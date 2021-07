La chasse au RENARD a été interdite au Royaume-Uni en 2004. Un grand jour, donc, pour les renards – que l’on pouvait voir célébrer en dehors de leurs tanières, casser le champagne, etc.

Ils ne seraient plus poursuivis à travers la campagne en braillant des t***ers en vestes rouges. Et puis déchiré en morceaux.

Les conservateurs ne sauveront pas les renards… ils ne veulent pas bouleverser les toffs Crédit : PA : Association de la presse

Eh bien, c’est ce que les renards – et en fait le reste d’entre nous – pensaient à l’époque. Un passe-temps horrible était sur le point d’être fermé. Tout comme nous avons fermé les anneaux d’appâtage des ours et de combat de coqs des années auparavant.

Mais 17 ans plus tard, des renards sont toujours tués chaque année par des chasseurs qui pensent avoir trouvé des moyens légaux de contourner la législation.

Il y a encore 200 chasses au renard en cours dans le pays. Ils prétendent qu’ils chassent sur les sentiers et qu’aucun renard n’est blessé. Mais est-ce une grosse tarte au porc ?

Chaque chasse dans le pays a un homme terrier. Le travail de l’homme terrier est de mettre ses chiens au travail pour extraire les renards de leurs tanières. Donc vous obtenez l’image.

Comme le dit Andy Knott, patron de la League Against Cruel Sports : « Si les chasses ne chassaient pas les renards, pourquoi diable auraient-ils besoin d’un homme terrier ?

Leur gaffe a été soufflée à la fin de l’année dernière. Un webinaire de la communauté des chasseurs a été divulgué. Fondamentalement, il s’agissait de donner des conseils aux chasseurs sur la façon de «créer un écran de fumée» apparemment pour dissimuler le fait qu’ils pourchassaient en fait des renards et ne suivaient pas simplement une piste.

RÉPRIMER

L’un des principaux orateurs était Lord Mancroft, un pair conservateur de haut rang.

Mais ce n’est pas une surprise, n’est-ce pas ? Le Parti conservateur n’a jamais été un ami de la faune. La plupart d’entre eux se sont opposés à l’interdiction de chasser.

En 2017, Theresa May avait l’intention d’ANNULER l’interdiction avec un nouveau vote. (Par ailleurs, l’interdiction de chasser est l’un des textes législatifs les plus populaires jamais introduits, à en juger par les sondages au fil des ans).

Bon sang, les Tories viennent juste d’admettre que les animaux peuvent être sensibles. Je vous le dis, regardez bien un renard – ou votre chien de compagnie – puis jetez un œil à Matt Hancock. Laquelle de ces créatures a l’intelligence la plus perçante, pensez-vous ?

Quoi qu’il en soit, le gouvernement a eu la semaine dernière une chance de réprimer la chasse.

COUPE

Il y a un nouveau projet de loi pour arrêter la course de lièvre – une autre activité répugnante. De nouvelles mesures visant à interdire la chasse sur piste auraient pu être introduites.

Mais ils ne le feraient pas. Les organisations caritatives pour le bien-être des animaux me disent que c’est parce que les conservateurs ne veulent pas contrarier tous les riches riches qui semblent vraiment apprécier de déchirer un renard en morceaux.

Ainsi, les renards continuent de souffrir aux mains de psychopathes qui prennent plaisir à voir un animal tué. Et le tout est étouffé par l’establishment conservateur.

Et il n’y a pas que les renards non plus.

La chasse au vison avec des chiens est également illégale. Mais il n’y a pas le moindre doute que cela continue.

Les renards sont toujours tués chaque année par des chasseurs qui pensent avoir trouvé des moyens légaux de contourner la législation (photo d’archives) Crédit : Alamy

La branche locale des saboteurs de chasse là où je suis dans le Kent interrompt assez régulièrement les chasses au vison.

Ce truc est illégal.

Tout se passe encore, avec la connivence du Gouvernement.

Si Boris et son parti sont sérieux au sujet de leur souci du bien-être des animaux, ils réfléchiront à nouveau – et arrêteront les chasseurs de sentiers avec leurs «écrans de fumée».

Mais je ne pense pas qu’ils soient vraiment sérieux.

Bang hors service

ILS essaient de vous empêcher de manger à nouveau. Saucisses, encore.

Un nouveau rapport suggère que pour chaque 50 grammes de saucisses supplémentaires que vous mangez, votre risque de développer une maladie cardiaque augmente de 18%.

Maintenant, pensez-y. Une saucisse pèse un peu plus de 50g. Donc, si vous n’aviez que six saucisses, vous seriez presque CERTAIN d’avoir une maladie cardiaque, selon ce titre idiot. Donc, c’est du charabia dénué de sens.

Ce que le rapport voulait dire, c’est que si vous vous gavez de bangers tout au long de votre vie, vos chances de développer une maladie cardiaque augmenteront de 18%. Mais même cela n’a pas de sens, car nous ne savons pas ce que c’est 18% DE.

Si le risque moyen de développer cette forme spécifique de maladie cardiaque est, disons, de cinq pour cent et que vous mangez beaucoup de saucisses, vos chances de développer la maladie passent de cinq pour cent à 5,9 pour cent. Ce qui n’est pas aussi alarmant, n’est-ce pas ?

Au lieu d’interdire les saucisses, interdisons les statistiques inutiles et alarmistes.

prince plaisant

JE VOIS que le prince Harry envahit à nouveau sa propre vie privée. Mémoire à paraître prochainement. Coller la botte dans la famille royale.

Il contiendra un certain nombre de révélations fascinantes :

Harry ne savait pas qu’il avait les cheveux roux jusqu’à ce que sa femme le lui dise. Auparavant, lorsqu’il se regardait dans un miroir, il « pensait que je regardais quelqu’un d’autre. Le jardinier ou quelqu’un d’autre.

Son cadeau de mariage à Meghan était un ensemble de savons Mr Men.

Harry a déjà été battu de justesse dans une partie d’Articulate par la douairière Gwenyth d’Aberystwyth, l’aînée des corgis de la reine.

Harry révèle qu’il est connu comme le « joker » de la famille royale. « Tout le monde se met à rire chaque fois que j’entre dans une pièce. Avant même que j’aie dit quoi que ce soit !

Meghan rassemble son chewing-gum usagé en une énorme boule, qu’elle donne ensuite aux pauvres.

Sucre et dépit

J’ESPÈRE que les supermarchés britanniques vont interdire la pire crème glacée du monde, Ben & Jerry’s.

L’horrible société américaine a interdit la vente de sa boue aux colons juifs en Cisjordanie israélienne.

Ben & Jerry’s a interdit la vente de sa boue aux colons juifs en Cisjordanie israélienne

Dans mon livre, c’est du racisme flagrant. Déjà un supermarché aux États-Unis a déclaré qu’il ne stockerait pas la marque.

Il n’y a rien de pire que des entreprises qui signalent la vertu.

Ben & Jerry’s – fouetter des tripes sucrées et chargées de graisse à des millions d’enfants. Mais ensuite montrer à quel point ils sont cool en haïssant Israël.

Je suppose que les Juifs ne s’en soucient pas trop, attention. Haagen-Dazs est BEAUCOUP mieux.

La vérité chauve de Dom

REGARDEZ, OK, Dominic Cummings peut sembler un peu . . . impair. En partie humain, en partie Mékon.

Mais quand vous l’écoutez, n’avez-vous pas le moindre soupçon qu’il pourrait dire la vérité ?

Que, par exemple, Boris Johnson n’a aucune idée de ce qu’il fait ? Et le pouvoir de la femme de Bojo, Carrie : « La situation dans laquelle nous nous sommes retrouvés est que, en quelques jours, [we] étaient dans une situation où la petite amie du Premier ministre essaie de se débarrasser de nous et de nommer des clowns complets à certains postes clés », a-t-il déclaré.

Sonne vrai, n’est-ce pas? Il a également raison lorsqu’il dit que le système bipartite nuit à notre gouvernement.

Et c’est probablement le point – Dominic Cummings n’a jamais vraiment été un conservateur.

Le loup ne siffle plus

BIENTT, il sera illégal de siffler les femmes dans la rue. Pas de problème pour moi – je ne peux pas siffler le loup. Trop peu de dents, mon pote.

Et je suppose que c’est assez juste. Un peu daté comme concept, n’est-ce pas ? Mais je me demande s’il existe une manière plus moderne, avec elle, dont les hommes pourraient montrer leur appréciation des belles femmes. Quelque chose d’un peu plus sophistiqué que le sifflement du loup.

Donc, si vous voyez la femme de Peter Crouch, Abbey Clancy, marcher dans la rue, vous pourriez vous mettre à genoux.

Ou peut-être frapper des casseroles ensemble et applaudir, comme nous l’avons fait pour le NHS. Je n’en sais rien, c’était juste une idée.