Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les conservateurs restent dans de « profonds problèmes électoraux » malgré le soulagement de Rishi Sunak de s’accrocher à l’ancien siège de Boris Johnson à Uxbridge, a déclaré le gourou des sondages, le professeur John Curtice.

Le professeur Curtice a déclaré que les défaites écrasantes des travaillistes à Selby et des libéraux démocrates à Somerton et Frome étaient un « meilleur guide » de l’ambiance dans le pays.

Il a dit à BBC Radio 4 Aujourd’hui programme : « Pris au tour par tour, ces résultats des élections partielles suggèrent que les conservateurs restent en grande difficulté électorale, comme nous le disent les sondages d’opinion.

Sur les trois sièges disputés, le vote conservateur a baissé de 21 points de pourcentage – comparable au sondage national, a déclaré le professeur Curtice.

« Bien qu’Uxbridge fournira à Rishi Sunak une couverture immédiate … au final, le message de ces élections partielles est que les conservateurs sont en effet en grande difficulté électorale dans le sens suggéré par les sondages », a-t-il déclaré.

Les travaillistes ont renversé une majorité de 20 000 pour gagner Selby et Ainsty – une victoire record pour le parti – tandis que les Lib Dems ont transformé une majorité conservatrice de 19 000 à Somerton et Frome en un coussin de 11 00 voix.

M. Sunak a été épargné par la perspective d’être le premier Premier ministre depuis 1968 à perdre trois élections partielles le même jour que les conservateurs battant les travaillistes par seulement 495 voix – les deux partis invoquant l’expansion impopulaire du programme Ulez de Sadiq Khan comme raison.

Mais le professeur Curtice a déclaré que les conservateurs « ont encore un très long chemin à parcourir avant de donner l’impression qu’ils pourraient avoir une chance de pouvoir conserver le pouvoir ». Il a ajouté: « Nos deux plus grands chefs de parti se sont retrouvés avec quelque chose à penser. »

Le professeur Curtice a déclaré que le parti travailliste doit se demander pourquoi son emprise sur les électeurs est « apparemment si faible » que lorsqu’un problème local comme la zone d’émission ultra faible d’Ulez à Uxbridge se présente, ils « ne fonctionnent pas comme ils le devraient ».

Les résultats à Selby et Somerton inciteront de nombreux députés conservateurs à regarder nerveusement leur propre siège – mais il y avait une atmosphère de défi après la victoire inattendue à Uxbridge.

M. Sunak a déclaré que la victoire des conservateurs aux élections partielles à Uxbridge montre que la prochaine élection générale n’est pas « un fait accompli » et a promis de « doubler d’efforts, s’en tenir à notre plan et livrer pour les gens ».

S’exprimant dans un café de l’ancien siège de M. Johnson à l’ouest de Londres, le Premier ministre a déclaré: « Westminster a agi comme si les prochaines élections étaient une affaire conclue. Le parti travailliste agit comme si c’était chose faite. Les habitants d’Uxbridge viennent de leur dire à tous que ce n’est pas le cas.

L’ancien ministre conservateur Robert Buckland s’est affronté avec Thangam Debbonaire du Labour sur la BBC. « Vous êtes en train d’apprendre à faire de l’opposition – vous êtes loin d’être prêt pour le gouvernement. Nulle part près, nulle part près.

Le député conservateur principal Johnny Mercer a tenté de minimiser l’importance du résultat de Selby en se moquant du nouveau député travailliste de 25 ans Keir Mather et en le comparant à la sitcom pour adolescents Les intermédiaires.

« Nous ne devons pas devenir une répétition de The Inbetweeners, n’est-ce pas? » a déclaré le ministre des Anciens Combattants à Sky News. «Ce type a été à l’Université d’Oxford plus qu’il n’a occupé un emploi. Vous mettez une puce en lui et il raconte juste les lignes du travail. Les gens en ont assez de ça, non ?

Le député conservateur Steve Tuckwell a déclaré que Sadiq Khan l’avait aidé à gagner à Uxbridge (Getty Images)

Mais Sir Keir Starmer a salué la victoire du parti travailliste par plus de 4 000 voix au siège du North Yorkshire, la plus haute majorité que le parti ait jamais renversée lors d’une élection partielle – insistant sur le fait qu’elle montrait une «demande de changement» parmi l’électorat.

Malgré le succès du Labour dans le North Yorkshire, l’échec de la victoire à Uxbridge a conduit à un jeu de blâme parmi les hauts responsables sur le projet du maire Sadiq Khan d’étendre la zone à très faibles émissions (Ulez) pour couvrir les arrondissements extérieurs.

Le candidat travailliste Danny Beales avait pris ses distances avec la politique, affirmant que ce n’était « pas le bon moment ». Et le nouveau député conservateur de la région, Steve Tuckwell, a déclaré que M. Khan avait coûté du travail. « C’est sa politique dommageable et coûteuse d’Ulez qui les a fait perdre cette élection. »

Une source proche de M. Khan a minimisé l’importance du résultat, disant L’indépendant: « Sadiq a toujours été clair sur le fait que l’expansion de l’ULEZ était une décision vraiment difficile, mais nécessaire pour sauver la vie de Londoniens jeunes et vulnérables.

«Gagner Uxbridge et South Ruislip allait toujours être une lutte pour les travaillistes. Les travaillistes n’ont pas remporté ce siège depuis cinq décennies et Tony Blair ne l’a même pas remporté lors du glissement de terrain de 1997. »

Le chef libéral démocrate, Sir Ed Davey, a déclaré que son parti était maintenant de retour dans son ancien bastion du West Country après une victoire écrasante dans le Somerton et Frome.

Et Sarah Dyke, la nouvelle députée de la région après avoir remporté plus de 11 000 voix et obtenu plus de 50 % des voix, a salué l’utilisation du vote tactique.

Elle a remercié les électeurs travaillistes et verts de lui avoir « prêté » leurs votes. « Il ne fait aucun doute que notre système électoral est en panne, mais vous avez montré que les conservateurs peuvent encore être battus en vertu de celui-ci. »