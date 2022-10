Les conservateurs et les travaillistes sont un éclat éclaté. Nous serions mieux avec le Tufty Club

Des nouvelles HILARIANTES de ma ville natale. Doncaster Council a reçu 665 000 £ de notre argent pour fournir des vélos gratuits aux personnes obèses.

C’est de l’argent qui aurait pu être dépensé pour des médecins, des soldats ou la police.

Mais au lieu de cela, nos glorieux dirigeants ont décidé qu’il devrait être utilisé pour offrir des prêts aux gros pour “prendre davantage le contrôle de leur bien-être”.

Environ 400 vélos seront fournis et il y a aussi de l’argent pour que le conseil apprenne aux gens à les conduire.

Quoi?!!? Pourquoi? Tout le monde peut faire du vélo. Même moi.

C’est simple. Vous montez, commencez à pédaler et vous avancez en file indienne, le plus près possible du trottoir.

Et quand une voiture doit doubler, vous vous arrêtez parce que le conducteur a payé pour être là, et vous ne l’avez pas fait.