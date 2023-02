Les conservateurs et les travaillistes “se rencontrent pour des discussions secrètes sur les échecs du Brexit”

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Des personnalités des partis conservateur et travailliste se sont rencontrées en secret pour discuter des échecs du Brexit et de la manière d’éloigner le Royaume-Uni d’un déclin terminal en dehors de l’Union européenne, selon des informations.

Une réunion de deux jours à laquelle ont participé Michael Gove et des membres de haut rang du cabinet de Sir Keir Starmer s’est tenue à Ditchley Park dans l’Oxfordshire jeudi et vendredi, après que les premières semaines de 2023 aient vu l’état sombre de l’économie britannique mis à nu.

Des politiciens des deux côtés du débat sur le Brexit ont eu des entretiens avec des diplomates, des experts de la défense et des personnalités du monde des affaires et de la banque, les responsables ayant reconnu que le fait de quitter l’UE avait nui aux perspectives du Royaume-Uni et freiné la croissance.

Selon des documents obtenus par L’observateurqui a été le premier à rendre compte des réunions, le sommet a été décrit comme une “discussion privée” sous le titre : “Comment pouvons-nous améliorer le fonctionnement du Brexit sans voisins en Europe ?”

Les participants du camp pro-Brexit à Westminster incluraient l’ancien chef du parti conservateur Michael Howard, l’ancien chancelier conservateur Norman Lamont et l’ancienne ministre du Travail pour l’Europe Gisela Stuart, une figure de proue de la campagne de congé.

Les autres participants au sommet comprenaient le secrétaire fantôme aux Affaires étrangères David Lammy, le secrétaire fantôme à la Défense John Healey et l’ancien commissaire européen et ministre travailliste Peter Mandelson, qui a assuré la présidence. L’ex-ministre conservateur de l’Europe, David Lidington, y serait également.

Parmi les participants non politiques figuraient John Symonds, président de la société pharmaceutique GlaxoSmithKline ; Oliver Robbins, directeur général de Goldman Sachs et ancien négociateur en chef du Brexit ; Tom Scholar, ancien secrétaire permanent du Trésor ; et Angus Lapsley, secrétaire général adjoint de l’OTAN pour la politique et la planification de la défense, selon L’observateur.

Gove et Lammy ont représenté leurs partis et leurs points de vue opposés sur le Brexit lors du sommet (PA/Getty)

Dans une déclaration d’introduction, les participants ont entendu qu’il y avait maintenant une opinion parmi “certains au moins, que jusqu’à présent, le Royaume-Uni n’a pas encore trouvé sa voie en dehors de l’UE”, le Brexit “agissant comme un frein à notre croissance et inhibant le potentiel du Royaume-Uni”. .

Une source qui était là a déclaré au journal qu’il s’agissait d’une “réunion constructive” qui a abordé les problèmes et les opportunités du Brexit, mais ne s’est jamais éloignée des responsabilités économiques auxquelles le Royaume-Uni est confronté à une époque d’instabilité mondiale et de flambée du coût de la vie.

M. Gove, qui a co-dirigé Vote Leave lors de la campagne référendaire de 2016 avec Boris Johnson et Mme Stuart, aurait été fortement impliqué dans les pourparlers, et bien qu’il pense toujours que le Brexit finirait par s’avérer être la bonne décision, il était “honnête” à propos de les difficultés des trois premières années de la Grande-Bretagne en dehors de l’UE.

“L’idée principale était que la Grande-Bretagne est perdante, que le Brexit ne tient pas, notre économie est dans une position de faiblesse”, a déclaré la source. «Il s’agissait de passer du congé et de rester, et quels sont les problèmes auxquels nous devons maintenant faire face, et comment pouvons-nous nous mettre dans la meilleure position pour avoir une conversation avec l’UE sur les changements apportés au commerce et à la coopération entre le Royaume-Uni et l’UE. accord quand cela se produit ? »

Le sommet s’est tenu à un moment où l’avenir de la Grande-Bretagne semble sombre après avoir évité de justesse la récession l’année dernière et s’être classé dernier parmi les principales économies dans une récente prévision du FMI.

Les pourparlers avec l’Europe sont la clé pour résoudre bon nombre des plus gros problèmes auxquels le Royaume-Uni est confronté, mais, trois ans après l’entrée en vigueur du Brexit, les relations avec Bruxelles restent épineuses.

Les ministres sont toujours bloqués dans des pourparlers sur le protocole d’Irlande du Nord, tandis que l’atténuation de la crise des traversées de petits bateaux dans la Manche nécessite une coopération étroite avec la France et l’UE au sens large.