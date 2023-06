Les conservateurs font face à l’effacement du «mur bleu» d’une bombe à retardement hypothécaire

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak fait face à un anéantissement dans les sièges du «mur bleu» des conservateurs dans le sud de l’Angleterre en raison d’une réaction violente des détenteurs d’hypothèques touchés par la flambée des coûts d’emprunt.

Les circonscriptions du sud-est devraient ressentir le pire de la douleur de la hausse des taux d’intérêt, le chancelier Jeremy Hunt devant se battre pour conserver son propre siège à Surrey.

M. Hunt refuse d’offrir un soutien aux propriétaires aux prises avec des coûts croissants, malgré la pression croissante des députés conservateurs pour agir rapidement sur la «bombe à retardement» hypothécaire.

Les zones les plus vulnérables aux taux de réhypothèque paralysants sont largement concentrées dans le sud-est, selon une nouvelle analyse du Labour.

Il y a 11 600 détenteurs d’hypothèques dans le propre siège de M. Hunt, dans le sud-ouest du Surrey, les familles de la région faisant face à une augmentation moyenne de 5 600 £ par an de leurs frais de logement.

East Surrey, Esher et Walton, Epsom et Ewell et South West Hertfordshire font partie des autres sièges muraux bleus détenus par les conservateurs où plus de 10 000 ménages sont confrontés à une augmentation des coûts hypothécaires annuels dépassant 5 000 £.

L’analyse montre qu’il y a 121 sièges détenus par les conservateurs en Angleterre et au Pays de Galles – un sur trois – où le nombre de titulaires d’hypothèques dépasse la majorité du parti. Les sièges des Midlands et du nord-ouest sont vulnérables à une réaction brutale des propriétaires, ainsi que du sud-est.

M. Sunak fait face à une série d’élections partielles exténuantes à Uxbridge et South Ruislip, Mid-Bedfordshire et Selby et Ainsty après que Boris Johnson et deux de ses plus proches alliés ont quitté leur siège. David Warburton, accusé de consommation de drogue et d’inconduite sexuelle, a aggravé les malheurs du Premier ministre en démissionnant à Somerton et Frome.

Dans l’ancien siège de M. Johnson à Uxbridge, la bombe à retardement hypothécaire semble être au moins aussi importante que Partygate. Quelque 10 100 ménages paieront en moyenne 5 200 £ de plus pour leurs frais hypothécaires.

Le chancelier Jeremy Hunt fait face à une bataille pour garder son propre siège (fil de sonorisation)

Sir Jake Berry, ancien président conservateur, a exposé la scission conservatrice sur la question de savoir si le gouvernement devait offrir un soutien aux détenteurs d’hypothèques – appelant les Communes à agir sur «la bombe hypothécaire sur le point d’exploser».

Exhortant M. Hunt à rétablir l’allègement fiscal des intérêts hypothécaires de l’ère Thatcher, M. Berry a déclaré: « Si nous n’aidons pas les familles maintenant, tout l’argent que nous avons dépensé pour les aider aura été gaspillé s’ils perdent leur maison. »

Mais M. Hunt a déclaré qu’il serait « inflationniste » d’injecter plus de liquidités dans l’économie. Le Trésor aurait estimé le coût du rétablissement de l’allégement fiscal hypothécaire supprimé par Gordon Brown à 4 milliards de livres sterling.

Les chiffres de l’inflation de mercredi – montrant des hausses de prix bloquées au taux plus élevé que prévu de 8,7 % – ajouteront à la pression sur M. Sunak et M. Hunt.

La chancelière a soutenu les hausses de taux d’intérêt de la Banque d’Angleterre, la banque centrale devant encore relever le taux directeur jeudi. « Nous devons extraire la moindre goutte d’inflation élevée de l’économie », a déclaré M. Hunt – affirmant que les derniers chiffres « renforcent les arguments en faveur du gouvernement pour qu’il s’en tienne à ses armes ».

La moyenne des prêts hypothécaires à taux fixe sur deux ans a dépassé 6% pour la première fois cette année, et les experts ont averti que la pression sur les coûts hypothécaires des Britanniques devrait durer jusqu’en 2025.

La chancelière fantôme Rachel Reeves a attaqué la «pénalité hypothécaire des conservateurs» (fil de sonorisation)

Rachel Reeves, la chancelière fantôme du parti travailliste, a clairement indiqué que le parti de Keir Starmer mettrait en avant la question de la «pénalité hypothécaire des conservateurs» lors des élections partielles et à l’approche des élections générales de l’année prochaine.

« Chaque famille sait qui est responsable de saccager l’économie : le parti conservateur. Le chancelier s’excusera-t-il pour le mal que son gouvernement a causé avec la pénalité hypothécaire des conservateurs ? »

Le pair conservateur Lord Hayward a déclaré L’indépendant que l’héritage Partygate de M. Johnson « pourrait peser sur les élections partielles » – mais la crise des prêts hypothécaires pourrait être un facteur plus important.

« Cela n’aide pas », a déclaré Lord Hayward à propos des récents problèmes causés par M. Johnson. « Il ne fait aucun doute qu’il figurera sur certains [opposition] dépliants de campagne. Mais pour beaucoup de gens qui sont passés à autre chose, ce seront les taux d’intérêt et d’autres problèmes qui seront plus importants.

M. Hunt convoquera les patrons des plus grandes banques britanniques à Downing Street pour un sommet au cours duquel il les exhortera à faire davantage pour soutenir les clients.

La chancelière demandera vendredi quelle aide les banques envisagent d’apporter à ceux qui ne peuvent pas faire face à des paiements hypothécaires plus élevés, ainsi que quelles « flexibilités » elles offriront aux familles en retard de paiement.