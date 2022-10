Les conservateurs ont fait de la “ risée ” du Royaume-Uni, selon un donateur qui fait défection au parti travailliste

Un des principaux donateurs du parti conservateur a annoncé sa défection au parti travailliste avec un don de 100 000 £ au parti de Sir Keir Starmer.

Gareth Quarry a accusé Liz Truss et son Kwasi Kwarteng d’être des « fanatiques » et a déclaré que les conservateurs avaient fait de la Grande-Bretagne « une risée ».

Le multimillionnaire a déclaré que le Premier ministre et la chancelière pratiquaient «l’économie du GCSE», mais a décrit le parti travailliste comme «des personnes sensées qui ont les pieds sur terre».

“Le comportement des conservateurs sur plusieurs années a fait du Royaume-Uni une risée”, a déclaré M. Quarry au Times.

Il a ajouté: «Ce qui m’est venu à l’esprit, en particulier depuis les années Johnson, c’est qu’il existe une inégalité désespérément croissante qui semble tout simplement injuste. Je pense que les gens ont besoin d’espoir. Ils ont besoin d’espérer que leur situation personnelle s’améliorera, ils ont besoin d’espérer qu’ils obtiendront une pause.

En colère contre les réductions d’impôts radicales et alimentées par l’emprunt, le donateur a déclaré que Mme Truss et M. Kwarteng “un jeu de roulette où ils parient tout sur un numéro à venir lors du prochain tour”.

M. Quarry – un ancien avocat de la ville qui préside le géant du recrutement juridique SSQ – a déclaré que son don de 100 000 £ au parti travailliste était “en grande partie le début d’un processus”. Il est également devenu membre du parti.

L’entrepreneur a rencontré la chancelière fantôme Rachel Reeves et d’autres membres de l’équipe de Sir Keir lors de la conférence à Liverpool. “Je pense que Starmer et ses collègues veulent vraiment construire un partenariat très étroit entre le gouvernement et les entreprises.”

Il avait auparavant fait don d’environ 75 000 £ aux conservateurs sous la direction de David Cameron et de Theresa May, et aurait participé à des événements exclusifs de donateurs du «groupe de dirigeants» avec des ministres de haut rang.

Cela survient alors que Mme Truss et M. Kwarteng abandonnent leur projet de supprimer le taux d’imposition de 45p pour les plus hauts revenus après une révolte conservatrice, dans un revirement humiliant lors de la conférence conservatrice.

“Nous comprenons et nous avons écouté”, a déclaré M. Kwarteng, qualifiant la baisse des taux de 45p de “une distraction de notre mission primordiale de relever les défis auxquels le pays est confronté”.

Le numéro 10 ne serait pas déterminé à savoir si Mme Truss ou M. Kwarteng ont poussé pour le demi-tour, affirmant qu’ils “acceptaient tous les deux qu’il s’agissait d’une distraction”.

La porte-parole officielle du Premier ministre a déclaré qu’elle restait attachée au reste du budget et qu’elle était convaincue qu’il pourrait être adopté par le Parlement.

Le demi-tour réduira les réductions d’impôts non financées dans le mini-budget du chancelier de seulement 2 milliards de livres sterling, passant de 45 milliards de livres sterling à 43 milliards de livres sterling, a déclaré Paul Johnson, directeur de l’Institute for Fiscal Studies (IFS) – qui a qualifié cette décision de “insignifiante”. ”.

Le chef de l’IFS a déclaré à BBC Radio 4Aujourd’hui: « Dans la mesure où ce que nous avons vu il y a quelques semaines conduisait à une insoutenabilité budgétaire, c’est toujours le cas. Rien n’a vraiment changé. »

M. Johnson a ajouté: “La Banque sera tout aussi préoccupée par le fait que 43 milliards de livres sterling sont injectés dans l’économie qu’elle l’aurait été avec 45 milliards de livres sterling.”

L’ancien ministre conservateur Stephen Crabb a déclaré que le demi-tour ne “tracera pas de ligne” sous la rébellion des députés conservateurs, affirmant que beaucoup s’inquiéteront toujours des réductions des prestations et des services publics.

Cependant, l’ancien ministre Michael Gove – ayant exprimé sa propre colère face à l’abolition du taux de 45p – a indiqué qu’il était désormais prêt à voter pour le mini-budget.

“Je veux soutenir et je pense, sur la base de tout ce que j’ai entendu, qu’il y a beaucoup de choses qui peuvent être soutenues avec enthousiasme”, a-t-il déclaré à Times Radio.

Mais M. Gove a ajouté qu’il aurait besoin de “beaucoup de persuasion” pour soutenir le gouvernement si Mme Truss décidait de ne pas augmenter les prestations en fonction de l’inflation – une décision susceptible d’être votée séparément du mini-budget.

“Je ne voudrais pas préjuger d’un argument … je dois parfois faire des choses et adopter des politiques qui, dans d’autres circonstances, seraient profondément peu attrayantes”, a-t-il déclaré. “Mais ma position de base, ma position de départ est, oui, Boris avait raison [to pledge to uprate benefits in line with inflation].”