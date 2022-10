Les conservateurs ont admis n’avoir aucun “contrôle” du scrutin lorsque les membres choisissent un nouveau Premier ministre

Les conservateurs ont admis qu’aucun organe indépendant ne supervise un scrutin de ses membres, il est apparu – car les fidèles du parti pourraient à nouveau choisir le prochain Premier ministre.

Il y a eu une “pause douloureusement longue au téléphone” lorsque la question a été posée à un haut responsable conservateur après que des failles de sécurité ont été révélées lors du concours qui a choisi Liz Truss, a révélé un ancien chef de l’information de la BBC.

Finalement, le responsable a admis “personne, il n’y a pas de surveillance indépendante”, James Harding, aujourd’hui directeur de Tortue Média a dit.

Le média demande un contrôle judiciaire du processus électoral des conservateurs, après avoir réussi à inscrire une tortue de compagnie nommée Archie, deux ressortissants étrangers et Margaret Thatcher – sous son nom de jeune fille Margaret Roberts – en tant que membres, capables de voter.

La controverse a de nouveau éclaté après la démission de Mme Truss, le parti devant potentiellement organiser un scrutin en ligne extraordinaire de trois jours auprès de ses 170 000 membres pour choisir son successeur.

“Si vous voulez avoir confiance en votre démocratie, vous devez avoir une certaine compréhension du fonctionnement des élections et du fait que quelqu’un les supervise”, a déclaré M. Harding. Radio BBC 4.

« Et quand nous avons parlé à un haut responsable conservateur, nous avons dit, ‘qui dirige cette surveillance’ ? Et était l’une de ces pauses douloureusement longues au téléphone et il a dit: “Personne, il n’y a pas de surveillance indépendante”.

M. Harding a averti: «Le Parti conservateur a maintenant mis en place un autre ensemble de règles. À 18 heures le lundi soir, nous pourrions nous retrouver dans une position où nous allons participer à une autre course à la direction des membres.

« Les membres le font en ligne. Et comment savons-nous que c’est sécurisé ? Comment savons-nous quelle surveillance il y a? Comment savons-nous que les membres eux-mêmes peuvent voter – et peuvent en fait accéder à un site Web du parti conservateur qui organise l’élection du premier ministre ? »

