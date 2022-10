Les conservateurs en guerre doivent rallier Liz Truss, sinon ils risquent d’être massacrés aux prochaines élections

LIZ Truss admet qu’elle n’est “pas la meilleure communicante”.

Mais le discours d’ouverture d’hier aux fidèles du parti a été prononcé avec plus d’autorité et de panache que prévu après une semaine de matraquage de la part de son propre parti.

Liz Truss prononçant son discours d’ouverture le dernier jour de la conférence annuelle du parti conservateur à Birmingham Crédit : Alamy

Le leader travailliste Keir Starmer rit en prononçant un discours décrivant le plan de son parti pour lutter contre les prochaines élections Crédit : Getty

Il a marqué un accueil vraiment chaleureux, des applaudissements massifs sur l’Ukraine et une ovation debout à la fin.

Certes, le nouveau Premier ministre prêchait au chœur. Elle était parmi des amis, les fidèles partisans de la base qui ont en fait voté pour elle, le premier Premier ministre conservateur d’un tourbière général.

“Mes amis”, sourit-elle, les bras écartés, se sentant peut-être en sécurité pour la première fois depuis son arrivée à Birmingham samedi, “ce sont des jours de tempête.”

Avec les conservateurs à 33 points de retard sur les travaillistes et Liz, quatre semaines plus tard, atteignant un taux d’approbation personnel le plus bas de tous les temps de moins-59%, cela aurait peut-être sous-estimé les périls à venir.

Elle a même réussi à sourire alors que les manifestants se moquant de Greenpeace déployaient un “Qui a voté pour ça?” bannière avant d’être traîné hors de la salle.

Le discours a à peine abordé la plus grande chute du Premier ministre jusqu’à présent – ​​son demi-tour hurlant sur la réduction d’impôt de 45p. “J’ai écouté”, a-t-elle dit – et elle est décédée.

Il n’y a pas eu de contrôle de nom pour l’assassin au visage de bébé Michael Gove. Aucune indication qu’elle pourrait le virer de la fête. Pas de réprimande pour les ministres du Cabinet qui s’opposent aux projets d’augmentations plus modestes des prestations.

La Grande-Bretagne et le reste du monde pataugent dans une crise économique et énergétique alimentée par la dette, post-Covid, déclenchée par le tyran du Kremlin “Mad Vlad” Poutine, a-t-elle déclaré.

Des mesures drastiques sont vitales pour sauver notre économie qui se vautre et lever des milliards pour le NHS, pour les écoles, la police et la défense contre les régimes autoritaires qui envahissent les pays des autres.

Cela signifie réduire les impôts, réduire les formalités administratives de l’UE, réduire l’État gourmand en liquidités et laisser l’économie se déchirer – des politiques conservatrices de base.

“Il y a trois priorités pour l’économie – croissance, croissance, croissance”, a-t-elle insisté.

C’est sûrement une devise gravée dans l’ADN de chaque membre inscrit du parti conservateur, chacun des 14 millions qui ont voté conservateur en 2019 et ont donné à Boris Johnson une majorité de 80 sièges.

Mais apparemment non. Pour certains conservateurs, c’est désormais facile d’aller et venir.

Ils semblent aussi séduits que les travaillistes par l’argent des contribuables, hypnotisés par les 410 milliards de livres sterling pulvérisés sur le verrouillage, les congés, le suivi et la localisation et les renflouements d’entreprises véreux.

Liz n’a-t-elle pas dit qu’elle était prête à être impopulaire ?

Aujourd’hui, nous avons une urgence d’emploi majeure avec un million de postes vacants et des pubs et restaurants qui réclament du personnel.

Pourtant, des quinquagénaires en forme et en bonne santé ont quitté le marché du travail pour une retraite anticipée, en partie financée par des prestations.

Il existe des propositions judicieuses visant à les augmenter en fonction de l’augmentation des revenus moyens plutôt que du taux d’inflation plus élevé.

Oui, il y aura des cris de protestation – certains provenant des bancs conservateurs – mais Liz n’a-t-elle pas dit qu’elle était prête à être impopulaire ?

Presque toute mesure visant à réduire les dépenses et les emprunts, à réduire les impôts, à réduire les avantages sociaux, à construire de nouvelles maisons ou à lutter contre l’immigration illégale déclenchera des protestations… des conservateurs autant que des travaillistes.

C’est ce que Truss a décrit hier comme la “coalition anti-croissance, chassée de leurs maisons de ville du nord de Londres vers les studios de la BBC pour prêcher plus d’impôts, plus de réglementation, plus d’ingérence”.

Elle parlait peut-être de gauchers, mais si le plafond lui convient… Cela représente une rupture étonnante de la discipline pour un parti dont l’arme secrète était l’unité.

Les conservateurs en guerre doivent déposer les armes rapidement et intelligemment et se rallier derrière le meilleur premier ministre qu’ils ont. Trevor Kavanagh

Pour citer John Major, un Premier ministre conservateur précédemment assiégé, ils se sont transformés en un «peloton d’exécution circulaire».

Après 12 ans au gouvernement, une guerre sans fin sur le Brexit, la pandémie et maintenant l’inflation, le parti est épuisé et téméraire. Au milieu de l’effusion de sang, il y a la nostalgie d’époques différentes.

Alors que l’alcool coulait à flot à Birmingham à la veille du discours de Lis Truss, des ministres, des députés et des délégués sombres avec des “remords d’acheteur” se sont demandé comment “ramener Boris”.

Trop tard, les amis. Vous avez poignardé le seul chef qui aurait pu sauver votre bacon.

Ce que Liz Truss offre, que vous le vouliez ou non, est votre dernière chance de prendre du recul, de garder votre sang-froid jusqu’à ce que le programme de croissance du chancelier Kwasi Kwarteng commence à porter ses fruits.

D’ici deux ans, l’inflation sera maîtrisée, la livre sterling s’est renforcée et, avec l’UE en difficulté économique, le Royaume-Uni sera, pour citer un magicien de la ville, « le plus beau cochon de l’abattoir ».

Les conservateurs en guerre doivent déposer les armes rapidement et intelligemment et se rallier derrière le meilleur premier ministre qu’ils ont. Sinon, ils risquent d’être massacrés aux prochaines élections.