Les conservateurs grecs remportent une victoire écrasante aux élections

Le parti conservateur grec Nouvelle Démocratie a remporté une victoire écrasante lors des élections de dimanche, offrant à son chef Kyriakos Mitsotakis un second mandat de Premier ministre.

La victoire de la Nouvelle Démocratie aux deuxièmes élections grecques en cinq semaines a infligé une cuisante défaite à ses principaux rivaux, le parti de gauche Syriza.

Des résultats presque complets montrent que la Nouvelle Démocratie a remporté un peu plus de 40,5 % des voix tandis que Syriza avait du mal à atteindre 18 %, soit 2 points de pourcentage de moins que lors des dernières élections de mai.

« Avec le résultat électoral d’aujourd’hui, la Grèce ouvre un nouveau chapitre historique de son parcours », a déclaré Mitsotakis dans un communiqué télévisé. Les électeurs, a-t-il dit, « nous ont donné un mandat fort pour avancer plus rapidement sur le cours des grands changements dont notre pays a besoin. D’une manière bruyante et mature, ils ont définitivement fermé un cycle traumatique de mensonges et de toxicité qui a retenu le pays et divisé la société. . »

Son deuxième mandat en tant que Premier ministre « peut transformer la Grèce à un rythme de développement dynamique qui augmentera les salaires et réduira les inégalités, avec des soins de santé publics meilleurs et gratuits, avec un État plus efficace et numérique et un pays fort », a-t-il ajouté.

Trois petits partis, quant à eux, devaient gagner une représentation nationale. Ils comprenaient les Spartiates et le parti ultra-religieux Niki, qui a une base de soutien au sein de l’Église orthodoxe grecque.

Le parti de Mitsotakis devait remporter 158 des 300 sièges du Parlement, grâce à une modification de la loi électorale qui accorde des sièges supplémentaires au parti vainqueur. L’élection précédente en mai, menée dans le cadre d’un système de représentation proportionnelle, lui avait laissé cinq sièges en deçà d’une majorité malgré l’obtention de près de 41 % des voix, et il avait décidé de demander un mandat plus fort lors d’une deuxième élection plutôt que de chercher à former un gouvernement de coalition avec un petit parti.

La participation électorale, cependant, était faible dimanche, à un peu moins de 53% des électeurs éligibles, contre un peu plus de 61% lors du vote de mai.

Mitsotakis, 55 ans, a fait campagne sur une plate-forme visant à garantir la croissance économique et la stabilité politique alors que la Grèce se remet progressivement d’une crise financière brutale de près de dix ans.

Son principal rival, Alexis Tsipras, 48 ​​ans, a été Premier ministre de 2015 à 2019 – certaines des années les plus mouvementées de la crise financière grecque. Sa performance dimanche le laisse se battre pour sa survie politique. Après sa mauvaise performance aux élections de mai, il avait eu du mal à rallier sa base électorale, une tâche compliquée par des partis dissidents formés par certains de ses anciens associés.

Mitsotakis, diplômé de Harvard, est issu de l’une des familles politiques les plus en vue de Grèce. Son défunt père, Constantine Mitsotakis, a été Premier ministre dans les années 1990, sa sœur a été ministre des Affaires étrangères et son neveu est l’actuel maire d’Athènes. Le jeune Mitsotakis s’est engagé à rebaptiser la Grèce en tant que membre de la zone euro favorable aux entreprises et fiscalement responsable.

Le vote de dimanche s’est déroulé dans le cadre d’un système électoral qui accorde un bonus de 25 à 50 sièges au parti vainqueur, en fonction de ses performances, ce qui permet à un parti de remporter plus facilement plus que les 151 sièges requis au parlement de 300 membres pour former un gouvernement.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.