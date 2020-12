Si vous souhaitez recevoir deux fois par jour des briefings comme celui-ci par e-mail, inscrivez-vous à la newsletter de la première page ici. Pour des mises à jour audio de deux minutes, essayez The Briefing – sur les podcasts, les haut-parleurs intelligents et WhatsApp.

Les députés demandent plus de détails sur l’impact du plan Covid

Le premier ministre se prépare aujourd’hui à une rébellion dommageable. Le projet de Boris Johnson de placer l’Angleterre dans un nouveau système de niveaux risque d’être gravement compromis, le Parti travailliste et de nombreux députés conservateurs refusant de le soutenir. Sa nouvelle politique sur les coronavirus, qui devrait maintenir des limites serrées jusqu’au printemps, sera probablement adoptée par une minorité de députés lors d’un vote à la Chambre des communes ce soir. En tant que rédacteur politique Gordon Rayner explique, l’autorité de M. Johnson sur la politique sera considérablement réduite. Cela est venu comme une évaluation officielle de l’impact des nouveaux niveaux a été ridiculisé par les députés conservateurs comme un travail de «copier-coller» parsemé d’erreurs. Hier soir, il a été rapporté qu’un dossier Whitehall avait été préparé donnant des détails « granulaires » sur l’impact du coronavirus sur près de 40 domaines de l’économie. Lisez ce que le document publié fait – et ne dit pas -. Dessinateur Ventilateur résume le dilemme de M. Johnson.

Le système de niveaux (lire les règles complètes) remplace le verrouillage demain et laissera 99% du pays dans les deux niveaux les plus élevés. Les groupes ethniques auront la priorité pour le dépistage rapide de Covid-19 dans le cadre des plans visant à aider les zones à sortir du niveau 3. Au niveau 2, si vous souhaitez prendre une boisson alcoolisée dans des locaux agréés, vous êtes tenu de consommer simultanément une » repas ». Après qu’un ministre ait prétendu qu’un œuf écossais compterait, Guy Kelly a réfléchi de manière créative pour identifier six façons simples de justifier de passer des heures à manger et à boire. Et, le premier jour de décembre, Mat prend une inspiration festive pour le dessin animé d’aujourd’hui.

L’effondrement d’Arcadia menace les emplois et les retraites

Des milliers de membres du régime de retraite de l’empire de vente au détail Arcadia de Sir Philip Green ont été plongés dans l’incertitude des semaines avant Noël après que l’entreprise soit devenue la plus grande victime de Covid dans la rue. Les 444 magasins britanniques d’Arcadia – y compris les magasins Topshop, Topman, Dorothy Perkins et Evans – resteront ouverts après la nomination de Deloitte en tant qu’administrateur. Ses 13 000 employés font face à la menace de pertes d’emplois massives alors que les experts en insolvabilité se précipitent pour trouver un acheteur. Ancien directeur de la marque Topshop Jane Shepherdson écrit pour nous sur la façon dont tout a changé lorsque Sir Philip a pris la relève – et comment la chaîne a perdu son chemin.

Sur la photo: un marin s’accroche au bateau qui coule pendant deux jours

Un marin a été retrouvé accroché à son bateau chaviré après avoir disparu pendant deux jours près de la Floride. Stuart Bee, 62 ans, a disparu sur Stingray, son bateau à moteur de 32 pieds, après être parti vendredi. Il a finalement été retrouvé dimanche, à 86 miles de la côte, par l’équipage d’un porte-conteneurs. Des photographies montrent M. Bee s’accrochant à la dernière partie de la coque de son navire avant ce que les responsables de la garde côtière ont appelé un sauvetage « incroyable ».

En un coup d’œil: plus de titres sur les coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

Sursis – puis accusation de meurtre | Un criminel jamaïcain condamné qui a combattu avec succès son expulsion après avoir été libéré de prison a été accusé de meurtre. L’homme a été retiré du vol après avoir compris qu’il avait prétendu qu’il s’agissait d’une violation de ses droits. Charles Hymas rapporte que, dans les huit mois, il a été accusé du meurtre d’un jeune homme, d’une tentative de meurtre et de la possession d’une arme interdite.

Partout dans le monde: l’Iran va intensifier le financement nucléaire

Le ministre iranien de la Défense a promis de doubler les dépenses consacrées à l’organisation de recherche nucléaire autrefois dirigée par Mohsen Fakhrizadeh, lors d’un discours enflammé lors des funérailles du scientifique assassiné décrit comme le gourou des armes nucléaires de l’Iran. Correspondant Moyen-Orient Campbell MacDiarmid a notre rapport. Voir des images du monde plus frappantes.