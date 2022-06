Les conservateurs espagnols remportent une énorme victoire dans le sud de l’Andalousie

BARCELONE, Espagne – Les conservateurs traditionnels espagnols ont remporté dimanche une énorme victoire dans le sud de l’Andalousie, revendiquant une majorité absolue à la législature qui leur évitera d’avoir besoin du soutien de l’extrême droite pour gouverner la région la plus peuplée du pays.

Avec 95% des voix comptées, le Parti populaire dirigé par Juanma Moreno conservera sa présidence régionale du gouvernement andalou en obtenant 57 sièges au parlement régional, soit deux de plus que les 55 nécessaires à la majorité absolue. Cela représentait seulement 26 sièges remportés en 2018 lorsque Moreno est arrivé au pouvoir via une coalition qui a mis fin à plus de trois décennies de régime socialiste.