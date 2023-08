Les conservateurs lancent une campagne publicitaire massive au milieu de la flambée des sondages

Le Parti conservateur du Canada lance une campagne publicitaire de plusieurs millions de dollars qui dépeint son chef, Pierre Poilievre, comme un père de famille qui veut réparer le pays — alors que son parti monte en flèche dans les sondages et que son principal rival traverse une enquête publique rompre avec son épouse.

« Ce n’est pas une campagne d’image de marque. C’est une amplification de qui Pierre est et a toujours été », a déclaré Regan Watts, ancien conseiller principal du ministre conservateur des Affaires étrangères Lawrence Cannon.

« Il est chaleureux, il est gentil, il est empathique et il écoute… Il est important que les gens fassent la distinction entre la Colline du Parlement et le reste du pays, s’engageant avec les Canadiens individuellement.

Deux des trois publicités visent à montrer un côté plus humain de Poilievre, dont le style agressif et bouledogue l’a vu s’affronter avec des journalistes et des politiciens, ce qui a incité le magazine Maclean’s à demander « Pourquoi Pierre Poilievre est-il si en colère? »

Une source conservatrice de haut rang a confirmé à CBC News que le parti dépensera plus de 3 millions de dollars sur trois mois pour diffuser trois publicités bilingues dans chaque province et territoire.

Les publicités seront diffusées à la télévision, à la radio, sur les plateformes numériques et dans la presse écrite.

L’analyste des sondages Éric Grenier, l’auteur de TheWrit.ca, affirme que le moment de la campagne est logique.

« Habituellement, quand il y a un nouveau chef en place et que les Canadiens ne savent pas grand-chose à son sujet, on essaie de le faire ressembler davantage à une personne sympathique », a-t-il déclaré.

La première publicité présente la voix off de l’épouse de Poilievre, Anaida, une immigrante vénézuélienne élevée à Montréal qui a été décrite dans un journal québécois comme la « as caché » Au Québec.

Pourquoi mon mari fait ça. pic.twitter.com/MXpCY3dkQR —@AnaPoilievre

« Qui est Pierre Poilievre? » elle raconte, avant de montrer le chef conservateur à différentes étapes de sa vie, notamment en jouant au hockey tout en grandissant à Calgary et en jouant avec ses propres enfants.

« Et je le connais comme un gars qui m’aime pour qui je suis », dit-elle dans l’annonce. « Un Canadien, qui est venu s’installer au Canada, et sa femme. »

Il est sorti moins d’une semaine après celui de Justin Trudeau séparation de haut niveau de sa femme, Sophie Grégoire Trudeau.

La deuxième publicité montre Poilievre assis avec son fils, faisant un puzzle.

« Tout semble cassé au Canada. Inabordable, dangereux, divisé. Mais nous pouvons recoller les morceaux », dit-il en voix off.

La troisième annonce est une attaque contre la taxe carboneque Poilievre dit qu’il annulerait s’il était élu.

ASSEZ! @PierrePoilievre AXERA LA TAXE Payez moins – Ramenez plus à la maison ! pic.twitter.com/2b116i6UMp —@ToddDohertyMP

Une flambée des sondages

Cette campagne publicitaire intervient alors que le parti bondit dans les sondages.

« Tous les sondages nationaux que nous avons vus au cours des derniers mois ont donné aux conservateurs une large avance, parfois jusqu’à 10 points, et cela a augmenté au cours des derniers mois », a déclaré Grenier.

« La question est de savoir si ça va tenir jusqu’à l’automne. »

Cela survient également des semaines après avoir abandonné sa cravate et ses lunettes pour un look plus décontracté, ce qui, selon certains stratèges, pourrait signaler un effort de présentation. une version plus décontractée et sympathique de lui-même .

Ces publicités pourraient être un appel aux femmes – un groupe démographique clé que les conservateurs tentent de courtiser, dit Grenier.

« Les conservateurs en général sondent moins bien chez les femmes que chez les hommes… Pour Pierre Poilievre, on a vu le même genre de choses. Les opinions négatives ont tendance à être beaucoup plus élevées chez les femmes que chez les hommes », a-t-il dit.

« C’est une façon de le faire paraître moins abrasif, moins partisan. »

« Vous pouvez changer l’emballage mais pas le contenu »: Rodriguez sur le dernier blitz publicitaire de Poilievre Des journalistes ont interrogé le ministre des Transports et député québécois Pablo Rodriguez au sujet de la dernière campagne publicitaire du chef conservateur Pierre Poilievre. Rodriguez dit que ce n’est pas quelque chose que les Québécois veulent.

Le ministre des Transports du Canada, Pablo Rodriguez, a été interrogé sur la nouvelle campagne publicitaire et a déclaré qu’il ne croyait pas que les publicités influenceraient les gens, en particulier dans sa province natale de Québec.

« Vous pouvez changer l’emballage si vous le souhaitez, vous pouvez changer l’emballage, mais pas le contenu », a-t-il déclaré. « Le contenu n’est pas quelque chose que les Québécois veulent. »

‘De l’argent à flamber’

Bien que le prix de 3 millions de dollars puisse sembler cher, le Parti conservateur du Canada dépasse largement ses rivaux en matière de collecte de fonds.

D’avril à juin seulement, les conservateurs recueilli près de 8 millions de dollars en dons une légère baisse par rapport aux 8,3 millions de dollars que le parti a levés au cours des trois premiers mois de l’année.

C’est plus du double de ce que les libéraux ont soulevé dans le même laps de temps.

« Ils ont beaucoup d’argent à brûler », a déclaré Grenier. « L’écart dans la collecte de fonds au cours des six derniers mois entre les deux partis est le plus grand qu’il n’ait jamais été… ce qui leur donne un avantage entre les élections que les libéraux et les néo-démocrates n’ont tout simplement pas. »