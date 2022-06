Les conservateurs espagnols remportent une énorme victoire dans le sud de l’Andalousie

BARCELONE, Espagne (AP) – Les conservateurs traditionnels espagnols ont remporté dimanche une énorme victoire dans le sud de l’Andalousie, revendiquant une majorité absolue à la législature qui leur évitera d’avoir besoin du soutien de l’extrême droite pour gouverner la région la plus peuplée du pays.

Avec 95% des voix comptées, le Parti populaire dirigé par Juanma Moreno conservera sa présidence régionale du gouvernement andalou en obtenant 57 sièges au parlement régional, soit deux de plus que les 55 nécessaires à la majorité absolue. Cela représentait seulement 26 sièges remportés en 2018 lorsque Moreno est arrivé au pouvoir via une coalition qui a mis fin à plus de trois décennies de régime socialiste.

La victoire décisive garantira que Moreno n’aura pas à s’appuyer sur le parti d’extrême droite Vox, qui avait déclaré qu’il soutiendrait Moreno s’il recevait une part du gouvernement.

Moreno a dirigé un gouvernement de coalition de centre-droit pendant les quatre années précédentes après que les partis de droite ont mis fin à l’emprise de 36 ans des socialistes sur l’Andalousie.

Les socialistes du Premier ministre Pedro Sánchez n’ont pas pu rebondir et sont passés de 33 sièges en 2018 à 31.

Plus de 6 600 000 personnes avaient le droit de voter lors de l’élection, ce que le Parti populaire espère être un signal de ce qui est à venir lors des élections nationales qui devront se tenir avant la fin de 2023.

Sánchez sera désormais soumis à encore plus de pression après que son gouvernement ait eu du mal à faire face à l’impact de l’inflation galopante qui menace de freiner une reprise économique après la pandémie.

Vox avait espéré devenir une force déterminante dans la région où il a remporté sa première représentation dans un organe législatif, mais il n’a pu faire passer ses 12 sièges de 2018 à 14 maintenant.

Le parti des citoyens de centre-droit, qui avait été le membre junior du gouvernement de Moreno, a poursuivi sa disparition en tant que force politique en Espagne après avoir échoué à remporter un seul siège quatre ans après en avoir remporté 21.

Joseph Wilson, l’Associated Press