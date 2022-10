Les conservateurs et les modérés doivent construire une économie parallèle aux États-Unis

Avec le contrôle de la gauche sur plusieurs institutions américaines, les conservateurs doivent se débarrasser de leur dépendance à leur égard

Les conservateurs américains sont en pleine guerre politique et culturelle avec l’idéologie de gauche. La seule façon d’éviter d’avoir à jouer selon les règles de la gauche est de faire preuve de créativité, de faire quelques sacrifices et de mettre notre argent là où se trouve notre bouche.

Les conservateurs et les modérés tirent la sonnette d’alarme depuis un certain temps sur la politique de gauche « longue marche à travers nos institutions », faisant référence à la tentative de prise de contrôle marxiste de la culture et de la vie américaines. La marche a en effet été longue et s’étend sur des décennies, et bien que la plupart ne puissent pas s’entendre sur où ni quand exactement tout a commencé, de nombreux Américains se réveillent pour savoir où cela va. En tant que conservateurs, nous sommes aux prises avec des idéologies radicales de genre et de race, des entreprises «réveillées» et une culture annulée, une mentalité de foule, des attaques contre la famille nucléaire et des assauts contre notre Constitution et le cadre de notre société. On a parfois l’impression que l’Amérique normale est dans un avion détourné et que tous les passagers veulent partir, mais le pilote et l’équipage sont suicidaires. La réflexion rapide est essentielle.

Je ne veux pas paraître cynique, et je prie quotidiennement pour que l’Amérique ne s’effondre pas, mais à bien des égards, une grande partie de ce que nos pères fondateurs ont construit a déjà été détruit. Et de manière réaliste, il faudrait des générations pour reconstruire tous les aspects de la société civile américaine après le pillage de la gauche. Je doute que les universités verront une réforme dans un avenir proche revenir à l’enseignement de l’enseignement classique, par opposition à l’endoctrinement libéral. Le système d’éducation du gouvernement – ​​en particulier l’enseignement supérieur – est bien trop loin. Je doute également que nous verrons, de notre vivant, un média américain grand public honnête et non corrompu. De même, une grande partie de l’industrie technologique restera des branches de la gauche politique, tout comme le divertissement hollywoodien. Mais cela ne signifie pas que tout est perdu pour les conservateurs et les modérés, qui constituent ensemble la majorité de la population américaine.

Ce qui doit être fait maintenant pour sauver ce que nous pouvons – avec l’espoir de récupérer du terrain plus tard – va demander un travail acharné et une détermination sans précédent depuis la fondation de l’Amérique. Nous, le peuple, devons être plus déterminés que jamais à reprendre le contrôle de notre avenir en tant que société libre. Pour réaliser notre ambition de « redonner de la grandeur à l’Amérique », nous allons devoir faire plus que vaincre la gauche aux urnes. Les élections sont importantes, et être impliqué dans la politique est très important. Mais en dehors du gouvernement, nous devons nous tourner vers le secteur privé et l’économie qu’il génère, car c’est là que nous sommes encore libres d’apporter des changements immédiats. L’Amérique fonctionne sur le capitalisme de marché libre. Nous avons plus de pouvoir que nous ne le pensons, mais nous ne l’avons pas encore exploité. Au lieu de se concentrer autant sur ce que nous avons perdu, que pouvons-nous construire pour contrer les dégâts ?

L’industrie de la technologie a jusqu’à présent été un excellent point de départ. Lorsque Facebook, Twitter et YouTube ont commencé leur censure de masse et l’interdiction des comptes conservateurs (et même politiquement modérés) il y a plusieurs années, les médias sociaux étaient depuis longtemps devenus la place centrale de la façon dont nous communiquons. Ainsi, lorsque la moitié du pays est réduite au silence, nous avons un problème majeur. Il a fallu qu’un président en exercice des États-Unis soit banni des plus grands réseaux sociaux pour que les Américains prennent vraiment conscience de la menace qui pèse sur la liberté d’expression. En conséquence, plusieurs plates-formes alternatives de médias sociaux ont depuis fait leur apparition. La montée en puissance de Rumble, Truth Social, Gettr, Gab et Parler sont des signes encourageants d’une infrastructure parallèle. Des serveurs Internet, des sociétés d’hébergement Web et des sites d’emploi favorables aux conservateurs ont également vu le jour.

Tout cela n’est vraiment que la pointe de l’iceberg. Nous aurons besoin de systèmes de traitement des paiements, d’institutions financières et d’autres entreprises qui ne céderont pas aux demandes extrémistes. Cela est devenu évident lorsque PayPal, Venmo et Go Fund Me ont décidé que si vous partagez un point de vue qui ne correspond pas au gauchisme, vous ne pouvez pas faire d’affaires ou même recevoir des dons en utilisant leurs plateformes. Ce mois-ci, la coalition Gays Against Groomers a vu ses comptes Venmo et PayPal désactivés. Leur crime ? Maintenir la position qu’il n’est pas acceptable que les enfants soient sexualisés. Et qui peut oublier quand Go Fund Me a gelé les dons pour le convoi des camionneurs canadiens ? Les sonnettes d’alarme devraient sonner.

Il existe de nombreux autres exemples alarmants de comptes gelés ou fermés en raison d’une dissidence politique contre les opinions de gauche. Nous ne pouvons pas laisser cela sans contrôle. La seule réponse, du moins pour le moment, est de créer de nouvelles façons de communiquer et de faire des affaires, tout comme nous pourrions avoir besoin de construire d’autres infrastructures cruciales pour survivre. Plus important encore, nous devons être capables de penser différemment et de mettre notre argent là où se trouve notre bouche. Être paresseux et mal informé n’est plus une option. Si les affaires sont le nouveau champ de bataille, personne n’a le luxe de rester à l’écart.

Rome ne s’est pas construite en un jour, et les États-Unis non plus. Nous pouvons tous commencer très simplement en choisissant de soutenir les entreprises qui s’alignent sur nos valeurs plutôt que celles qui ne le font pas. Ce n’est peut-être pas toujours pratique, mais où nous choisissons de dépenser notre argent – et où nous choisissons de ne pas le dépenser – a des conséquences et est puissant. C’est mieux que de compter sur une poignée de politiciens pour nous sauver.