Les conservateurs ont enfin un député senior qui sonne comme la voix des travailleurs

RIEN ne mesure tout à fait l’écart entre la classe politique et les gens qui paient leurs salaires comme leurs attitudes extrêmement différentes à l’égard de la peine capitale.

Beaucoup d’hommes et de femmes honnêtes et civilisés ne voient aucune raison morale pour laquelle, pour ne donner qu’un exemple, les meurtriers de Lee Rigby devraient être autorisés à passer le reste de leur misérable vie dans un confortable confort pénal.

Comme c’est bizarre de voir le député conservateur senior Lee Anderson parler en bien de la peine de mort Crédit : Alamy

Beaucoup ne voient aucune raison morale pour laquelle les meurtriers de Lee Rigby devraient être autorisés à passer le reste de leur vie dans un confort pénitentiaire douillet

Mais pour les politiciens élus de tous bords, l’idée même de la peine de mort, même pour les scumbags meurtriers les plus sans cœur, est un poison.

Les députés peuvent se chamailler à propos du Brexit jusqu’à ce que les vaches folles rentrent à la maison. Ils discuteront toute la journée des grèves du secteur public. Ils se chamailleront à jamais à propos des dériveurs dans la Manche.

Mais d’un bout à l’autre de Westminster, ils ont tous une drôle de tournure à l’idée de la peine capitale, stoppée un an avant que l’Angleterre ne remporte la Coupe du monde.

Alors, comme c’est bizarre de voir un député conservateur de haut rang parler en bien de la peine de mort.

“Personne n’a jamais commis de crime après avoir été exécuté”, suggère Lee Anderson, le nouveau vice-président conservateur.

Dans un parlement dominé par des professionnels de la classe moyenne formés dans le privé, Lee Anderson – ancien mineur de charbon, membre de l’admission de Bojo au mur rouge en 2019, converti aux conservateurs, comme la circonscription d’Ashfield qu’il représente – s’exprime avec la voix authentique de la classe ouvrière.

Il est loin d’être un cinglé aveugle. Il comprend que le plus grand argument contre la peine de mort est qu’il n’y a aucune possibilité de réparation si vous exécutez l’innocent.

« Certains groupes vous diront : ‘Vous ne pourrez jamais le prouver’. Eh bien, vous pouvez le prouver s’ils l’ont filmé et sont filmés comme les tueurs de Lee Rigby. Je veux dire qu’ils auraient dû partir, la même semaine. Je ne veux pas payer pour ces gens.”

Les italiques sont de moi. Le sentiment est partagé par des millions.

Anderson comprend également le grand canyon qui sépare la classe ouvrière de la classe non ouvrière.

Il a travaillé pour le Citizens Advice Bureau. Personne n’est plus éloquent au sujet des escrocs cyniques qui abusent du système d’aide sociale qui devrait aider les personnes vulnérables.

Il estime que l’existence dorée de la plupart des députés conservateurs les rend méfiants face à la fraude aux avantages sociaux.

“Trop effrayé, parce que c’est comme s’en prendre aux pauvres, n’est-ce pas ?” dit Anderson.

« Alors qu’en fait la plupart des gens de la classe ouvrière seraient d’accord avec moi. Si je dis quelque chose de soi-disant scandaleux à cet endroit (la Chambre des communes), je reviens à Ashfield un jeudi, les gens sortiront des magasins et diront : “Vous dites ce que je pense”.

Lee Anderson est un ancien mineur de charbon et fait partie de l’apport Red Wall 2019 de Boris Johnson Crédit : FACEBOOK/LEE ANDERSON

Anderson est une étoile montante au sein de son parti car, dans ce monde de diplômes en philosophie, politique et économie d’Oxbridge et de fortunes privées, il est l’un des rares députés qui pense réellement comme les communautés ouvrières qui décideront des prochaines élections.

“J’ai été p ** s-pauvre”, a-t-il déclaré au Spectator. « Je n’ai pas eu d’argent. Quand ils parlent du NHS, ça a sauvé la vie de ma femme.

“Des quartiers défavorisés ? Il n’y a nulle part plus défavorisé que la rue dans laquelle j’ai été élevé. Tous les problèmes sociaux que nous avons, je les ai vécus et j’ai aidé les gens à les résoudre.”

Peut-être que le parti travailliste n’est pas un shoo-in aux prochaines élections après tout.

Oui, Anderson a clairement été promu parce que les conservateurs peuvent sentir les communautés ouvrières qui ont voté pour le Brexit et Bojo s’éloigner.

Non, la peine de mort ne reviendra jamais dans ce pays.

Mais, finalement, un conservateur parle d’une voix qui n’est presque jamais entendue dans les couloirs du pouvoir ces jours-ci.

Et qu’on le veuille ou non, c’est la voix du peuple.

Gemme en magasin avec le talent de Nick pour la grande écriture

La comédie Sky Funny Woman met en vedette Gemma Arterton dans le rôle d’une bombe blonde pleine d’esprit et ravissante Crédit : © Sky UK Limited

La comédie SKY Funny Woman met en vedette Gemma Arterton dans le rôle d’une bombe blonde pleine d’esprit et ravissante qui se fraye un chemin vers le sommet dans le Londres sexy et sexiste des années 60.

Ce sera bien parce que Funny Woman est une belle histoire – touchante, drôle, inattendue et en partie inspirée de l’histoire de Norma Ann Sykes, la reine de beauté de Blackpool qui a été transformée en Sabrina, une tentative britannique de Marilyn Monroe et Jayne Mansfield.

Sabrina avait un accent du Lancashire, une poitrine de 41 pouces et la capacité de faire rire le monde au lieu de lorgner. “Les gens semblent oublier que j’ai été à un moment donné la championne junior de brasse de Manchester”, a-t-elle fait remarquer un jour.

Et ce sera bien parce que Gemma Arterton, semble totalement convaincante en tant que beauté professionnelle qui était là quand le monde est passé du noir et blanc au Technicolor.

Mais surtout, ce sera bien parce que le scénario et le roman sur lequel il est basé, Funny Girl, ont été écrits par Nick Hornby. Il a écrit certaines des plus grandes fictions (High Fidelity, About A Boy) et non-fiction (Fever Pitch) des 30 dernières années.

Tout ce qu’écrit Hornby est touchant, drôle et intelligent. Son scénario pour le film Brooklyn de Saoirse Ronan lui a valu une nomination aux Oscars. Il est incapable d’écrire quelque chose qui ne vaut pas la peine d’être lu ou regardé.

Le fait que Funny Woman soit écrit par lui m’excite beaucoup plus que le buste de 41 pouces de Sabrina.

Heureux de voir parler

Happy Valley a conclu, brillamment, par une conversation Crédit : BBC

QUAND le sergent Catherine Cawood de Sarah Lancashire a finalement affronté Tommy Lee Royce de James Norton dans sa cuisine à la fin de Happy Valley, une vie passée à regarder des séries télévisées nous a appris à nous attendre à du sang, des tripes et beaucoup de collisions avec des meubles.

Mais ils ont parlé. Et parlé.

L’auto-immolation de Tommy était une chute choquante.

Mais Happy Valley a conclu, brillamment, par une conversation.

Aucun meuble n’a été cassé, bien qu’une couverture au crochet ait été très brûlée.

Un portrait réaliste de la police britannique aujourd’hui ? À peine.

Le meilleur drame britannique de tous les temps ?

Certainement.

Un conseil pour l’Eglise L’Église d’Angleterre envisagera de se référer à Dieu comme non sexiste. “Les chrétiens ont reconnu depuis l’Antiquité que Dieu n’est ni homme ni femme”, pontifie un porte-parole de l’Église d’Angleterre. Hein ? Les deux premiers mots de la prière du Seigneur m’ont toujours semblé assez sexospécifiques.

Guff vert

L’hôte de Love Island, Maya Jama, a fait un aller-retour de 12 000 milles en Afrique du Sud pendant environ dix minutes de télé Crédit : Getty

Le slogan vert grinçant d’ITV, qui signale la vertu, est “les plus grands spectacles avec la plus petite empreinte”.

Alors pour quelle chaîne l’animatrice de Love Island Maya Jama et sa “glam squad” – coiffeuse, maquilleuse, styliste – ont-elles fait un aller-retour de 12 000 milles en Afrique du Sud pour une dizaine de minutes de télé ?

Oui, ce serait ITV écolo, qui a une empreinte carbone qui ferait même rouler les yeux de Harry et Meghan.

Un faux mouvement ?

John Cleese veut faire le redémarrage de Fawlty Towers, alors bonne chance au vieux génie acariâtre Crédit : Alamy

FAWLTY TOWERS revient.

Mais il n’y a pas de Manuel (Andrew Sachs est décédé en 2016), pas de Polly (Connie Booth a cessé de jouer pour la psychothérapie il y a 28 ans) et pas de “petit piranha” (la grande Prunella Scales a reçu un diagnostic d’Alzheimer en 2014).

Pourtant, John Cleese, 83 ans, veut le faire. Alors bonne chance au vieux génie acariâtre.

Mais le redémarrage de Fawlty Towers ressemble plutôt à un groupe qui se reforme lorsque la moitié des membres sont morts, sourds ou ne se parlent plus.

C’est ce à quoi ressemblera un retour d’Oasis. Personne ne le ferait parce qu’ils croient en fait que ce sera aussi bon que l’ancien.

Découvrir les vérités sur le Brexit

Les Brexiteers et Remainers existent-ils encore ?

Je n’accepte pas leur suggestion selon laquelle nous n’aurions pas pu soutenir pleinement l’Ukraine si nous étions restés dans l’UE Crédit : Getty

Près de sept ans après le référendum de 2016, je doute que la plupart des 17,4 millions qui ont voté pour quitter l’UE, ou les 16 millions qui ont voté pour rester, se pensent en ces termes.

Pourtant, le débat sur ce que tout cela signifiait – et si toute la douleur, la paralysie et la division en valaient la peine – gronde toujours.

Les vrais croyants ont récemment cité les réalisations du Brexit.

Je n’accepte pas leur suggestion selon laquelle nous n’aurions pas pu soutenir pleinement l’Ukraine si nous étions restés dans l’UE. Les Britanniques n’allaient jamais laisser Bruxelles décider si nous pouvions donner à Volodymyr Zelensky les avions de chasse dont il a besoin pour se battre pour la liberté de l’Ukraine et la nôtre.

Mais je suis d’accord avec les derniers et anciens Premiers ministres lorsqu’ils louent notre déploiement de vaccins de classe mondiale comme un avantage de quitter l’UE.

“Il est littéralement vrai que le Brexit a aidé à sauver des vies”, a déclaré Boris Johnson à Nadine Dorries sur TalkTV. « Les yeux des gens se gonflent un peu quand vous dites cela, mais il se trouve que c’est vrai. J’en suis fier. Je suis fier de tout le travail que ces gens ont fait.

Moi aussi. Mais les vrais partisans du Brexit doivent comprendre que le Brexit ne peut vraiment pas se limiter au déploiement du vaccin. Il doit y avoir d’autres avantages. Ou toute cette douleur, cette paralysie et cette division n’en valaient tout simplement pas la peine.

A quoi servait le Brexit ? Les Brexiteers ne peuvent pas se cacher derrière le déploiement du vaccin pour toujours.

Au revoir Burt

Une fois, j’ai rencontré Burt Bacharach par une chaude nuit d’été sur la Côte d’Azur Crédit : Getty

BURT BACHARACH, décédé à 94 ans, a donné à la musique une grâce, une sophistication et une classe qu’aucun rock’n’roll inégal ne pouvait égaler.

J’ai rencontré Burt une fois par une chaude nuit d’été sur la Côte d’Azur. C’était le cadre parfait pour cet élégant génie.