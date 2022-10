Couper les guêtres

LIZ Truss, de son propre aveu, a mal géré la présentation du mini-Budget.

Selon ses propres mots, la Première ministre n’a pas jeté les bases de toutes ses réductions d’impôts, en particulier l’abolition du taux maximal de 45 pence pour les plus riches.

Liz Truss, de son propre aveu, a mal géré la présentation du mini-Budget Crédit : AFP

Il est également indéniable que ne pas obtenir de prévisions de l’OBR, ni préciser comment elle réduirait les dépenses publiques, a été une erreur importante.

Ce que cela ne signifie pas, cependant, c’est que tout son plan pour relancer l’économie stagnante est faux, ou qu’elle devrait revenir aux politiques d’imposition élevée et de faible croissance de ces dernières années.

Ainsi, les attaques continues «bleu sur bleu» de ses propres députés d’arrière-ban alors que la conférence conservatrice débutait à Birmingham hier étaient aussi déprimantes qu’inutiles.

Michael Gove, qui a soutenu Rishi Sunak pour PM, a ouvert la voie. Mais beaucoup d’autres visaient le nouveau Premier ministre.

Le seul véritable bénéficiaire de ces attaques est Sir Keir Starmer, qui n’a rien eu à faire pour justifier les bonnes pistes de sondage qui sont tombées sur ses genoux.

Et les luttes intestines n’aident certainement pas les lecteurs de Sun qui ont besoin que le gouvernement se concentre sur le laser pour aider à résoudre la crise du coût de la vie, sans se chamailler entre eux.

Les conservateurs ont mis Liz Truss à la barre et elle a fixé son cap.

Maintenant, ils doivent se calmer et se mettre derrière elle.

Ecoute Mel

SPICE Girl Mel B ne connaît que trop bien la violence domestique par expérience personnelle amère, ayant vécu dans la peur pendant une grande partie de son deuxième mariage de dix ans.

Comme elle l’a dit avec émotion aux politiciens lors de la conférence du parti conservateur, elle a été conduite au bord du suicide par les abus physiques et émotionnels constants.

Mel B ne connaît que trop bien la violence domestique par expérience personnelle amère Crédit : Simon Jones

Espérons que son message soit passé.

Un nombre choquant de 1,6 million de femmes subissent des violences domestiques chaque année, et la crise du coût de la vie pourrait piéger davantage de femmes avec leurs partenaires violents, selon Women’s Aid, qui s’est associée à The Sun pour notre campagne Speak Out Against Domestic Abuse.

Comme Mel l’a dit hier, il y a un besoin urgent de financement supplémentaire pour les services de soutien aux victimes d’abus, de mettre fin au fait que les femmes doivent s’asseoir au tribunal près des femmes malades qui les ont battues et de mettre fin au “club des vieux garçons” des juges qui basent leur idée de savoir si une femme a été victime de violence sur son apparence ou sa situation financière.

Mel a déclaré qu’elle et d’autres sont des survivants, pas des victimes.

Mais trop de gens ne survivent pas.

C’est pourquoi nous devons voir un changement.

La rançon du roi

Du côté positif, Charles, tu es roi.

Du côté négatif, votre fils possède maintenant la maison Highgrove House que vous aimez et il veut un loyer de 700 000 £.

Le roi Charles doit payer un loyer de 700 000 £ pour la maison Highgrove House appartenant à son fils Crédit : AP

Oubliez Game of Thrones.

Game of Homes est encore plus brutal.