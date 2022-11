Les conservateurs en chef du MoMA et du Guggenheim sur Leading Change

Pouvez-vous réimaginer le canon?

ROBIN POGREBIN Naomi, Pendant que vous étudiiez au Courtauld Institute of Art de Londres, très traditionnel, à quel point avez-vous lutté contre le canon eurocentrique blanc ?

ACCUEILLIR Il y avait des mentors et des amis qui m’ont demandé pourquoi je voulais y aller, disant que c’était un endroit plein de gens portant des pulls en cachemire et des perles. Mais le moment où je suis arrivé, c’était une histoire complètement différente. Les professeurs étaient tous désireux de se tenir au courant des développements intellectuels qui se produisent dans le monde dans et hors de l’histoire de l’art.

TEMKIN Cela décrit très bien l’objectif de nos galeries de collections alors que nous les reconfigurons. Que les visiteurs des galeries ne ressentent pas une conférence — ils ressentent une discussion. Et ils ressentent l’électricité qui vient de différents conservateurs travaillant ensemble et rassemblant des œuvres d’art qui n’ont pas été ensemble, générant des attractions et même de la discorde.

ACCUEILLIR Était-ce le résultat d’une longue pratique de collecte et d’accumulation?

TEMKIN Cela a pris une décennie. Donc, aucune transformation instantanée de ce type n’est possible, car il ne peut pas s’agir de quelque chose où vous agitez simplement une baguette magique. Les gens doivent y croire profondément et croire les uns aux autres. Alors peu de temps après que je sois devenu responsable de la peinture et de la sculpture, nous avons commencé à nous rencontrer en tant que groupe de conservateurs en chef.

POGREBINE C’était une première, non ? Cela n’avait jamais été fait auparavant ?

TEMKIN C’était une première. Ce que j’avais en tête, c’était l’intégration des médiums dans les galeries, car à cette époque la peinture et la sculpture occupaient la grande majorité de l’espace en termes de pieds carrés ou d’œuvres exposées. Pour moi, ce n’était pas artistiquement ou intellectuellement au service de la collection du musée ou de notre public ou de nos artistes. Ce n’était pas fidèle à la production artistique. Ce n’est pas comme si un artiste faisait des peintures, mais jamais des dessins, des photographies ou des vidéos. La chose la plus importante pour qu’un musée soit actuel et fidèle à l’art que nous montrons est d’être fidèle aux pratiques de l’artiste.