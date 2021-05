Les conservateurs gagnent Aberdeenshire West, anéantissant les espoirs du SNP d’obtenir la majorité

Les conservateurs ont remporté la circonscription de l’Aberdeenshire West au Parlement écossais, ce qui a presque anéanti les espoirs du SNP d’obtenir une majorité globale à Holyrood.

Le siège rural dans le nord de l’Écosse était une cible cruciale pour le parti de Nicola Sturgeon alors qu’il se battait pour frapper les 65 députés chéris sur 129 qui voulaient agir en tant que mandat pour un deuxième référendum sur l’indépendance.

L’expert en sondages, le professeur John Curtice de l’Université de Strathclyde, a déclaré que le résultat signifiait que «la route vers 65 ans est maintenant fermée au SNP», prévoyant que le parti de Mme Sturgeon se terminerait deux fois court.

Après des déclarations dans 68 des 73 constitutions, le SNP en a tenu 57, les conservateurs sur cinq, les libéraux démocrates sur quatre et les travaillistes sur deux.

Le reste des sièges sera attribué sur un système de listes régionales conçu pour assurer la représentation des petits partis, dans lequel le SNP ne gagnera probablement pas beaucoup de MSP supplémentaires.

