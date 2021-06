Les conservateurs furieux avertissent Boris Johnson de ne pas retarder à nouveau la Journée de la liberté alors que les adolescents commencent à recevoir leurs jabs Covid

Les députés conservateurs FURIEUX ont averti Boris Johnson de ne pas retarder à nouveau la Journée de la liberté – alors que les adolescents ont commencé hier à recevoir leurs coups de Covid-19.

Le Premier ministre a insisté sur le fait qu’il était « très confiant » que les restrictions finales seraient levées le 19 juillet – mais ses députés d’arrière-ban ont quand même fait sentir leurs sentiments.

Robyn Coatsworth a été l’une des premières jeunes de 18 ans à recevoir le vaccin Pfizer au centre de vaccination Stithians Showground à Truro. Crédit : Getty

Les jeunes du centre commercial St Johns se présentent pour se faire vacciner contre le Covid Crédit : Andy Kelvin / Kelvin Media

M. Johnson a réitéré que la nouvelle date limite, qui a été avancée de quatre semaines à compter de lundi, sera la « date de fin ».

Mais le député conservateur Steve Baker, vice-président du Covid Recovery Group, a déclaré : « Ce retard cause déjà des ravages et doit être la dernière fois que les ministres imposent ce genre de restrictions.

« J’espère qu’ils commenceront à faire confiance aux données. Avec un déploiement de vaccination aussi rapide et efficace, le moment est venu de faire tout notre possible pour aider les entreprises à se rétablir et la société à retrouver sa force mentale – et à libérer le véritable potentiel de la Grande-Bretagne. »

L’ancien chef conservateur Iain Duncan Smith a ajouté: «Nous devons déverrouiller maintenant et nous devrions revoir dans deux semaines, sans attendre le 19 juillet pour prendre une décision.

« Il ressort clairement des dernières données que le lien avec l’hospitalisation a été rompu. Il faut qu’on s’y attarde. »

Sir Graham Brady, président de l’influent comité de 1922, a ajouté : « Alors que le programme de vaccination avance à un rythme soutenu, le public est de plus en plus pressé de voir la vie revenir à la normale »

La députée conservatrice Siobhan Baillie a ajouté: «À l’heure actuelle, un père de la mariée doit porter un masque pour promener sa fille dans l’allée, mais il peut l’enlever lorsqu’il s’assoit à côté d’elle pour le repas de mariage.

«C’est un non-sens insondable et un diktat – ça suffit. Il doit y avoir un dividende du vaccin, il doit y avoir une fin aux restrictions lorsque tous les adultes ont reçu le vaccin, pour le bien de la jeunesse de notre pays.

« Je crois que c’est l’instinct du Premier ministre et je l’exhorte à agir en conséquence. Sortons de derrière les graphiques des règles catastrophiques et stupides et revivons. »

La critique survient alors que des milliers d’adolescents enthousiastes ont fait la queue hier dans tout le pays pour obtenir le coup salvateur après que 1,5 million de plus de 18 ans ont reçu le feu vert pour les réserver.

Robyn Coatsworth a été l’une des premières jeunes de 18 ans à recevoir le vaccin Pfizer au centre de vaccination Stithians Showground à Truro, en Cornouailles.

Les jeunes de Preston, Lancs, ont typique de ce qui s’est passé à travers le pays en se présentant à la première heure au centre commercial St John’s pour recevoir leur vaccin.

Et aujourd’hui, des milliers de personnes braveront les tempêtes estivales torrentielles pour s’assurer qu’elles sont vaccinées dans des centres – tels que le stade olympique d’East London – dans ce qu’on appelle le Super samedi.

M. Johnson a félicité les jeunes britanniques désireux de se protéger eux-mêmes et leurs familles élargies contre le virus mortel.

Le Premier ministre a déclaré qu’il avait été « absolument impressionné par le désintéressement total dont nos jeunes ont fait preuve dans la lutte contre le coronavirus » tout en ratant les soirées, les vacances et les festivals.

Il a ajouté : « Je peux dire avec certitude qu’il y a des gens vivants aujourd’hui, dans votre ville, dans votre quartier, peut-être même au sein de votre famille, qui ne sont avec vous que parce que vous avez choisi de faire ce qu’il faut.

« Merci de toute la nation – finissons cette chose ensemble. »

Le dernier obstacle du programme de vaccination – salué comme un « moment décisif » par le patron du NHS, Sir Simon Stevens – est survenu alors que les meilleurs scientifiques ont déclaré qu’il y avait des signes que la dernière vague d’infections ralentissait déjà.

Hier a vu une légère baisse des cas, avec 10 476 enregistrés alors que la variante Delta continue de se propager, avec 11 décès supplémentaires.

Mais Covid boffs a déclaré que malgré les chiffres croissants, les perspectives étaient positives, le pic de la troisième vague étant attendu dans quelques semaines.

Le professeur Tim Spector, scientifique principal de l’application d’étude ZOE Covid et professeur d’épidémiologie génétique au King’s College de Londres, a déclaré: «Cela a été une bien meilleure semaine.

« Les taux dans le nord-ouest et en Écosse continuent d’augmenter, mais vous pouvez certainement voir des signes qu’ils commencent à se stabiliser. Londres semble commencer à ralentir.

« Si nous regardons la façon dont les vagues passées sont passées, je prédisais que cela devrait culminer dans environ dix à 14 jours, puis commencer à baisser. »

Quatre adultes sur cinq au Royaume-Uni ont déjà reçu leur première dose, mais la course est lancée pour atteindre tous les Britanniques éligibles avant la levée prévue des restrictions le mois prochain.

On estime qu’une personne sur 520 a Covid en dehors des hôpitaux en Angleterre, selon les données de l’Office for National Statistics.

Il s’agit d’une légère augmentation par rapport à un sur 560 la semaine précédente.

Un total de 75 953 cas confirmés et probables de la variante Covid-19 Delta ont maintenant été identifiés au Royaume-Uni, a déclaré Public Health England.

Il s’agit d’une augmentation de 79 % par rapport à la semaine précédente.

Les données les plus récentes montrent que 99% des 75 953 cas confirmés de coronavirus cette semaine sont cette variante originaire d’Inde.

Jusqu’à présent, 42,46 millions de Britanniques ont eu leur premier jab

Le Dr Jenny Harries, directrice générale de la UK Health Security Agency, a déclaré que l’augmentation à travers le Royaume-Uni est due aux groupes d’âge plus jeunes.

Sur les 806 patients admis à l’hôpital avec le brin la semaine dernière, 65 pour cent n’étaient pas vaccinés, 17 pour cent étaient plus de 21 jours après leur première dose de vaccin et dix pour cent étaient plus de 14 jours après leur deuxième dose

Le secrétaire à l’Éducation, Gavin Williamson, est sorti pour supplier les enfants de continuer à faire leurs tests de flux latéral deux fois par semaine pour réduire le nombre d’infections dans les écoles.