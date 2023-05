Les conservateurs grecs martèlent les gauchistes lors d’élections européennes cruciales : « Séisme politique »

Le parti conservateur sortant de la Grèce, le parti Nouvelle Démocratie, a brisé les attentes concernant les élections du pays ce week-end, ouvrant la voie au Premier ministre Kyriakos Mitsotakis pour former un gouvernement majoritaire lors du prochain tour des élections.

Le parti au pouvoir, la Nouvelle Démocratie, a recueilli le plus de voix lors des élections de dimanche, avec 40,8%, selon les chiffres compilés par Reuters. Les résultats du parti conservateur étaient bien en avance sur son principal rival Syriza, un parti de gauche qui a maintenu le contrôle du gouvernement de 2015 à 2019 mais n’a recueilli que 20,1% des voix dimanche.

« Les résultats du scrutin sont décisifs », a déclaré Mitsotakis aux partisans enthousiastes alors que les résultats affluaient, selon Reuters. « Ils montrent que la Nouvelle Démocratie a l’approbation du peuple pour gouverner, forte et autonome. »

Selon Endy Zemenides, directeur exécutif du Hellenic American Leadership Council, les résultats de dimanche ne manqueront pas d’envoyer des ondes de choc à travers le système politique grec, la Nouvelle Démocratie brisant les performances prédites par les sondages.

ÉLECTIONS EN GRÈCE : ÉCONOMIE, MIGRATION, SCANDALES AU PORTANT DU VOTE PIVOTANT

« Hier a tout fait exploser », a déclaré Zemenides à Fox News Digital, qui a ajouté que le résultat « avait non seulement surpassé les sondages », mais qu’il représentait « la première fois en 40 ans qu’un gouvernement en place faisait mieux la deuxième fois qu’il ne courait ». la première. »

Les sondages avant les élections, a déclaré Zemenides, ont indiqué que si aucun parti ne serait en mesure de revendiquer une majorité absolue, un ensemble de partis de centre-gauche et d’extrême gauche recueillerait suffisamment de soutien combiné pour former un gouvernement de coalition et évincer le parti conservateur au pouvoir. Au lieu de cela, la Nouvelle Démocratie a battu son principal rival d’environ 20 points de pourcentage alors que d’autres partis de gauche, comme le Parti communiste grec, ont recueilli encore moins de soutien ou n’ont même pas atteint le seuil pour détenir des sièges au parlement.

Le résultat choc, que Zemenides a qualifié de « séisme politique » sur les réseaux sociaux au fur et à mesure que les résultats sont arrivés, prépare le terrain pour que la Nouvelle Démocratie poursuive une majorité absolue lors de la deuxième élection, qui aura probablement lieu le 25 juin.

Pendant ce temps, les résultats ont porté un coup déprimant au flanc gauche grec, qui s’est engagé à recalibrer sa stratégie avant les élections finales de juin.

LES NATIONS EUROPÉENNES CHANGENT À DROITE ALORS QUE LES MALHEURS ÉCONOMIQUES GRIP CONTINENT

« Le résultat des élections est extrêmement négatif pour SYRIZA… Nos organes collectifs se réuniront immédiatement pour évaluer les résultats… Nous devons immédiatement apporter tous les changements nécessaires pour mener la prochaine bataille électorale cruciale et finale dans les meilleures conditions possibles », a déclaré le chef de SYRIZA, Alexis Tsipras. des résultats, selon un rapport de Balkan Insight.

« Cette idée que la Grèce est davantage un pays de centre-gauche à gauche a maintenant été balayée », a déclaré Zemenides.

Il a également fait valoir que la première élection a montré l’attrait unique de Mitsotakis, qui, selon lui, se présente comme une figure unique de la politique européenne et a même réussi à attirer le soutien des jeunes Grecs à son style de gouvernance conservatrice.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Mitsotakis est presque devenu mythique dans notre politique et dans la politique de l’Europe », a déclaré Zemenides. « Il est résolument libre d’entreprendre et fort sur la sécurité nationale, mais il est aussi grand sur le changement climatique … il est pro-avortement, pro-LGBTQ. »