Les conservateurs ont perdu le fil même en discutant des «réparations» du changement climatique aux pays étrangers lors de la COP27

Bonkers facture

NOUS doutons qu’il existe une politique plus folle ou plus susceptible de faire perdre une élection que de faire payer des milliards d’électeurs pour le changement climatique à des pays étrangers.

On s’attend à une telle folie de la part de la gauche, d’Ed Miliband en particulier.

Boris Johnson a fustigé les réparations climatiques après des appels croissants à des paiements aux pays les plus pauvres lors de la COP27 Crédit : AP

En effet, il en a beaucoup plus. Mais les conservateurs ont perdu le fil même en en discutant à la COP27.

La théorie veut que la Grande-Bretagne ait déclenché la révolution industrielle mondiale il y a 200 ans et qu’elle devrait renflouer les nations les plus touchées par l’effet de réchauffement depuis.

Laissons de côté le fait que le Pakistan, maintenant gravement inondé, peut se permettre des armes nucléaires.

Ou que la Grande-Bretagne a maintenant réduit ses émissions de CO2 plus rapidement que les autres grandes économies. Si chaque pays doit maintenant régler son passé, par où commencer ?

Ne devrions-nous pas recevoir un billion de livres de remerciement de tous les autres pays pour avoir retiré des milliards de la paysannerie préindustrielle ? Ou une bonde à chaque fois que quelqu’un est sauvé par la vaccination, transporté par le train, diverti par la télévision ou informé par le web – tout cela inventé par les Britanniques ?

Réponse : Non. Ce serait aussi absurde que les réparations climatiques.

Boris Johnson, au moins, comprend cela. Mais ce n’est pas seulement que nous ne pouvons pas nous le permettre. C’est parce qu’il est ridicule de facturer des nations pour des actes passés il y a des siècles.

Nous avons des arguments bien plus solides pour réclamer 407 milliards de livres sterling de dommages-intérêts à la Chine pour Covid. Ce n’était qu’en 2019.

Frein au culte

La perturbation du M25 par des idiots de la secte apocalyptique hier était déjà assez grave. Mais sans que The Sun n’ait prévenu la police, l’autoroute aurait pu être paralysée.

Au lieu de cela, les flics ont agi beaucoup plus rapidement pour contrecarrer les manifestants et en arrêter des dizaines, y compris des meneurs présumés. La police semble enfin prendre conscience de la menace de Just Stop Oil. Il en va de même pour nos tribunaux.

Sans que The Sun ne prévienne la police, le M25 aurait pu être paralysé Crédit : LNP

Trop souvent, les juges doux voient ces excentriques de la classe moyenne comme des âmes sœurs. Ils doivent saisir la vérité sur eux et sur leurs dirigeants déformés et sociopathes.

La vidéo de la manifestante Louise Harris en dit long : une jeune femme pitoyable poussée aux larmes et à la criminalité non pas par les faits mais par la propagande triée sur le volet avec laquelle elle a subi un lavage de cerveau.

Les émissions du Royaume-Uni ne représentent qu’un pour cent du total mondial et sont en baisse. Pourtant, Harris croit N’IMPORTE QUEL un nouveau forage en mer du Nord détruira sa vie et la planète. Son groupe attaque un « gouvernement criminel » et son « projet de mort génocidaire ».

Même les périodes de prison, aussi méritées soient-elles, ne changeront pas ces esprits endommagés.

Les figures de proue de cette secte doivent être empêchées de faire du mal à qui que ce soit d’autre.

Pensée riche

NOUS aimerions partager la confiance de Rishi Sunak que lui et le président Macron résoudront la crise des migrants illégaux.

Peut-être que leur nouvelle amitié portera ses fruits. Nous ne retiendrons pas notre souffle.

Macron pourrait le résoudre s’il le voulait. Le problème, c’est qu’il ne le fait pas.