Les conservateurs grimpent de 5 points devant les libéraux : Nanos

Le Parti conservateur devance les libéraux de cinq points de pourcentage lorsqu’il s’agit de savoir pour qui les Canadiens voteraient, selon le dernier suivi des scrutins fédéraux de Nanos Research.

Dans le dernier épisode de Trend Line, le sondeur Nik Nanos a déclaré que les conservateurs obtenaient 36 % des votes, tandis que les libéraux obtenaient 31 %, le NPD 19 %, le Bloc québécois 6 %, le Parti vert 19 %. cinq pour cent et le Parti populaire du Canada à trois pour cent.

« Il semble en ce moment que les Canadiens sont grincheux et que les conservateurs sont aux commandes. Et tu sais quoi? Si ces chiffres augmentent encore plus, en particulier en fonction du résultat des élections conservatrices cet automne, cela pourrait être une très mauvaise nouvelle pour le Parti libéral », a déclaré Nanos.

Candice Bergen dirige le Parti conservateur par intérim alors que les membres se préparent à élire un chef permanent le 10 septembre.

Le sondeur a déclaré que plusieurs facteurs sont en jeu, notamment le simple fait que chaque parti au pouvoir a une date d’expiration. Il a également mentionné les récentes annonces des libéraux qui ne s’engageaient à aucune nouvelle dépense, mais étaient fondées sur des promesses antérieures.

« Il n’y a pas beaucoup de nouveautés. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles ils travaillent encore, comme la réconciliation. Comme sur l’environnement. Et je pense que pour certains Canadiens, cela semble un peu fatigué pour les libéraux », a-t-il déclaré.

MALHEUR DE L’ÉCONOMIE ET ​​DE L’INFLATION

Les Canadiens s’attendent également à un ralentissement majeur de l’économie au cours des 60 à 90 prochains jours, selon l’indice Bloomberg Nanos Canadian Confidence Index achevé le 17 juin.

Sur l’échelle de 100 points, tout ce qui est inférieur à 50 est négatif et tout ce qui est supérieur à 50 est positif. À l’heure actuelle, les Canadiens tournent autour du seuil de neutralité – ce n’est que la quatrième fois en 14 ans que l’opinion publique atteint ce seuil.

L’une de ces périodes a été la récession de 2008 et, plus récemment, la pandémie.

Nanos a déclaré que la nouvelle de mercredi selon laquelle le taux d’inflation annuel en mai a atteint son plus haut niveau en près de 40 ans aggravera les inquiétudes économiques.

«Ce n’est qu’une autre nouvelle qui crée un niveau élevé d’anxiété et d’incertitude pour les Canadiens moyens», a-t-il déclaré.

Et bien que les perceptions du marché du logement aient été régulièrement élevées, le sondeur a déclaré qu’elles étaient également en baisse.

Environ 41% des répondants à un sondage téléphonique Nanos, Bloomberg ont déclaré qu’ils pensaient que la valeur de l’immobilier augmenterait, en baisse de 13 points de pourcentage au cours des quatre dernières semaines. Un autre 26 pour cent pensent qu’il va diminuer, en hausse de 12 pour cent.

« Je pense que cela a beaucoup à voir avec vous savez que les gens s’inquiètent de la hausse des taux d’intérêt, de ce que l’inflation pourrait signifier, et aussi simplement de l’inquiétude pour l’économie. Ainsi, le marché immobilier en ébullition, point final, du moins aujourd’hui, n’est plus chaud », a-t-il déclaré.

MÉTHODOLOGIE

Pour le suivi des bulletins de vote : 1 094 entrevues aléatoires recrutées par RDD (lignes terrestres et cellulaires) sondage téléphonique aléatoire auprès de Canadiens âgés de 18 ans et plus, se terminant le 17 juin 2022. Les données sont basées sur une moyenne mobile de quatre semaines où chaque semaine le groupe le plus âgé de 250 entretiens sont supprimés et un nouveau groupe de 250 est ajouté. Un sondage téléphonique aléatoire auprès de 1 094 Canadiens est précis à 2,9 points de pourcentage, plus ou moins, 19 fois sur 20.