Les conservateurs espagnols ont la première chance de former un gouvernement après des élections peu concluantes

Le chef des conservateurs espagnols aura la première chance d’obtenir le soutien parlementaire nécessaire pour former un nouveau gouvernement après les élections nationales peu concluantes du mois dernier, a déclaré mardi le président du Parlement espagnol.

Francina Armengol a annoncé la décision du roi d’Espagne Felipe VI à la suite de la série de réunions du monarque lundi et mardi avec les chefs des partis représentés au parlement.

Le Parti populaire dirigé par Alberto Núñez Feijóo a été le parti le plus voté lors des élections du 23 juillet. Il a remporté 137 sièges, mais il est bien en deçà des 176 sièges nécessaires à la majorité absolue. Et les chances de Feijóo d’obtenir le soutien d’autres partis pour atteindre cet objectif semblent très minces.

Si Feijóo échoue, alors le Premier ministre par intérim Pedro Sánchez aurait très probablement son tour de rester au pouvoir pendant quatre ans de plus.

Le Parti socialiste de Sánchez a remporté 121 sièges aux élections, mais il a plus de soutien parmi les petits partis. La semaine dernière, les socialistes ont réussi à rassembler 178 voix pour élire Armengol, un socialiste, à la présidence. Pour répéter cet exploit, cependant, Sánchez aurait à nouveau besoin du soutien des partis séparatistes catalans et basques, il n’a donc pas non plus de voie sûre pour rester au pouvoir.

Armengol devrait annoncer prochainement la date du débat et voter pour la candidature à l’investiture de Feijóo.

Feijóo aura deux chances de devenir Premier ministre. Au premier vote, il devra atteindre les 176 voix nécessaires. S’il échoue, alors deux jours plus tard, il ferait face à un deuxième vote où il aurait besoin de plus de votes « Oui » que de votes « Non ».

Si Feijóo devait échouer, un compte à rebours de deux mois serait déclenché, après quoi, si aucun candidat ne peut obtenir le soutien parlementaire, le parlement serait dissous et de nouvelles élections seraient convoquées.