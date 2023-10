Les conservateurs en territoire majoritaire si les élections ont lieu maintenant : Nanos

Si des élections devaient avoir lieu aujourd’hui, les conservateurs fédéraux obtiendraient suffisamment de sièges à la Chambre des communes pour former un gouvernement majoritaire, selon de nouvelles projections mensuelles de Nanos Research.

Ces données, couplées aux derniers chiffres de suivi des votes hebdomadaires ainsi qu’aux préférences des Canadiens quant à qui ils veulent comme premier ministre, montrent que les conservateurs de Pierre Poilievre ont pris une avance considérable sur les libéraux du premier ministre Justin Trudeau.

Le dernier sondage de Nanos donne aux conservateurs un soutien d’environ 38 pour cent au 29 septembre, soit une augmentation de 5,5 points de pourcentage par rapport aux quatre semaines précédentes.

Cela semble s’être fait au détriment des libéraux, qui ont vu leur soutien chuter de cinq points de pourcentage à 26,5 pour cent au cours de cette période.

Le NPD a gagné un demi-point de pourcentage et siège désormais à environ 21 pour cent, tandis que le Bloc Québécois a perdu près d’un point de pourcentage à 6,2 pour cent.

Le soutien aux Verts est resté inchangé à 5,7 pour cent et le Parti populaire a vu sa part des voix chuter d’un demi-point de pourcentage à 2 pour cent.

« La bonne nouvelle pour les conservateurs est que si les élections avaient lieu aujourd’hui, ils formeraient probablement un gouvernement majoritaire », a déclaré Nik Nanos, scientifique en chef des données et fondateur de Nanos Research, lors du dernier épisode de CTV Trend Line.

« La mauvaise nouvelle pour les conservateurs, ou peut-être la bonne nouvelle pour les libéraux, c’est qu’il n’y aura pas d’élections aujourd’hui. avantage et pour les libéraux, ils doivent essayer d’inverser cette tendance.

Ces chiffres renforcent l’avance soutenue des conservateurs sur les libéraux depuis l’été.

Cela survient également au milieu des retombées de la reconnaissance par l’ancien président Anthony Rota à la Chambre des communes – en présence du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy – d’un vétéran ukrainien qui a combattu pour une unité nazie pendant la Seconde Guerre mondiale.

« Ce que nous constatons est un revers pour les conservateurs et tout ce qui se passe à la Chambre des communes n’a pas été bon pour les libéraux », a déclaré Nanos. « Maintenant, ils ont 11 points de retard et les conservateurs de Pierre (Poilièvre) sont fermement aux commandes. »

POILIEVRE RÉALISE LE TITRE DE PREMIER MINISTRE PRÉFÉRÉ

Le suivi des Nanos montre également à quel point la préférence des Canadiens pour le premier ministre a changé, Poilievre ayant une avance de plus de neuf points sur Justin Trudeau dans cette catégorie.

Un peu plus de 32 pour cent des personnes interrogées préféraient Poilievre comme premier ministre, ce qui représente une hausse de près de cinq points de pourcentage par rapport à quatre semaines plus tôt.

Vingt-trois pour cent préféraient Trudeau comme premier ministre, en baisse de 4,7 points de pourcentage, tandis que la préférence pour le chef du NPD, Jagmeet Singh, comme premier ministre est restée relativement inchangée à 15,6 pour cent.

« Le plus important, c’est que si les libéraux veulent être compétitifs lors des prochaines élections avec Justin Trudeau comme chef, il faut un revirement significatif par rapport à ces chiffres et un remake en termes de vision, d’approche et de renouveau, ainsi qu’un peu d’énergie. » dit Nanos.

« Et ils ont besoin d’une pause parce qu’ils n’ont pas eu de répit, parce que tout ce qui aurait pu aller mal pour eux a mal tourné. Peut-être que quelque chose se passera bien pour eux. Mais en ce moment, sur le front du leadership, sur les chiffres des votes, les chiffres des libéraux sont lamentables et les conservateurs ont clairement le dessus. »

SOUTIEN RÉGIONAL

Lorsqu’il s’agit du nombre de circonscriptions fédérales qu’un parti gagnerait si des élections avaient lieu aujourd’hui, et des circonscriptions qui sont aujourd’hui proches des victoires des libéraux lors des élections précédentes, les nouvelles deviennent plus sombres pour les libéraux.

Les projections de sièges Nanos montrent des difficultés pour les libéraux dans la région de Vancouver, avec un certain nombre de circonscriptions dans et autour de la ville potentiellement à gagner.

« On dirait que Vancouver est désormais un champ de bataille majeur », a déclaré Nanos. « Le NPD conserve toujours certains sièges et est compétitif dans ces sièges. Je pense donc que les deux partis à surveiller maintenant à Vancouver seront en fait les conservateurs et les néo-démocrates, avec un certain nombre de sièges libéraux en danger dans le Lower Mainland. »

Les Prairies restent en grande partie bleues, dit Nanos, mais les deux circonscriptions libérales d’Edmonton et de Calgary pourraient être menacées.

Le bastion libéral dans toute la région du Grand Toronto pourrait également être vulnérable, avec de nombreuses circonscriptions en jeu face à une contestation conservatrice ou néo-démocrate.

À ce stade-ci, Nanos ne s’attend pas à beaucoup de changement au Québec. Mais comme en témoigne la vague néo-démocrate de 2011 sous Jack Layton, alors chef, les électeurs du Québec pourraient rapidement prendre une direction différente.

Et même si le Canada atlantique est traditionnellement une région où les libéraux réussissent bien, le modèle Nanos compte plusieurs circonscriptions qui pourraient prendre une couleur différente.

« Cela montre que les conservateurs sont prêts à remporter des sièges dans les Maritimes et que les députés libéraux, même si certains d’entre eux pourraient tenir le coup, sont fondamentalement dans des courses très serrées », a déclaré Nano.

« Ils courent pour leur vie pour tenter de conserver des sièges dans les Maritimes et je pense que la grande question est de savoir combien de sièges les libéraux vont-ils perdre dans les Maritimes? »

Le sondage est basé sur des entretiens téléphoniques aléatoires auprès de 1 127 Canadiens âgés de 18 ans et plus. L’enquête est réalisée en utilisant une moyenne mobile dans laquelle chaque semaine, le groupe le plus ancien de 250 entretiens est supprimé et un nouveau groupe est ajouté. L’enquête est précise à 2,9 points de pourcentage près, 19 fois sur 20.

Regardez l’épisode complet de Trend Line dans notre lecteur vidéo en haut de cet article. Vous pouvez également écouter dans notre lecteur audio ci-dessous, ou partout où vous obtenez vos podcasts. Le prochain épisode sort le mercredi 18 octobre.