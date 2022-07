Les conservateurs et les défenseurs demandent au gouvernement d’étendre le programme spécial d’immigration afghane

Le Parti conservateur et les défenseurs des réfugiés afghans demandent au gouvernement fédéral d’étendre le programme spécial d’immigration destiné à donner la priorité aux anciens employés des Forces armées ou du gouvernement canadien et à leurs familles.

La semaine dernière, le gouvernement a déclaré qu’il ne prendrait plus de nouvelles références et qu’il traiterait la dernière des 18 000 demandes à ce programme.

Lors d’une conférence de presse jeudi, le porte-parole conservateur en matière d’immigration Jasraj Singh Hallan a fustigé le gouvernement pour ne pas avoir ouvert le programme à davantage de candidatures. Il a déclaré que plusieurs candidats avec lesquels son bureau a été en contact n’ont pas encore reçu de réponse d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.

Le porte-parole conservateur en matière d’immigration Jasraj Singh Hallan prend la parole lors d’une conférence de presse le jeudi 21 juillet 2022 à Ottawa. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

Les retards, a déclaré Hallan, causent des “difficultés” et menacent la vie des Afghans.

“Mettre un plafond sur les chiffres était inacceptable, à notre avis, en premier lieu”, a-t-il déclaré.

Hallan a été rejoint lors de la conférence de presse par un certain nombre de défenseurs des réfugiés qui ont fait écho à son argument selon lequel le gouvernement devrait prolonger le programme. L’un d’eux était Saeeq Shajjan, un avocat qui travaillait à l’ambassade du Canada à Kaboul.

Shajjan a fui les talibans l’année dernière. Il a déclaré qu’un certain nombre de ses collègues en Afghanistan qui ont postulé au programme spécial n’ont jamais reçu de réponse du gouvernement, malgré la documentation prouvant qu’ils avaient travaillé avec l’ambassade.

“Je comprends que ce n’est pas un processus facile, cela demande beaucoup de travail”, a-t-il déclaré. “Mais en même temps, ce que je vois et ce qui me frustre, c’est que nous n’avons reçu aucune réponse pour mes collègues.”

Le gouvernement affirme que d’autres programmes sont toujours disponibles

Le programme spécial a été mis en place il y a près d’un an, quelques semaines avant que Kaboul ne tombe aux mains des talibans en août de l’année dernière. Cela fait partie de l’engagement global du gouvernement d’installer 40 000 réfugiés afghans au Canada.

Plus tôt jeudi, on a demandé au premier ministre Justin Trudeau et au ministre de l’Immigration Sean Fraser s’ils prévoyaient de rouvrir le programme pour accepter plus de demandes.

Ni l’un ni l’autre n’ont donné de réponse directe à la question et ont plutôt souligné les difficultés auxquelles le gouvernement est confronté pour faire sortir les réfugiés d’Afghanistan avec les talibans maintenant aux commandes.

Le premier ministre Justin Trudeau, au centre, répond aux questions des journalistes lors d’une annonce à Hardwood Lands, en Nouvelle-Écosse, le jeudi 21 juillet 2022. (Darren Calabrese/La Presse Canadienne)

“Le défi actuel est en fait de faire sortir les gens d’Afghanistan, ce que les talibans ne permettent pas. Il est même extrêmement difficile de traiter les gens dans le pays en ce moment”, a déclaré Trudeau.

Le bureau de Fraser a déclaré la semaine dernière qu’il existe d’autres moyens pour les Afghans qui souhaitent venir au Canada, comme un programme humanitaire et un programme pour aider les familles de anciens interprètes militaires qui sont déjà ici .

Mais Hallan a déclaré que ces programmes connaissaient également des difficultés et des arriérés.

“Il est totalement inacceptable que le gouvernement jette des gens d’un gâchis bureaucratique dans un autre”, a-t-il déclaré.

Hallan a déclaré qu’il souhaitait que le gouvernement travaille plus étroitement avec les organisations sur le terrain et renforce la coordination avec les pays tiers pour aider à traiter et à réinstaller davantage d’Afghans.