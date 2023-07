Les conservateurs en route pour la pire défaite électorale partielle de l’histoire au siège de Nadine Dorries

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Une élection partielle déclenchée par la démission de Nadine Dorries devrait infliger aux conservateurs leur pire défaite dans une telle élection, selon un nouveau sondage.

Une enquête d’Opinium a révélé que le parti de Rishi Sunak pourrait perdre la circonscription de l’ancien ministre du Mid Bedfordshire au profit des travaillistes, malgré une majorité de 24 664 personnes.

Le sondage, commandé par le parti d’opposition, suggère qu’un candidat travailliste devancerait les conservateurs, avec 28% des voix contre 24%, tandis que le candidat indépendant Gareth Mackey pourrait arriver en troisième position avec 19%.

Nadine Dorries n’a pas encore officiellement démissionné (Archives PA)

Cela survient alors que Westminster se prépare à une éventuelle quatrième élection partielle si les sanctions contre le député conservateur Chris Pincher s’intensifient à un niveau qui pourrait déclencher une pétition de rappel.

M. Pincher est accusé d’avoir tâtonné en état d’ébriété deux hommes, et la controverse entourant le traitement de son cas a contribué à faire tomber le gouvernement de Boris Johnson. Il nie les allégations d’inconduite sexuelle, bien qu’il ait dit qu’il s’était « embarrassé ».

Pour l’instant, il reste député. Le comité des normes de la Chambre des communes devrait publier son rapport sur son comportement d’ici la fin du mois.

S’il est suspendu des Communes pendant plus de 10 jours, les électeurs de son siège à Tamworth pourraient déclencher une élection partielle si 10% d’entre eux signent une pétition de révocation. Cette disposition n’a pas encore été utilisée dans la pratique, et les députés qui deviennent vulnérables à une contestation de révocation ont eu tendance à démissionner d’eux-mêmes.

Tamworth a le potentiel de causer un autre casse-tête politique à M. Sunak. La région a été un siège marginal dans la mémoire politique récente et a été détenue pour la dernière fois par les travaillistes en 2005, bien qu’elle ait depuis basculé durement vers les conservateurs.

Le résultat d’une enquête sur Chris Pincher pourrait déclencher une quatrième élection partielle (Archives PA)

Cela s’ajouterait à une longue liste de défenses difficiles pour les conservateurs, qui sont au plus bas dans les sondages depuis le désastreux mini-budget de Liz Truss l’an dernier.

En plus du concours attendu au siège de Mme Dorries, les conservateurs défendent également l’ancien siège de M. Johnson à Uxbridge et West Ruislip dans l’ouest de Londres, et celui du député conservateur Nigel Adams à Selby.

Mme Dorries n’a pas encore officiellement démissionné en tant que députée, ce qui signifie qu’aucune date n’a encore été fixée pour l’élection partielle prévue à son siège. Les concours à l’ouest de Londres et à Selby devraient tous deux avoir lieu le 20 juillet.

Le siège de l’ancien secrétaire à la Culture du Mid Bedfordshire est détenu par les conservateurs depuis 1931, et une défaite là-bas représenterait un choc majeur pour le système du parti de M. Sunak.

Le dernier sondage pour le siège de l’ancien secrétaire à la culture a les libéraux démocrates – qui considèrent que le siège peut être gagné – en quatrième position, avec 15 % des voix.

La perte du siège serait la dernière d’une série de coups durs pour Rishi Sunak (Reuters)

Cela représenterait un résultat décevant pour les Lib Dems, qui ont eu une série de solides résultats aux élections partielles contre les conservateurs dans les zones rurales et suburbaines. Le groupe de droite Reform UK est sur la bonne voie pour remporter 10% des voix, se classant cinquième.

Cependant, les sondages d’opinion dans les circonscriptions individuelles sont notoirement difficiles et les positions des partis pourraient changer lors d’une campagne intensive sur le terrain.

Un porte-parole de Lib Dem a accusé le Parti travailliste de « jouer vite et librement avec leurs chiffres » et a déclaré que les résultats du sondage « ne ressemblent en rien à ce que nous voyons à travers les milliers de portes réelles auxquelles nous avons frappé ».

Ils ont ajouté: «Le choix lors de cette élection est clair, les gens peuvent voter pour le changement en soutenant Lib Dem Emma Holland-Lindsay ou obtenir qu’un autre député conservateur soutienne Rishi Sunak. Conseiller du Labour à Londres [Alistair Strathern, the Labour candidate] ne peut pas gagner : un vote pour lui est un vote pour renforcer ce gouvernement conservateur chaotique.

Le résultat prédit par le sondage dépasserait le renversement par les Lib Dems d’une majorité de 24 239 conservateurs à Tiverton et Honiton, à l’époque la pire défaite électorale partielle du Parti conservateur.

Peter Kyle, le député travailliste qui dirige la campagne du parti dans le Mid Bedfordshire, a déclaré: «La communauté ici fuit les conservateurs, mais ils n’ont pas encore complètement choisi leur destination. Il n’y a pas de complaisance ici pour le Labour, mais c’est juste une opportunité énorme, sans précédent et historique.

Adam Drumming, directeur associé d’Opinium, a déclaré: «Les conservateurs conservent un peu moins de la moitié de leur vote de 2019 et perdent de gros morceaux au profit d’un mélange de travaillistes, de démocrates libéraux, de réformistes et d’indépendants locaux, tandis que les travaillistes en gagnent. les conservateurs et les démocrates libéraux pour simplement les mettre en avant.