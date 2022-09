Les conservateurs du Canada sur le point de faire de Pierre Poilievre le chef contre Trudeau

TORONTO – Les conservateurs récemment malheureux du Canada, perdants de trois élections fédérales consécutives qui ont révélé les divisions entre leurs factions populistes et plus modérées, sont sur le point d’élire samedi un brandon de 43 ans au style de terre brûlée et connaissant les médias sociaux comme nouveau chef pour affronter le premier ministre Justin Trudeau. Tout porte à croire que Pierre Poilievre a le concours dans le sac.

Le législateur né à Calgary, en Alberta a attiré des foules debout – pour la plupart inhabituelles pour les campagnes à la direction ici – trafiquant de la politique des griefs, s’engageant à licencier le gouverneur de la banque centrale, s’insurgeant contre les mandats de santé publique et promettant de faire du Canada le «pays le plus libre du monde».

“Nos institutions baisent toute une génération de jeunes de la classe ouvrière”, a-t-il déclaré en juin. “Mais les gardiens d’élite pensent que le plus gros problème est que je l’appelle. Ils ne veulent que se protéger.

Sa campagne indique qu’elle a recruté plus de membres que l’ensemble du Parti conservateur lors des deux dernières courses à la direction. Au deuxième trimestre de cette année, il a levé plus d’argent auprès des donateurs que ses adversaires à la direction réunis. Il a obtenu l’appui de Stephen Harper, le dernier premier ministre conservateur du Canada.

Le principal adversaire de Poilievre est l’ancien premier ministre du Québec, Jean Charest, 64 ans, ancien chef du Parti progressiste-conservateur fédéral. Politicien chevronné, il s’est présenté comme plus modéré que Poilievre, capable d’agrandir la grande tente bleue du parti tout en gardant ses différentes factions unies.

Patrick Brown, le maire de la banlieue torontoise de Brampton, en Ontario, a été disqualifié en juillet au milieu d’allégations selon lesquelles il aurait violé la loi électorale fédérale sur la vente d’adhésions à des partis, entre autres plaintes. (Brown a nié tout acte répréhensible; il a accusé le parti, sans preuve, de travailler pour assurer l’élection de Poilievre.)

“Cette fois, ce ne sera pas proche… à moins que quelque chose de bizarre ou de miraculeux ne se produise”, a déclaré Richard Johnston, professeur émérite de sciences politiques à l’Université de la Colombie-Britannique. “Ça va être une explosion.”

Le vote, qui utilise un scrutin préférentiel, est réservé aux membres cotisants du Parti conservateur. Un nombre record de 678 000 personnes ont été éligibles pour voter lors du concours de cette année et près de 418 000 bulletins de vote ont été acceptés – le plus pour l’élection d’un chef de parti fédéral dans l’histoire du Canada.

Le parti a déclaré vendredi qu’il réviserait son programme de congrès à la direction pour refléter le décès cette semaine de la reine Elizabeth II, qui était la reine du Canada et le chef de l’État du pays.

Un nombre record de membres ont également été inscrits lors de la dernière course à la direction du Parti conservateur, en 2020. Ils ont choisi Erin O’Toole, avocate et vétéran militaire, pour diriger le parti. Mais l’enthousiasme pour la course à la chefferie ne s’est pas traduit par un succès contre Trudeau et son Parti libéral.

Alors qu’il faisait campagne pour devenir chef du parti, O’Toole s’est présenté comme un conservateur « vrai bleu », qui n’était pas un « produit de la bulle d’Ottawa ». Il s’est engagé à « reprendre le Canada » et à défendre l’histoire du Canada contre « la culture annulée et la gauche radicale ». Il a dénigré son principal adversaire en le qualifiant de « libéral léger ».

Mais lors des élections fédérales de l’an dernier, O’Toole a abandonné le discours « reprenez le Canada » et s’est retrouvé au centre. Les critiques l’ont accusé d’être un métamorphe qui dirait n’importe quoi pour se faire élire. De nombreux conservateurs ont détesté la plate-forme modérée d’O’Toole et ses revirements sur des positions politiques clés.

Il a remporté le vote populaire, mais pas la pluralité des sièges au Parlement. Le caucus l’a évincé de son poste de chef en février.

La course pour le remplacer a été marquée par des attaques personnelles entre les candidats.

«Le ton a certainement été décourageant», a déclaré Jonathan Malloy, politologue à l’Université Carleton à Ottawa. «Toutes les courses vont devenir décousues, mais surtout au début de la course, les attaques étaient si négatives. … Les attaques personnelles ont vraiment été essentiellement de savoir si quelqu’un fait légitimement partie du parti » et un reflet des divisions entre ses factions.

Charest a attaqué Poilievre pour avoir adopté le soi-disant «convoi de la liberté» qui a encombré Ottawa et bloqué les passages frontaliers cette année pour manifester contre les mesures de santé publique, flirtant avec les théories du complot sur le Forum économique mondial et présentant les crypto-monnaies comme un moyen de «se retirer» de inflation.

« Le Parti conservateur du Canada s’engagera-t-il vraiment dans la voie empruntée par les partis américains ? Charest a demandé lors d’un débat en français en mai. « Une approche de division basée sur des slogans… ou allons-nous faire de la politique au Canada pour les Canadiens ? C’est le choix que je vous propose. Je ne suis pas un pseudo-américain ici.

Le populisme de droite n’est pas nouveau au Canada; il a une longue histoire dans les Prairies. Mais cela a été une «vente plus difficile» au niveau fédéral, a déclaré Daniel Béland, directeur de l’Institut d’études canadiennes de l’Université McGill à Montréal, où les électeurs ont généralement élu des gouvernements plus modérés.

Malgré toutes les injures de Poilievre contre l’establishment politique, la politique a effectivement été sa seule carrière.

En tant qu’étudiant universitaire, il a été finaliste d’un concours de rédaction «En tant que Premier ministre, je voudrais…», plaidant pour une limite de deux mandats pour les législateurs fédéraux, entre autres promesses. Il en est maintenant à son septième mandat, après avoir remporté une première élection en 2004 pour représenter une circonscription électorale de la banlieue d’Ottawa.

Au fil des ans, Poilievre s’est forgé une réputation de partisan féroce et a le don de se mettre dans la peau de ses adversaires. Certains ont critiqué ce qu’ils considéraient comme une approche smarmy, sans prisonniers, des trolls sur Internet.

La Presse canadienne a décrit Poilievre en 2013 comme quelque chose d’un Pete Campbell du drame télévisé «Mad Men»: Le «personnage que tout le monde aime détester: jeune, conservateur, ambitieux et fabuleusement arrogant».

La le style l’a parfois mis dans l’eau chaude.

Une fois, il s’est excusé d’avoir fait un geste non parlementaire au Parlement. Cela s’est produit peu de temps après qu’il ait été pris au micro en utilisant un langage non parlementaire.

En 2008, le jour où Harper, en tant que premier ministre, s’est excusé pour le rôle du gouvernement dans le système des pensionnats indiens qui séparait les enfants autochtones de leurs familles, il s’est demandé s’il y avait « une valeur pour tout cet argent » qu’Ottawa versait aux survivants. . Il s’est ensuite excusé.

Il est devenu ministre fédéral de la Réforme démocratique en 2013. Dans ce rôle, il a supervisé les modifications apportées aux lois électorales du Canada qui, selon les critiques, priveraient les électeurs de leur droit de vote et limiteraient l’indépendance du directeur général des élections. Trudeau a depuis supprimé de nombreux changements.

Le prochain chef conservateur prendra la relève dans un contexte d’inflation élevée, de taux d’intérêt en hausse et de préoccupations concernant l’abordabilité du logement et de l’épicerie. D’ici la prochaine élection fédérale, qui n’est pas prévue avant 2025, les libéraux de Trudeau seront au pouvoir depuis une décennie et les électeurs pourraient être fatigués et ouverts à un changement.

Les analystes disent que le chef devra se concentrer sur l’élargissement de l’attrait du parti au-delà de sa base traditionnelle dans le Canada rural et les bastions de l’Alberta et de la Saskatchewan pour attirer le soutien des jeunes électeurs et de ceux des banlieues à l’extérieur de Toronto et de Vancouver qui sont les champs de bataille des élections fédérales.

Béland a déclaré que “la rhétorique de Poilievre est vraiment forte et que c’est quelque chose qui pourrait effrayer certains électeurs modérés”, mais qu’il “ne devrait pas être sous-estimé”.

Il a dit son accent plus récent sur les problèmes de pain et de beurre – dans une vidéo de campagne, il est assis à un restaurant, récitant pour un Trudeau invisible combien les prix du bacon, du café et, oui, du pain et du beurre, ont augmenté – pourrait être un gagnant.

Le nouveau chef devra également avoir un œil sur l’unité du parti.