TOUT député conservateur encore accroché à l’idée que les sondages sont erronés a reçu deux chocs violents de la part des électeurs de Mid-Bedfordshire et de Tamworth.

C’est ce que disent les gourous : avec ces fluctuations, le parti travailliste se dirige vers un glissement de terrain semblable à celui de 1997.

Le parti travailliste de Sir Keir Starmer a conquis les électeurs du Mid-Bedfordshire et de Tamworth Crédit : Reuters

Sur le papier, des milliers d’électeurs conservateurs sont restés chez eux, permettant aux travaillistes de gagner en mettant seulement 811 voix à Tamworth par rapport à 2019 et de gagner les Mid Beds avec 156 voix de moins – bien que avec un taux de participation réduit.

Mais les sondeurs Survation affirment que c’est pire que cela pour les conservateurs – de nombreux électeurs conservateurs de 2019 ont déclaré qu’ils se présenteraient – et la moitié ont voté pour quelqu’un d’autre.

Et autant d’électeurs conservateurs de 2019 se sont divisés en faveur du parti réformiste de droite que du parti travailliste : une pince droite/gauche.

Le nombre de voix obtenues par la populace « faragiste » pro-Brexit et à faible taux d’imposition dans les deux sièges était supérieur à celui de la majorité travailliste.

Les prédécesseurs du Parti du Brexit se sont tenus à l’écart en 2019, mais cela ne se reproduira plus : ils se réjouissent d’avoir coûté les deux sièges aux conservateurs.

Et la fureur monte ; « Rishi et sa bande se sont débarrassés de Boris, puis se sont débarrassés de Liz, mais à quoi ça servait », a déclaré un haut conservateur en colère ; « Parce qu’interdire de fumer et taxer tout le monde ne suffit pas. »

Aucun conservateur sérieux ne parle d’un nouveau leader, mais les rumeurs se multiplient quant à l’avenir du sombre chancelier.

Jeremy Hunt doit de toute urgence redonner un peu d’espoir aux conservateurs en ébullition lors de la déclaration d’automne du mois prochain, sinon les appels à sa tête seront assourdissants.