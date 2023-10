Les conservateurs du Parti républicain menacent d’évincer McCarthy pour s’être rangé du côté des démocrates afin d’éviter la fermeture

Le Congrès a évité samedi une fermeture du gouvernement à la dernière minute. Dans le processus, une guerre civile s’est intensifiée au sein du GOP.

Le président républicain de la Chambre, Kevin McCarthy (CA), s’est tourné vers les démocrates pour adopter une résolution de financement à court terme à la Chambre, et 90 républicains ont voté contre la mesure.

Aujourd’hui, un résistant du GOP menace de faire tomber l’orateur.

La mesure provisoire de dépenses maintient le gouvernement ouvert pendant 45 jours, se terminant le 17 novembre. Il ne comprend pas non plus d’aide à l’Ukraine, que le président Biden et de nombreux républicains jugent cruciale.

La sénatrice Lindsey Graham (R-SC) a déclaré : « Aux Républicains qui disent que l’Ukraine ne compte pas pour nous, vous avez tort. Respectueusement, vous avez tort, la guerre s’aggrave, pas elle ne diminue. »

Biden critique les républicains pour leurs manœuvres politiques de dernière minute. « J’en ai assez de la politique de la corde raide, tout comme le peuple américain », a-t-il déclaré.

Les républicains accusent un membre du Congrès démocrate d’avoir entravé le processus en déclenchant une alarme incendie samedi. Une vidéo semble montrer Jamal Bowman de New York activant l’alarme. Il a qualifié cela d’erreur innocente, mais la police du Capitole enquête.

Mais les critiques affirment que les luttes intestines entre les Républicains menacent désormais de submerger la Chambre. Après que les récalcitrants du Parti républicain aient refusé de soutenir un projet de loi prévoyant des protections plus strictes aux frontières et des réductions significatives des dépenses, le président McCarthy a choisi de s’appuyer sur les démocrates pour adopter la résolution continue.

McCarthy a déclaré : « Si vous avez des membres dans votre conférence qui ne vous laissent pas voter pour des projets de loi de crédits, ne veulent pas d’un omnibus et ne votent pas pour une mesure provisoire… Je ne veux pas faire partie de cette équipe. Je veux faire partie d’un groupe conservateur qui veut faire avancer les choses.

En réponse, le représentant républicain Matt Gaetz déclare qu’il vise à éliminer l’orateur.

Le représentant Gaetz (FL) a déclaré : « Je suis implacable et je continuerai à poursuivre cet objectif. »

Mais McCarthy semble prêt au combat. « Allez-y. Finissons-en et commençons à gouverner », a-t-il déclaré.

Étant donné que le Parti républicain détient une faible majorité à la Chambre, il suffirait de quelques voix républicaines pour destituer McCarthy de son poste de président.

Les démocrates de la Chambre ne sont pas prêts à lui lancer une bouée de sauvetage.

« C’est à la Conférence républicaine de déterminer son propre leadership et de résoudre ses propres problèmes. Mais ce n’est pas aux démocrates de sauver les républicains, en particulier d’eux-mêmes », a déclaré la représentante Alexandria Ocasio-Cortez (Démocrate de New York).

Désormais, certains républicains de la Chambre visent Gaetz, qui fait l’objet d’une enquête de la commission d’éthique pour des allégations de violations de la campagne pouvant inclure l’acceptation de pots-de-vin.

Fox News rapporte qu’un membre du Congrès républicain a déclaré que les membres de la Chambre préparaient une motion visant à expulser Gaetz si le comité le déclare coupable.

Gaetz pourrait forcer un vote pour destituer McCarthy de son poste de président dès cette semaine.