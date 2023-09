Les conservateurs et les travaillistes sont au coude à coude dans la bataille pour le siège de Nadine Dorries, selon un sondage

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les travaillistes et les conservateurs sont au coude à coude dans la bataille électorale partielle pour l’ancienne circonscription de Nadine Dorries, Mid Bedfordshire, a révélé un nouveau sondage.

L’enquête Survation apporte la preuve qu’une division du vote « progressiste » pourrait permettre au parti de Rishi Sunak de conserver le siège malgré une impopularité plus large.

Les militants poussent les travaillistes et les libéraux-démocrates à conclure un pacte électoral non officiel afin qu’un seul des grands partis fasse pression pour s’emparer du bastion du mur bleu.

Le nouveau sondage Labour Together – qui place les travaillistes et les conservateurs à 29 pour cent – ​​augmentera la pression sur Ed Davey pour qu’il reconnaisse que le parti de Keir Starmer a les meilleures chances de renverser une majorité conservatrice de 24 000 voix.

Les Lib-Dems croupissent à la troisième place avec 22 pour cent du scrutin, qui aura lieu le 19 octobre. Reform UK a 7 pour cent, tandis que le candidat indépendant Gareth Mackey a 6 pour cent.

Le sondage Survation a également révélé qu’une grande proportion – 27 pour cent – ​​des personnes occupant le siège qui prévoient de voter restent indécises, les militants travaillistes se précipitant sur les résultats pour encourager les partisans des Lib Dem à passer au parti de Sir Keir.

Josh Simons, directeur de Labour Together, a déclaré que le sondage « montre clairement qu’il s’agit d’une course à deux chevaux entre les travaillistes et les conservateurs ».

Il a ajouté : « Après 13 ans, la Grande-Bretagne a besoin du retrait des conservateurs et du retour du parti travailliste de Keir Starmer. Voter pour les travaillistes est le meilleur et le seul moyen pour les électeurs du Mid Bedfordshire d’envoyer un message à ce gouvernement conservateur chaotique. »

Cependant, le dernier sondage suggère que le parti travailliste a perdu son avance. Un sondage Opinium de juin donnait 28 pour cent aux travaillistes, 24 pour cent aux conservateurs et 15 pour cent aux libéraux-démocrates.

Accédez au streaming illimité de films et d’émissions de télévision avec Amazon Prime Video Inscrivez-vous maintenant pour un essai gratuit de 30 jours S’inscrire

Accédez au streaming illimité de films et d’émissions de télévision avec Amazon Prime Video Inscrivez-vous maintenant pour un essai gratuit de 30 jours S’inscrire

Une source du parti de Sir Ed a déclaré que le sondage montrait que les travaillistes étaient « au point mort » parce qu’ils n’avaient gagné que 1 pour cent en un mois, tandis que la part des voix Lib-Dem avait « augmenté » depuis lors. Ils ont ajouté : « Nous sommes enthousiasmés par ce sondage, qui montre que nous sommes sur la bonne voie pour gagner à 5 semaines de la fin. »

Keir Starmer distribuant des tracts dans la circonscription de Mid Bedfordshire (PENNSYLVANIE)

Le gourou des sondages, le professeur John Curtice, a déclaré que le vote pourrait « s’effondrer », mais qu’ils pourraient quand même « tenir le coup » en raison d’une répartition presque égale des voix entre les travaillistes et les libéraux-démocrates.

Robert Hayward, homologue conservateur et expert en élections, a également déclaré que le parti de Rishi Sunak avait de bonnes chances de gagner. « La détermination de Keir Starmer à prouver qu’il peut séduire toutes les régions du pays a surpris les libéraux-démocrates », a-t-il déclaré. L’indépendant.

Le groupe de campagne Compass a averti que le « fantôme » de la récente élection partielle d’Uxbridge devrait planer sur le Mid Bedfordshire – soulignant que les conservateurs s’accrochent malgré l’impopularité de Boris Johnson.

Les responsables Lib Dem ont fait valoir qu’il existe un plafond naturel au vote travailliste dans le Mid Bedfordshire en raison de la démographie de la circonscription rurale.

Ed Davey avec Cllr Emma Holland-Lindsay, la candidate du Mid Bedfordshire (PENNSYLVANIE)

M. Davey a effectué samedi sa cinquième visite au siège du comté d’origine, où il s’adressera aux électeurs des villages ruraux. Il a déclaré que « les électeurs conservateurs de longue date se tournent vers les libéraux-démocrates pour envoyer un message à ce gouvernement ».

M. Dorries a finalement officiellement démissionné plus tôt ce mois-ci, après s’être engagée à partir début juin en raison de son échec à obtenir une pairie sur la liste des honneurs de démission de Boris Johnson.

L’archi loyaliste de Johnson était furieuse de ne pas avoir remporté une pairie lors de la démission de son ancien patron – alléguant que le « garçon chic » M. Sunak l’avait bloqué.

L’ancienne secrétaire à la Culture a affirmé que No 10 « pousse une ligne » selon laquelle le lancement retardé de son livre est dû au fait qu’elle a enfreint le code ministériel et a été réduite au silence.

Son livre L’intrigue : l’assassinat politique de Boris Johnson, devait sortir fin septembre pour coïncider avec le début du parti conservateur. Mais le journal annonce un report jusqu’en novembre pour les contrôles légaux.

Mme Dorries a nié que le livre ait été retardé en raison de problèmes de code ministériel. « Ce qu’ils [No 10] Ce que je ne comprends pas, c’est qu’il ne s’agit pas de moi ou de mon mandat, mais d’eux. Cela mérite d’attendre. »