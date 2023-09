Les conservateurs nerveux implorent Sunak de maintenir en vie de minces espoirs électoraux lors de la conférence cruciale du parti conservateur

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

UNDes députés conservateurs inquiets ont exhorté Rishi Sunak à présenter une vision – et à éviter une catastrophe – lors de la conférence de leur parti alors qu’ils envisagent de plus en plus une voie étroite pour éviter l’humiliation électorale.

Ce week-end verra le coup d’envoi de la course au pouvoir lors des élections générales de l’année prochaine. Mais M. Sunak risque d’être dévié par ce qui s’annonce comme une bataille toute-puissante entre la droite de son parti et les plus modérés – le poussant à ignorer leur « folie populiste ».

Au cours des deux prochaines semaines, le Premier ministre et son adversaire Sir Keir Starmer disposeront de plateformes majeures pour montrer aux électeurs pourquoi ils devraient recevoir les clés du numéro 10.

Les députés conservateurs ont été soutenus par un sondage qui suggère que la décision controversée de M. Sunak la semaine dernière d’abandonner certains objectifs verts – notamment l’interdiction des nouvelles voitures à essence – a réduit l’écart avec les travaillistes.

Mais de nombreux députés conservateurs voient encore les jours à venir comme une épreuve à surmonter plutôt que d’en profiter. Un ancien ministre, partisan de Sunak, a déclaré que la tâche de son chef était de « ne pas tout foutre en l’air ». Il a ajouté : « Il va falloir que ce soit un très bon discours ».

Les députés conservateurs admettent en privé que l’éventail de leurs espoirs électoraux s’étend, comme l’un d’eux l’a dit, « de la manière de perdre du mieux que nous pouvons jusqu’à la manière de remporter la victoire ».

Mais ils ont vu une possible lumière au bout du tunnel ces derniers jours. « La semaine dernière, il a réussi à réduire l’écart avec le parti travailliste en montrant qu’il était aux commandes. Si l’on nous accuse de rouler en roue libre, les gens remarquent qu’il veut changer les choses », a déclaré un député.

« Les travaillistes et les libéraux-démocrates présentent une vision très négative. Il peut dire « oui, il y a des problèmes », mais affirmer que c’est lui qui peut le résoudre. Pas Starmer ».

Mais il a également lancé l’appel perpétuel des députés à leur chef, pour une vision. « Il va devoir prendre ces choses et les mettre en vision – et donner l’impression qu’il le pense vraiment », a-t-il déclaré.

Un autre ancien ministre a reconnu que ce serait une semaine tendue pour le parti et son chef. Sa tâche était de « s’en sortir sans que rien de catastrophique ne se produise », a-t-il déclaré.

Cela peut cependant être plus facile à dire qu’à faire, étant donné qu’il doit affronter son propre parti.

Liz Truss et Jacob Rees-Mogg feront pression sur le Premier ministre sur les impôts (Getty)

Lundi, Liz Truss rassemblera ses alliés restants, dont Jacob Rees-Mogg, Priti Patel et Ranil Jayawardena, pour un « rassemblement pour la croissance » destiné à faire pression sur M. Sunak en faveur de réductions d’impôts.

Les Nouveaux Conservateurs, un groupe de droite issu des campagnes électorales de 2017 et 2019 dirigé par Danny Kruger et Miriam Cates, organisent également un rassemblement pour lancer cinq engagements « alternatifs ». Avec le soutien du Common Sense Group – dirigé par John Hayes, proche allié de Suella Braverman – ils appelleront au retrait de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), à des réductions d’impôts et à des mesures pour protéger les espaces sûrs réservés aux femmes.

La droite conservatrice a été soutenue après que Mme Braverman aurait été autorisée par le numéro 10 à lancer la perspective de quitter la CEDH comme un « coup de semonce » à la Cour de Strasbourg, ce qui a contribué à contrecarrer la politique du gouvernement au Rwanda.

M. Kruger a déclaré que le gouvernement « se trouvait au bon endroit » sur la question – ce qui a déclenché un avertissement de Damian Green, président des modérés de One Nation, selon lequel cela serait « très préjudiciable à la réputation de la Grande-Bretagne dans le monde ».

Le grand conservateur Dominic Grieve a exhorté M. Sunak à ignorer Mme Braverman et ceux de droite qui « font le jeu de la galerie populiste » sur l’immigration. « C’est à lui de décider s’il aura le courage d’affronter une frange vraiment dangereuse du parti. »

L’ancien procureur général a déclaré L’indépendant que les appels des conservateurs de droite à se retirer de la CEDH sont « si imprudents qu’ils comportent un élément de folie » et un « fantasme sérieusement préjudiciable ».

M. Grieve a ajouté : « Ayant permis que la menace soit proférée, alors si la politique rwandaise échoue, [Mr Sunak] on lui demandera sérieusement s’il ira jusqu’au bout. Je ne suis pas sûr que ce soit de la bonne politique, en dehors de toute autre chose.

Les dirigeants conservateurs sont hantés par l’expérience de Theresa May, lorsque la lettre sur le mur derrière elle a commencé à tomber pendant son discours (Getty)

Lord Hayward, homologue conservateur, a déclaré avant cette conférence : « L’ambiance est légèrement meilleure qu’elle ne l’était depuis des mois. Il y a à nouveau de l’espoir. Le passage à la carboneutralité semble avoir fait une différence, trois sondages récents montrant une amélioration. Les députés conservateurs m’ont dit que cela avait touché une corde sensible chez eux.

Il a ajouté : « La pression vient de la droite sur diverses choses. Mais le travail de Rishi consiste à faire appel au grand public, par-dessus les têtes du parti. Les droits de succession ne sont pas le principal problème pour les gens : c’est l’inflation. Il doit donc poursuivre sa mission. L’économie est ce qui compte le plus.

Tom Lubbock, directeur de la société de sondage JL Partners, a déclaré L’indépendant: « Il y a ce risque que ceux de droite disent des choses inutiles – et quelqu’un comme Jacob Rees-Mogg critique directement Sunak. Mais les gens savent à quoi ressemblent les conservateurs. [on infighting].»

Il a exhorté le Premier ministre à se concentrer sur la « marque Rishi ».

Le sondeur a ajouté : « Il doit se concentrer sur la construction de Brand Rishi en tant que personne qui prend des décisions importantes à long terme pour le bien de l’économie. Les conservateurs ont de bonnes raisons d’être optimistes si l’inflation diminue. Mais ils devront compter sur la marque Keir Starmer qui restera bancale.