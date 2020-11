Les conservateurs exhortés à abandonner les menaces d’abolir la commission électorale après le départ de Cummings

Dans une lettre adressée à Michael Gove, les dirigeants de six organisations ont déclaré qu’un régulateur indépendant des élections était la «pierre angulaire d’une démocratie fonctionnelle» et ont averti que le placer sous les auspices du gouvernement risquait son indépendance.

Le départ du combatif M. Cummings de son rôle de conseiller principal de M. Johnson a été présenté comme une chance pour le Premier ministre de “ réinitialiser ” son gouvernement.

Dans la correspondance, vue par The Independent, les groupes, notamment Unlock Democracy et la Electoral Reform Society, ont exhorté le ministre du Cabinet à rejeter les propositions avancées par le siège conservateur plus tôt cette année.

L’ancien député démocrate libéral Tom Brake, qui est maintenant directeur de Unlock Democracy, a déclaré: «Avec le départ de Cummings, c’est le moment idéal pour le gouvernement de réinitialiser ses relations avec la Commission électorale et de reconnaître que le Royaume-Uni a besoin de ressources aussi fortes et dotées de ressources suffisantes. , commission électorale indépendante. »

Il a ajouté: “Menacer de le fermer, simplement parce qu’il a infligé une amende au parti conservateur pour avoir enfreint les règles, c’est une tactique digne du président Poutine, pas du Premier ministre britannique.”

La Commission électorale a également condamné à une amende de Vote Leave, dont le directeur de campagne était M. Cummings et qui a nié les actes répréhensibles, 61 000 £.

La lettre vient après qu’Amanda Milling, la présidente du Parti conservateur, a déclaré pendant l’été du chien de garde qu’elle n’était «pas adaptée à son objectif» et a suggéré soit de réorganiser le corps, soit de l’abolir complètement.

Mme Milling a déclaré que le parti avait présenté une soumission à l’organe consultatif du gouvernement – le Comité des normes de la vie publique – qui publiera son propre examen de la réglementation électorale, y compris le rôle de la Commission, en juin 2021.

Exposant «plusieurs défauts», la présidente conservatrice a accusé la Commission d’être «trop disposée à faire pression pour que soient poursuivis les militants politiques et partisans», ce qui avait conduit à «des enquêtes longues et souvent inutiles».

Elle a ajouté: «Nous proposons que la législation soit amendée afin que le gouvernement publie une déclaration de politique réglementaire, définissant le mandat et les objectifs de la Commission électorale – comme on le voit avec les régulateurs de l’énergie et de l’eau, Ofgem et Ofwat.

«Ce cadre permettrait un contrôle ministériel et parlementaire clair, tout en prévoyant un contrôle et un équilibre contre le gerrymandering électoral ou les conflits d’intérêts. Si la Commission électorale ne parvient pas à apporter ces changements et à faire le travail pour lequel elle a été créée, la seule option serait de l’abolir.

Dans leur lettre à M. Gove, les organisations opposées aux propositions des conservateurs ont toutefois déclaré: «La Commission électorale doit être réformée. Mais les réformes doivent garantir que le régulateur dispose des pouvoirs dont il a besoin pour garantir des règles du jeu équitables lors des élections et lutter contre le type d’activité que nous avons vu ces dernières années, les partis et les campagnes référendaires enfreignant la loi sans conséquences significatives.

«Avoir un organisme de réglementation des élections indépendant est la pierre angulaire d’une démocratie qui fonctionne. Le fait de placer les attributions de la Commission électorale sous le contrôle du gouvernement met en péril l’indépendance des régulateurs.

«C’est pourquoi nous appelons Michael Gove, en tant que ministre responsable des élections, à rejeter ces propositions et à donner à la place à la Commission électorale les pouvoirs dont elle a besoin pour garantir des élections libres et équitables.»

La propre soumission du Labour à l’examen a déclaré que la suppression de la Commission serait «une étape nuisible et inquiétante pour l’intégrité de notre démocratie», affirmant: la démocratie.”

Le ministre fantôme de l’engagement des électeurs, Cat Smith, a également déclaré à The Independent: «Les conservateurs essaient de fermer des parties intégrantes de notre démocratie. Leur menace d’abolir la Commission électorale est une mesure nuisible et inquiétante pour le contrôle et la responsabilité, et les travaillistes s’y opposent fermement.

Un porte-parole du Parti conservateur a déclaré: «Le mémoire du Parti conservateur au Comité sur les normes de la vie publique décrit comment nous croyons que le régime de la Commission électorale doit être réformé.

«La Commission doit devenir plus responsable devant le Parlement, à l’instar des autres régulateurs, et concentrer sa tâche principale consistant à garantir la probité dans le domaine des dons et des dépenses.»

Un porte-parole du Cabinet a ajouté: «Nous nous félicitons de l’examen effectué par le comité indépendant sur les normes de la vie publique, qui recevra sans aucun doute un éventail d’idées reflétant l’intérêt de chacun pour une réglementation électorale saine.