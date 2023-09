Les conservateurs ont averti le MI5 que les candidats députés pourraient être des espions chinois

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les conservateurs auraient écarté deux candidats potentiels pour devenir députés après que le MI5 ait averti qu’ils pourraient être des espions chinois.

Cela vient comme l’a dit un ancien conseiller à la sécurité nationale L’indépendant que le scandale d’espionnage chinois est un « signal d’alarme » pour la société britannique dans son ensemble.

Les ministres continuent d’être confrontés à des questions sur des allégations d’espionnage à Westminster après l’arrestation d’un chercheur parlementaire soupçonné d’espionnage au profit de Pékin.

Et les services de sécurité ont conseillé au parti conservateur en 2021 et 2022 que les deux candidats au Parlement ne devraient pas figurer sur la liste centrale des candidats, selon Les temps.

Le journal cite une source anonyme disant : « Il a été clairement indiqué qu’ils représentaient un risque. Ils ont ensuite été exclus de la liste des candidats. On ne leur a pas dit pourquoi.

Un porte-parole du Parti conservateur a déclaré : « Lorsque nous recevons des informations crédibles concernant des problèmes de sécurité concernant des candidats potentiels, nous agissons en conséquence. »

Les deux conservateurs – qui figuraient sur la liste centrale des candidats du CCHQ – auraient eu des liens avec le Département du travail du Front uni, le parti du Parti communiste chinois qui vise à exercer une influence dans d’autres pays.

On craint un potentiel réseau d’agents chinois à Westminster, après l’arrestation d’un chercheur parlementaire soupçonné d’espionnage pour le compte de Pékin. Cette révélation a incité Rishi Sunak à affronter le Premier ministre chinois Li Qiang au G20 pour ingérence « inacceptable ».

M. Sunak a été informé de l’arrestation du chercheur conservateur soupçonné d’espionnage pour le compte de Pékin en mars, selon le Temps Financiermais continuent de mener une politique d’engagement et refusent de qualifier la Chine de « menace ».

Lord Ricketts, l’ancien conseiller à la sécurité nationale, a exhorté les organisations, notamment les universités, les entreprises et les groupes de réflexion, à faire preuve de « transparence et de vigilance », affirmant qu’il s’agissait des « meilleures défenses » contre l’infiltration étrangère.

Mais Lord Ricketts a averti que « les politiciens ne sont pas les seuls » à se méfier de pays comme la Chine et la Russie.

Il a dit L’indépendant: « Il n’y a pas que les politiciens, car je pense que le genre d’opération d’influence visant à pénétrer dans le système britannique – à la fois pour alimenter les arguments mais aussi pour récolter des informations – se déroule probablement ailleurs, pas seulement au Parlement. Cela se produit probablement évidemment dans le monde universitaire, dans les universités et les groupes de réflexion.»

Peter Ricketts prévient que les politiciens ne sont pas les seuls à être visés

« Si vous adoptez une approche globale pour tenter de pénétrer et éventuellement de renverser la démocratie au Royaume-Uni et dans d’autres pays occidentaux, alors vous considérerez toutes ces sortes de domaines de la vie publique comme intéressants… Je pense que cela concerne tous les domaines de la vie politique. « , a déclaré Lord Ricketts.

Le haut responsable a déclaré que cela incluait des endroits qui avaient accès à des informations non classifiées mais « sensibles » ou qui avaient « un accès privilégié à la façon dont les gens pensent et parlent de la Chine » et de la Russie.

Cela inclut également les entreprises détenant « une propriété intellectuelle présentant un intérêt pour la Chine », a-t-il ajouté. « Je pense qu’il est clair depuis longtemps qu’ils sont à la recherche de secrets commerciaux », a-t-il déclaré.

Le problème a été souligné dans un certain nombre de rapports, notamment par la commission du renseignement et de la sécurité (ISC) du Parlement, a-t-il déclaré.

Mais Lord Ricketts a déclaré que le message « n’était pas vraiment parvenu à la maison » et que la querelle d’espionnage avait « agi comme un signal d’alarme ».

« Alors que les gens n’auraient peut-être pas posé de questions sur quelqu’un, par exemple, qui semblait avoir beaucoup d’argent pour les aider à promouvoir les causes qu’ils promouvaient… maintenant je pense qu’il va y avoir plus de transparence, il va y avoir plus de vigilance. à ce sujet, ce qui est une bonne chose », a-t-il déclaré.

Sunak et le ministre des Affaires étrangères James Cleverly sous pression à cause de la position chinoise (Fil PA)

Lorsqu’il s’agit de résoudre le problème, « les gens doivent être attentifs », a-t-il déclaré. « Et si vous donnez à quelqu’un accès à des activités qui ne sont pas classifiées, mais qui restent sensibles… alors vous devrez probablement faire preuve de diligence raisonnable concernant ses antécédents. »

Mais il a mis en garde contre l’idée d’aller trop loin et d’avoir une culture « où tout le monde est suspecté ».

«Je pense que les gens doivent simplement être conscients et prêts à se poser des questions. Il n’y a pas de solution magique. Les espions sont une réalité depuis des siècles… mais la transparence, la vigilance et la sensibilisation sont, à mon avis, les meilleures défenses », a-t-il déclaré.

Le Britannique a été arrêté avec un autre homme par des policiers le 13 mars, soupçonné d’espionnage au profit de Pékin, a-t-on révélé dimanche. L’un des hommes, âgé d’une trentaine d’années, a été arrêté dans l’Oxfordshire, tandis que l’autre, âgé d’une vingtaine d’années, a été arrêté à Édimbourg, a indiqué Scotland Yard.

Le chercheur au centre de la dispute avait des liens avec de hauts responsables conservateurs, notamment le ministre de la Sécurité Tom Tugendhat et la présidente de la commission des affaires étrangères, Alicia Kearns. Dans une déclaration par l’intermédiaire de ses avocats, il a insisté sur son innocence.

Ces allégations ont conduit à une pression accrue de la part des « faucons » chinois sur les bancs conservateurs pour que M. Sunak durcisse sa position à l’égard de Pékin.

Un porte-parole d’Universities UK a déclaré : « La recherche est une entreprise de plus en plus mondiale et collaborative, et tant le volume de la recherche britannique que la proportion produite avec un partenaire international ont considérablement augmenté au cours de la dernière décennie.

« Le gouvernement a souligné la nécessité pour le Royaume-Uni d’entretenir des relations constructives avec la Chine pour relever les défis mondiaux. Cependant, il est impératif que toutes nos activités internationales – quels qu’en soient les partenaires – placent la sécurité nationale au cœur de nos activités.

« Les universités prennent leurs responsabilités au sérieux et travaillent en étroite collaboration avec le gouvernement et des agences telles que la Research Collaboration Advice Team, créée par le DSIT, pour garantir que les collaborations sont fiables et sécurisées.