Les conservateurs furieux maquillent Boris Johnson pour un retard «totalement injustifiable» à la Journée de la liberté

FURIOUS Les députés conservateurs ont mutilé aujourd’hui Boris Johnson alors qu’il se préparait à annoncer un retard « totalement injustifiable » à la Journée de la liberté.

Le Premier ministre est confronté à une révolte conservatrice en colère contre les plans visant à freiner sa feuille de route, qu’il devrait confirmer lors d’une sombre conférence de presse ce soir.

Boris Johnson devrait annoncer un retard dans l’assouplissement du verrouillage ce soir Crédit : AFP

Des députés d’arrière-ban mutins ont dénoncé le revers potentiel d’un mois et l’ont qualifié d’« idiot ».

On pense que l’augmentation des infections de la variante super Delta a effrayé les ministres pour qu’ils fassent une pause le 21 juin jusqu’à ce que davantage de personnes aient reçu un double coup.

Mais les députés sont convaincus que des millions de plans d’été seront envoyés en fumée – et craignent qu’un retard ne fasse avancer le terrain pour des restrictions sans fin jusqu’à l’hiver.

L’arrière-ban Philip Davies a déclaré au Sun: « C’est complètement injustifiable et il semble que le gouvernement a été capturé par Sage et PHE, qui sont essentiellement tous des socialistes.

« Si les gens avaient voulu être dirigés par des socialistes, ils auraient voté pour Jeremy Corbyn aux dernières élections. »

Il a ajouté que tout retard était « idiot » et a exhorté le Premier ministre à « trouver ses instincts conservateurs ».

L’ancien leader conservateur Iain Duncan Smith a déclaré: « Ma plus grande peur en ce moment est que plus nous retardons, moins nous avons de chances de nous en sortir. Nous nous sommes retrouvés dans une spirale de peur. »

Il a averti que les scientifiques sauteraient sur tout retard pour appeler à un autre verrouillage en hiver.

Le député conservateur Peter Bone a déclaré qu’un retard dans la levée des restrictions ne devrait pas se produire « sans vraiment de bonnes raisons » et qu’actuellement, il « ne voit pas la preuve pourquoi nous devrions reporter notre liberté ».

Les vaccins continuent d’être déployés dans tout le pays Crédit : PA

La nouvelle va consterner les fans de football qui prévoient de célébrer l’Euro cet été Crédit : Getty

Steve Baker, vice-président du groupe CRG sceptique au confinement, a appelé les rebelles à se rassembler comme les prisonniers de guerre lors de la Grande Évasion.

Il a déclaré à ses collègues : « C’est le devoir juré de tous les officiers d’essayer de s’échapper. S’ils ne peuvent pas s’échapper, alors c’est leur devoir juré de faire en sorte que l’ennemi utilise un nombre excessif de troupes pour les garder, et leur devoir juré de harceler l’ennemi au mieux de ses capacités.

Mais même si les quelque 40 députés conservateurs bellicistes se rebellent, leur nombre sera anéanti par les troupes de Sir Keir Starmer.

M. Davies a fulminé qu’il appartenait aux députés d’arrière-ban conservateur de constituer la seule opposition au verrouillage.

La quatrième étape de la feuille de route du Premier ministre met fin à toutes les restrictions légales sur les contacts sociaux.

Jusqu’à présent, chaque étape s’est déroulée à temps et ce n’est que récemment que les données ont semblé sombres à cause de la variante indienne.

Le ministre de la Santé, Edward Argar, a défendu ce matin le gouvernement contre les critiques qu’il aurait hésitées en mettant l’Inde sur la liste rouge.

Il a déclaré que le Royaume-Uni avait l’une des politiques frontalières les plus strictes au monde – mais a admis qu’il était « possible » d’agir plus tôt aurait évité la tension.

Il était convaincu que deux doses de vaccin offraient une protection contre la mutation

Journée de la liberté – Dates clés DATES CLÉS: 14 juin: Boris Johnson s’adressera à la nation et dévoilera son plan pour repousser la Journée de la liberté au 19 juillet

le 21 juin: La fin initiale du verrouillage selon la feuille de route du Premier ministre, qui a maintenant été retardée

5 juillet: Le PM exécutera la règle sur les données pour un examen de « clause de rupture » ​​de deux semaines. Si les hospitalisations n’ont pas augmenté de manière significative, les restrictions pourraient être assouplies tôt.

19 juillet: La nouvelle date proposée pour la « Journée de la liberté » où toutes les règles restantes devraient être levées.