Les conservateurs du Nord craignent l’effacement des élections alors que les candidats à la direction esquivent les questions sur la mise à niveau

Les hauts conservateurs du nord de l’Angleterre craignent de plus en plus que la politique phare de nivellement vers le haut du gouvernement soit abandonnée par celui qui deviendra le nouveau chef du parti.

Le maire de Tees Valley, Ben Houchen, et Jake Berry, président du groupe de recherche sur le nord du parti au parlement, ont tous deux averti séparément que les énormes gains du mur rouge réalisés lors des dernières élections seront perdus sans une stratégie continue pour la région.

Ils ont écrit séparément à tous les candidats pour exiger des engagements d’investissement et des pouvoirs accrus pour la région.

Mais près d’une semaine après la démission de Boris Johnson, aucun des huit coureurs et coureurs restants pour le remplacer n’a encore offert de promesses concrètes – ou même d’opinions – sur la politique phare actuelle du Premier ministre.

La crainte est que le «nivellement vers le haut» soit devenu un terme politiquement toxique en raison de son association avec M. Johnson et que toute l’initiative puisse être abandonnée en conséquence.

Maintenant, les conservateurs du nord craignent qu’une telle action ne conduise à la défaite lors des prochaines élections avec des pans entiers des sièges traditionnellement travaillistes qui ont voté en bleu en 2019 redevenant rouges.

“Je ne me soucie pas particulièrement de savoir si le terme” nivellement par le haut “est conservé ou non, car je ne suis pas convaincu qu’il ait de toute façon attiré l’attention du public”, déclare le Dr Anthony Mullen, le chef des conservateurs du conseil municipal de Sunderland. «Mais si rien ne vient reproduire ce qu’il essayait de faire – améliorer les investissements et la fierté civique dans ces grandes villes et villages du Nord – alors les gens verront cela comme une promesse non tenue et un travail à moitié fait, et ils voteront en conséquence.»

À Bury – où la circonscription conservatrice de Bury North est la plus marginale du pays – Russell Bernstein, chef du groupe conservateur au conseil d’arrondissement, a déclaré que le parti devrait crier sur ce que le nivellement avait réalisé.

“Nous avons eu plus de 100 millions de livres sterling dépensés ou promis ici”, a-t-il estimé.

Mais il a ajouté que si la politique était interrompue à mi-parcours, la réaction des électeurs serait sévère. “Si nous revenons maintenant, ça ne va pas bien se passer parce que c’est quelque chose auquel les électeurs ont adhéré et auquel ils croient”, a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé s’il craignait que ce soit probable, il a répondu que non avec son candidat préféré, Tom Tugendhat.

Mais avec les autres ? “Je suis moins convaincu que tous les candidats ont le même engagement”, a-t-il répondu sans préciser de qui il parlait.

L’inquiétude croissante survient après que M. Houchen – une figure très admirée parmi les conservateurs du Nord – est devenu public pour révéler ses propres inquiétudes.

“C’est absolument une énorme préoccupation pour moi en ce moment que nous n’entendions rien des prétendants parce que je crois sincèrement que ce qui a valu à Boris Johnson sa majorité massive était évidemment le Brexit et son discours sur le pays, mais aussi le nivellement, “, a-t-il déclaré à Channel Four News. “Certainement pour les nouveaux électeurs conservateurs et les personnes qui ont voté pour les travaillistes pendant des générations, c’est une chose extrêmement importante.”

Pendant ce temps, M. Berry – qui est député de Rossendale et Darwen – a écrit à chaque candidat suggérant que pour gagner le soutien des députés du Nord, ils doivent “s’engager” à une série d’engagements, y compris une nouvelle formule de financement et un ministre dédié à la région.