revoir» aux prochaines élections s’ils ne parviennent pas à contrôler l’inflation, déclare Sunak

Les conservateurs peuvent « dire adieu » aux espoirs de gagner les prochaines élections générales à moins qu’ils ne maîtrisent l’inflation, a averti Rishi Sunak.

M. Sunak s’exprimait lors d’une course à la direction des conservateurs à Eastbourne un jour après que la Banque d’Angleterre a prévu que l’inflation culminera à 13,3% et que la crise du coût de la vie s’étendra au cours de l’année électorale prévue de 2024.

L’ancien chancelier a averti à plusieurs reprises que le plan de sa rivale à la direction Liz Truss pour au moins 30 milliards de livres sterling de réductions d’impôts immédiates alimenterait l’inflation et risquerait de prolonger la crise.

Il a déclaré aujourd’hui aux militants conservateurs que le plus important n’était pas de « mettre de l’huile sur le feu et d’aggraver la situation ».

“La première chose que nous devons faire pour nous assurer que nous pouvons gagner cette élection est d’avoir résolu ce problème d’inflation d’ici là”, a déclaré M. Sunak.

« Et c’est pourquoi je suis particulièrement inquiet des politiques qui risquent d’aggraver la situation et de durer plus longtemps.

« Parce que c’est un problème qui n’est pas seulement pour cet hiver. C’est un problème pour l’hiver prochain également, et au-delà, car, comme l’a dit la Banque d’Angleterre, elle s’inquiète de l’enracinement de l’inflation.

« Alors il n’y a aucun espoir que nous allons gagner cette prochaine élection. Absolument aucun. Droit? C’est aussi simple que ça.

“Nous avons tous entendu ce qu’ils ont dit hier, vous avez tous vu les chiffres.

« Et si nous ne maîtrisons pas cette chose et que nous ne la maîtrisons pas rapidement, alors nous pourrons dire adieu à la victoire aux prochaines élections. Donc, la première chose pour nous mettre en position de gagner est de traverser l’inflation et de la traverser rapidement et de ne pas aggraver les choses.

M. Sunak a déclaré que vaincre l’inflation était “la question la plus importante à laquelle notre pays est confronté en ce moment”.

Il a ajouté: «Les voyants d’avertissement de notre économie clignotent en rouge. Et la cause profonde de cela est l’inflation. Et oui, il est principalement motivé par des causes internationales, mais pas exclusivement, et devient de plus en plus national.

“Donc, la première chose que nous devons faire, si nous voulons saisir cela, n’est pas d’aggraver la situation et de mettre de l’huile sur le feu et de répéter les erreurs du passé.

“Et comme vous l’avez entendu de Nigel Lawson – le chancelier de Margaret Thatcher – l’autre jour, je pense qu’injecter 40 ou 50 milliards de livres sterling d’argent emprunté dans une économie qui connaît déjà une spirale d’inflation est extrêmement risqué.

“C’est prendre un gros pari avec votre épargne, vos pensions et vos taux hypothécaires et ce n’est pas un pari que je suis prêt à prendre.”