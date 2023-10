Les conservateurs ont rompu 15 promesses sur le bien-être animal depuis les élections, selon la RSPCA

Recevez gratuitement l’e-mail Morning Headlines pour les nouvelles de nos journalistes du monde entier. Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit Morning Headlines

Le gouvernement est revenu sur 15 promesses visant à améliorer le bien-être animal, dont certaines contenues dans son propre programme électoral, selon une nouvelle analyse.

Les promesses non tenues comprennent l’interdiction des exportations d’animaux vivants, la répression du trafic de chiots, la réduction des inquiétudes concernant les moutons et l’interdiction des importations de foie gras.

Les engagements visant à inscrire des normes élevées en matière de bien-être animal dans les accords commerciaux post-Brexit et à mener des consultations sur la fin des cages pour les animaux de ferme ont également été abandonnés, selon la RSPCA.

(RSPCA)

L’association caritative a publié la liste des 15 promesses non tenues pour coïncider avec le début de la conférence du Parti conservateur à Manchester cette semaine, avertissant que « le programme du gouvernement en matière de bien-être animal, autrefois prometteur, est en lambeaux » et que des millions d’animaux en paient le prix.

Le gouvernement affirme qu’il « ne reconnaît pas » ces affirmations et qu’il interdira les exportations d’animaux d’élevage vivants lorsque le temps parlementaire le permettra.

Le manifeste conservateur de 2019 contenait neuf promesses spécifiques, notamment la protection du bétail contre les chiens dangereux et la lutte contre la contrebande de chiots et le vol de chiens, ainsi qu’une interdiction d’exporter des animaux vivants.

Boris Johnson a déclaré sur les marches de Downing Street qu’il allait « promouvoir le bien-être des animaux » comme une cause « si chère au cœur du peuple britannique ».

L’interdiction des importations issues de la chasse aux trophées figurait également dans le manifeste de 2019.

Le plan du parti pour le bien-être animal de 2021 a repris bon nombre des engagements, qui ont ensuite été inclus dans le projet de loi sur les animaux gardés.

Dame Joanna Lumley dépose une pétition au 10 Downing Street appelant à l’interdiction de l’exportation d’animaux vivants (Stefan Rousseau/PA) (Fil PA)

Mais plus tôt cette année, le projet de loi a été abandonné car les ministres auraient cédé à une faction au sein du parti qui affirmait que des mesures anti-cruauté plus larges pourraient être insérées dans la législation.

Emma Slawinski, directrice des politiques de la RSPCA, a déclaré : « Nous appelons les décideurs à briser ce cycle de retards et d’abandons.

« Ils n’ont pris aucune mesure pour arrêter l’importation de fourrure de l’étranger, bloquant la publication de la consultation qui montre un soutien écrasant en sa faveur, ont mis de côté les idées visant à arrêter la vente et l’importation de foie gras barbare, et le mois dernier seulement, ils ont arrêté les progrès sur un consultation pour introduire un étiquetage clair sur les aliments pour montrer comment ils ont été produits, malgré les promesses de le faire.

Elle a déclaré que la RSPCA en avait « assez de ces demi-tours ».

Les projets de consultation sur l’étiquetage des produits alimentaires ont été abandonnés (AFP via Getty Images)

L’organisme de bienfaisance répertorie les 15 promesses non tenues comme suit :

1) Animaux de ferme en cage : Le gouvernement avait promis de mener des consultations sur l’interdiction des cages dans lesquelles sont gardés des millions d’animaux de ferme en Angleterre. Les cages conventionnelles en batterie pour poules sont illégales mais elles ont été largement remplacées par des cages « enrichies ».

2) Exportations vivantes : Le projet de loi sur les animaux gardés interdit les exportations vivantes d’animaux de ferme destinés à l’engraissement et à l’abattage.

3) Le bétail est inquiétant : le projet de loi sur les animaux gardés aurait donné à la police des pouvoirs supplémentaires pour protéger le bétail.

4) Contrebande de chiots : Des règles plus strictes sur l’importation de chiens figuraient également dans le projet de loi abandonné.

5) Importations de fourrures : plus tôt cette année, une interdiction promise a été levée.

Aucune mesure n’a été prise concernant les cages, y compris les cages de mise bas. (Getty Images)

6) Vente et importation de foie gras : Une interdiction a été levée l’année dernière.

7) Négociations commerciales : Aucun des trois accords de libre-échange jusqu’à présent – ​​Australie, Nouvelle-Zélande, TransPacifique – ne comporte de garanties que les importations répondront aux normes britanniques.

8) Étiquetage des aliments : les projets de consultation sur l’étiquetage obligatoire du bien-être sur les produits d’origine animale ont été abandonnés en juillet.

9) Vol d’animaux de compagnie : une autre victime du projet de loi abandonné sur les animaux gardés. Sur les conseils du groupe de travail sur le vol d’animaux de compagnie, le gouvernement a ajouté l’enlèvement d’animaux de compagnie au projet de loi.

10) Interdiction des colliers anti-choc : La législation sur l’interdiction est au point mort.

11) Pièges : Les promesses de lancer un appel à preuves ont été abandonnées.

12) Projet de loi sur les locataires (réforme) : Les projets visant à mettre fin aux « interdictions générales » sur les animaux de compagnie dans les maisons de location sont également au point mort.

13) Loi sur l’abattage : aucun progrès n’a été réalisé quant aux promesses de révision de la loi.

14) Importation de chiens aux oreilles coupées : Encore une fois, le projet de loi sur les animaux gardés aurait comblé cette lacune et aurait interdit l’importation de chats dégriffés.

15) Gibier à plumes : Aucun progrès n’a été réalisé concernant la consultation promise sur la mise à jour des normes.

Un porte-parole du ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales a déclaré : « Nous ne reconnaissons pas ces affirmations. En tant que pays du G7 le mieux classé en ce qui concerne l’indice de protection des animaux de World Animal Protection, le Royaume-Uni est un leader mondial en matière de bien-être animal et nous sommes pleinement engagés à maintenir et à améliorer nos solides antécédents.

« Nous sommes fiers d’appliquer certaines des normes de bien-être animal les plus élevées au monde et le gouvernement a de solides antécédents en matière de relèvement encore plus haut de ces normes – par exemple en interdisant les cages pour les poules pondeuses, en augmentant la peine maximale de détention pour les poules pondeuses. la cruauté envers les animaux et l’introduction d’un projet de loi visant à reconnaître la sensibilité animale dans la loi britannique.

« Nous sommes conscients de l’inquiétude de longue date du public concernant l’exportation du bétail destiné à l’abattage et à l’engraissement. Nous sommes déterminés à respecter notre engagement manifeste visant à mettre fin à ce commerce dès que le temps parlementaire le permettra.