Les conservateurs du mur rouge demandent à Rishi Sunak de construire 500 000 nouvelles maisons dans le Nord – alors que le parti se bat pour garder les électeurs

Les conservateurs du mur RED ont dit à Rishi Sunak de construire un demi-million de maisons dans le Nord – alors que le parti se bat pour empêcher les électeurs de la classe ouvrière de revenir au travail.

Le Northern Research Group des députés d’arrière-ban conservateurs veut même que de nouvelles villes entières surgissent dans la région.

Les conservateurs du mur rouge veulent que le Premier ministre construise 500 000 maisons dans le Nord

Déclarant que le marché immobilier est «cassé», le caucus influent envisage une révolution de l’accession à la propriété à la Maggie avec 500 000 nouvelles maisons au prochain parlement.

Le président John Stevenson appelle également les ministres à réduire les formalités administratives de construction et à mieux exploiter les friches industrielles.

Avant la conférence NRG à Doncaster cette semaine, il a insisté sur le fait que le plan « ne consiste pas à forcer les propriétaires fonciers à vendre ou à créer plus de règles – il s’agit de permettre la construction, de stimuler l’économie et de faire du rêve d’accession à la propriété une réalité pour plus de Britanniques.

« Si nous voulons avoir la révolution industrielle verte dans le Nord, qui créera des emplois de haute qualité et bien rémunérés dans bon nombre de nos régions laissées pour compte, nous devons construire, construire, construire !

« Cela ne sert à rien de créer des milliers d’emplois s’il n’y a pas de maisons pour que les gens puissent vivre. »

Sir Keir Starmer a fait du logement un problème phare alors qu’il tente de récupérer le mur rouge qui s’est effondré sous Jeremy Corbyn.

Il a annoncé son intention de forcer les propriétaires fonciers à vendre à des prix inférieurs aux taux actuels.

Le gouvernement s’est fixé pour objectif de construire 300 000 nouveaux logements chaque année.

Mais la décision d’abandonner les ambitions locales pour les conseils a suscité la colère de certains députés conservateurs.

L’ancien ministre du Cabinet Simon Clarke a déclaré que le NIMBYisme pourrait être la chute du parti.