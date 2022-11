Les conservateurs n’ont aucun plan pour réduire l’immigration, les travaillistes n’ont aucune envie de le faire – un afflux aussi important n’est pas durable

Folie frontalière

L’augmentation record et époustouflante de l’immigration est la preuve irréfutable que les conservateurs ont perdu tout contrôle de nos frontières.

Nous ne blâmons pas ceux qui viennent ici légalement pour chercher de nouvelles opportunités.

Nous ne blâmons pas ceux qui viennent ici légalement pour chercher de nouvelles opportunités Crédit : Reuters

Le problème réside dans les politiciens qui agitent en si grand nombre, dans l’espoir de stimuler notre économie en déclin, sans se soucier des investissements gigantesques dans les infrastructures et les services qu’une augmentation aussi rapide exige.

Pendant tout ce temps, ils mentent aux électeurs en disant qu’eux aussi veulent que les chiffres baissent.

Voici donc un demi-million de nouvelles personnes. . . la population de Bristol, Bradford ou Liverpool. Ils sont arrivés en seulement 12 mois jusqu’en juin et les 504 000 doivent en quelque sorte bénéficier d’un logement, de soins de santé et de transports – un fardeau énorme pour les services déjà en train de s’effondrer.

Les Britanniques sont un peuple incroyablement accueillant, comme les migrants en conviennent. Mais un afflux aussi massif n’est pas durable et le pays le sait de plus en plus.

Il y a une certaine atténuation. Un bon pourcentage sont de véritables réfugiés d’Ukraine, de Hong Kong et d’Afghanistan qui ont besoin de notre sanctuaire contre la guerre ou la répression.

277 000 autres étudiants étrangers affluent dans nos universités enviables, même si beaucoup resteront pour de bon.

Peut-être que si 40 000 migrants illégaux n’atterrissaient pas aussi sur nos plages en un an – près de la moitié d’entre eux étant des chanceliers albanais ne fuyant rien – le public serait moins gêné. Mais là aussi, les progrès sont inexistants.

Le Brexit visait à reprendre le contrôle de nos frontières. La plupart des sortants voulaient également la réduction totale des migrants, pour alléger la pression sur les services.

Les conservateurs ont échoué sur les deux. Et cela pourrait encore s’aggraver sous le Parti travailliste. Leurs partisans aiment les frontières ouvertes.

Les conservateurs n’ont aucun plan pour réduire l’immigration. Le travail n’a aucune envie de le faire.

Farce policière

PENDANT des années faibles, les dirigeants éveillés ont laissé tomber la Met Police et Londres avec.

Mais le nouveau chef plus coriace est paralysé par le fait qu’un policier sur dix n’est pas disponible pour le service.

Des milliers sont vraiment malades. Mais 500 sont suspendus ou interdits de contact avec le public parce qu’on ne peut pas leur faire confiance. Pourquoi sont-ils encore salariés ?

Le commissaire Mark Rowley dit qu’il n’a pas le pouvoir de les licencier. Pourquoi pas? Ces règles doivent être modifiées.

Échangez les mauvais payeurs contre de bons jeunes flics et regardez le taux de criminalité chuter.

Biscuits durs

NOUS SOMMES tous prêts à rugir sur l’Angleterre et le Pays de Galles aujourd’hui.

D’abord les garçons de Gareth Bale contre l’Iran. Plus tard, les jeunes Lions de Harry Kane contre les Américains.

Sur le papier, l’Angleterre devrait les prendre. Mais soyez prudents, les gars.

La ligne offensive de l’équipe américaine sera une menace dans nos six.

Et leur défense lancera ses crampons pour un blanchissage en aval.