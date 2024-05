Les conservateurs envisagent de rétablir le service national obligatoire

Jennifer McKiernan et Emily McGarvey

Les travaillistes ont critiqué ces plans, qui devraient coûter environ 2,5 milliards de livres sterling, les qualifiant de « désespérés » et de « non financés ».

Le volontariat non militaire impliquerait 25 jours auprès d’organisations telles que les pompiers, la police et le NHS.

M. Sunak a déclaré : « C’est un grand pays, mais des générations de jeunes n’ont pas eu les opportunités ou l’expérience qu’elles méritent et des forces tentent de diviser notre société dans ce monde de plus en plus incertain.