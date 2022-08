Les conservateurs du Centre Ice réchauffent le banc pour l’instant

S’adressant à un rassemblement de «conservateurs du Centre Ice» autoproclamés à Edmonton jeudi, l’ancienne première ministre de la Colombie-Britannique, Christy Clark, a expliqué pourquoi les gens dans la salle s’étaient réunis.

“Quand vous regardez à travers le pays, ce que nous voyons, ce sont des dirigeants politiques qui se précipitent vers les marges. Des dirigeants politiques de toutes les allégeances politiques – ils essaient tous d’aller droit au bord”, a-t-elle déclaré. “Et vous essayez de faire exactement le contraire. Vous essayez de préserver cette voie politique médiane qui a sauvé le Canada tant de fois et qui a préservé notre pays.”

La seule question maintenant est de savoir comment les conservateurs du Centre Ice – ou tout autre groupe de conservateurs de centre-droit insatisfaits – pourraient s’y prendre.

Bien qu’un éventuel changement de nom ait été taquiné à la fin des discussions de la journée, le groupe actuellement connu sous le nom de Center Ice Conservatives a été fondé par Rick Peterson, un ancien banquier d’investissement qui s’est présenté à la tête des conservateurs en 2017 et a terminé 12e (il est également brièvement entré au Parti conservateur course à la direction en 2020, mais a abandonné au bout de deux mois).

“Nous sommes une plateforme qui entend être une voix forte, audacieuse et fière du centre-droit du spectre politique canadien”, a déclaré Peterson. explique sur le site du groupe .

L’ancienne première ministre de la Colombie-Britannique, Christy Clark, a félicité les personnes présentes à la conférence des conservateurs de Centre Ice pour avoir « tenté de préserver cette voie politique médiane ». (Darryl Dyck/Presse Canadienne)

L’événement de jeudi a été présenté comme la première conférence annuelle “Let’s Grow Canada” et les panélistes comprenaient un mélange d’universitaires, de journalistes et de politiciens – l’ancienne députée conservatrice Leona Alleslev, l’ancienne sénatrice conservatrice Marjory LeBreton et l’ancienne candidate conservatrice Ann Francis. Le seul politicien actif à participer — et l’un des conférenciers les plus passionnés de la journée — était Dominic Cardy, ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance du gouvernement progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick.

« Il y a un vide au cœur de la politique canadienne. Si nous ne le comblons pas, nous perdrons notre pays », a déclaré de façon inquiétante Cardy dans une rédaction qui a précédé la conférence de cette semaine.

La discussion de la journée a porté sur plusieurs sujets généraux et les panélistes ont exposé des idées telles que l’importance de la croissance économique, la valeur de la discipline budgétaire et la nécessité de s’attaquer sérieusement aux menaces mondiales qui planent au-delà des frontières du Canada. Dans son discours liminaire, Clark a déploré que les libéraux et les conservateurs soient source de division et d’exclusion dans leur rhétorique.

(Quelques instants plus tard, en réponse à une question du public, Clark a déclaré que demande une loi sur la souveraineté de l’Alberta étaient “fous comme des fous”. Donc, apparemment, il est toujours acceptable de condamner certaines choses en termes catégoriques.)

“Nous avons une chance de changer le cycle de la politique de division dans ce pays et cette réunion d’aujourd’hui, je pense, en est le début”, a déclaré Clark.

Y a-t-il un vide au centre de la politique canadienne?

Les grands appels au centrisme reposent souvent sur des prémisses fragiles et de fausses équivalences. Tous les différends ne sont pas mieux résolus en choisissant le point médian entre la gauche politique et la droite politique. Un compromis égal n’est pas toujours possible ou préférable. Le juste milieu entre deux points de vue opposés n’est pas intrinsèquement plus logique. Parfois, des choix doivent être faits et parfois rendre les gens malheureux est inévitable.

Mais l’extrémisme corrosif et les divisions inutiles valent la peine d’être dénoncés. Et il n’est pas faux de souhaiter que la politique soit plus sérieuse, plus réfléchie ou plus rationnelle – ce qui semblait être le courant sous-jacent d’une grande partie de la discussion de jeudi.

L’espoir du leadership conservateur Pierre Poilievre s’adresse aux partisans de Brandon au Victoria Inn le jeudi 4 août 2022. (Chelsea Kemp/CBC) (Chelsea Kemp/CBC)

Il n’est pas non plus difficile de comprendre pourquoi les conservateurs modérés pourraient ressentir le désir de s’exprimer en ce moment – ​​et voir une opportunité potentielle à le faire. Sous Pierre Poiliev, le Parti conservateur aurait aller plus loin vers la droite populiste . Sous Justin Trudeau, le parti libéral est plus à gauche politiquement qu’il ne l’était lorsque Jean Chrétien et Paul Martin le dirigeaient (bien que la mesure dans laquelle le parti s’est déplacé vers la gauche est parfois largement exagérée).

Mais comment les conservateurs modérés rempliraient-ils réellement l’espace qui pourrait maintenant exister entre les partis de Poilievre et de Trudeau ?

Vers la fin du rassemblement de jeudi, Peterson a tenu à souligner que son groupe n’est pas affilié au Parti conservateur fédéral. “Nous parlons de rassembler des idées et des personnes qui pourraient avoir un effet sur n’importe quel parti politique ou toute personne qui se présente à des élections politiques”, a-t-il déclaré.

Alors peut-être que les conservateurs de Centre Ice pourraient devenir une réponse progressiste-conservatrice au Canada Strong and Free Network, qui a été fondé à l’origine par l’ancien chef du Parti réformiste Preston Manning. Cela permettrait peut-être aux modérés d’exercer une petite influence sur le programme d’un gouvernement Poilievre – ou de se préparer à une future course à la direction post-Poilievre.

Pourquoi pas une nouvelle fête ?

Au début de la conférence d’une journée, Peterson était également catégorique sur le fait qu’il n’était pas intéressé par la création d’un nouveau parti politique. “Croyez-moi, personne ici ne veut faire ça. Qui veut mettre en place 338 EDA ?” a déclaré Peterson, faisant référence aux associations de circonscription. “C’est pire que 338 canaux radiculaires.”

Il est certain que la création d’un nouveau parti politique national ne serait ni facile ni indolore. Mais — pour prolonger l’analogie avec le hockey — il est difficile de marquer des buts si vous êtes assis sur le banc.

Un nouveau parti conservateur risquerait-il de diviser le vote sur la droite politique, comme cela s’est produit lorsque le parti libéral a remporté les majorités en 1993, 1997 et 2000 ? Peut-être. Mais s’il y a vraiment des conservateurs modérés qui sont sérieusement préoccupés par l’orientation du parti conservateur, ils devront peut-être prendre des décisions difficiles dans un avenir proche sur ce qu’ils sont prêts à faire pour y répondre.

Un nouveau parti de centre-droit pourrait également ne pas simplement diviser le vote. Il pourrait espérer gagner suffisamment de sièges pour maintenir l’équilibre des pouvoirs dans un parlement minoritaire, un résultat qui donnerait aux conservateurs modérés une chance d’exercer une réelle influence sur le programme d’un gouvernement – similaire à ce que le NPD fait maintenant et a fait dans le passé . À long terme, un nouveau parti de centre-droit pourrait également espérer avoir le genre d’influence que le parti réformiste a eu sur le parti conservateur reconstitué qui s’est reformé en 2003. Ou il pourrait simplement influencer l’orientation future du parti conservateur. , comme le Parti populaire semble le faire maintenant.

Peut-être que les conservateurs de Centre Ice ne sont pas le groupe qui mène un tel effort. Mais s’ils ont mis le doigt sur un vrai problème, il faudra peut-être plus que des tables rondes et des éditoriaux pour y faire face.