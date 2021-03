Les conservateurs écossais appellent Nicola Sturgeon à démissionner après la publication d’un avis juridique sur l’enquête Salmond

Après avoir fait face à la menace d’un vote de censure à Holyrood, le vice-premier ministre, John Swinney, a accepté plus tôt cette semaine de publier les conseils juridiques reçus par le gouvernement écossais lors d’une bataille judiciaire avec M. Salmond.

Le conseil concerne la contestation judiciaire réussie de M. Salmond de la procédure de plainte pour harcèlement du gouvernement, qui a conduit l’ancien dirigeant du SNP à se voir attribuer plus de 500 000 £.

L’avis publié montre que les avocats sont de plus en plus inquiets et ont déclaré aux ministres le 6 décembre 2018 qu’à leur avis, la «pire option» serait de concéder la pétition.