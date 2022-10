Les conservateurs doivent trouver un leader pour faire ce que Liz Truss ne pouvait pas faire en ces temps difficiles – diriger

APRÈS le fiasco historique du mandat de premier ministre éphémère mais désastreux de Liz Truss, la Grande-Bretagne a désespérément besoin d’un véritable leadership et de stabilité.

Cela est vrai pour notre économie nerveuse, mais encore plus pour un public qui regarde dans l’abîme d’un hiver de prix et de factures en flèche, et peut-être même de pannes d’électricité.

Après le fiasco historique du mandat de premier ministre éphémère mais désastreux de Liz Truss, la Grande-Bretagne a désespérément besoin d’un véritable leadership et de stabilité. Crédit : Louis Wood

Boris a été brillant pour atteindre des parties du Royaume-Uni qu’aucun autre conservateur ne pouvait – et il n’est pas surprenant qu’il sente qu’il a des affaires inachevées et envisage une autre inclinaison au n ° 1 Crédit : AP

Rishi Sunak était l’ancien chancelier expérimenté qui a soutenu la Grande-Bretagne par le biais de Covid – le «gars en congé» qui a sauvé les emplois de milliers de lecteurs de Sun Crédit : Reuters

Des millions de personnes sont nerveuses, c’est le moins qu’on puisse dire. Beaucoup sont terrifiés.

Alors que Truss est sur le point de quitter le n ° 10, il est essentiel que nous assistions maintenant à l’élection rapide d’un nouveau Premier ministre capable de diriger la Grande-Bretagne aussi calmement que quiconque le peut à travers des mers économiques montagneuses.

Pour le bien de notre nation et des lecteurs du Sun, les députés et membres conservateurs doivent choisir le meilleur candidat et s’unir derrière lui, quel qu’il soit.

Pas une seconde de plus ne peut être gaspillée sur les guerres civiles dérangées qui semblent être devenues l’intérêt permanent du parti.

Cette indulgence odieuse, qui se déroule en public et se transforme en frénésie sur les réseaux sociaux, les conduit à une extinction potentielle, comme l’indique maintenant leur sondage vraiment catastrophique.

De plus, la réalisation d’une certaine stabilité politique est maintenant le meilleur argument contre la clameur assourdissante prévisible pour une élection générale du Labour, des Lib Dems, du SNP et d’autres.

Paralysé

C’est drôle de voir à quel point les partis restants sont de grands fans de la démocratie lorsqu’ils sont convaincus qu’ils vont gagner. Lorsqu’ils ont perdu le référendum en 2016, ils ont tenté de l’annuler.

Mais, ne vous y trompez pas, une élection ne ferait absolument rien pour calmer et rassurer la Grande-Bretagne.

Bien au contraire.

Pas seulement parce qu’un Parlement qui a perdu un été interminable à regarder la course à la direction des conservateurs serait à nouveau paralysé pendant des mois de campagne.

Mais parce qu’il est ridicule d’imaginer que le parti travailliste gérerait mieux notre économie en déclin qu’un parti conservateur uni. Ils n’ont même pas de plan pour le faire.

Keir Starmer serait confronté exactement aux mêmes problèmes. Et les travaillistes dépensiers ne sont naturellement pas qualifiés pour sortir la Grande-Bretagne d’un bourbier financier.

Imaginez le chaos avec Starmer idéologiquement incapable de réduire les dépenses publiques, peu disposé à courtiser l’impopularité en augmentant l’impôt sur les travailleurs ordinaires et essayant désespérément de lever quelques livres uniquement en punissant la richesse.

C’était avant même que le Parti travailliste ne commence à démanteler le Brexit, comme il le ferait. Il suffit d’écouter leurs alliés Remainer enhardis à la télévision et à la radio, déclarant déjà de manière absurde que le Brexit “a échoué” moins de deux ans après que nous ayons finalement quitté l’UE et comme si ni Covid ni la guerre en Ukraine n’avaient jamais eu lieu.

Les députés conservateurs doivent donc plutôt mettre les six dernières semaines calamiteuses derrière eux et considérer comme une aberration la décision qu’eux-mêmes et les membres de leur parti ont prise d’installer Truss.

Cela s’est avéré une erreur historique.

Son rival Rishi Sunak était l’ex-chancelier expérimenté qui a soutenu la Grande-Bretagne par le biais de Covid – le “gars en congé” qui a sauvé les emplois de milliers de lecteurs de Sun.

Il comprenait les marchés, prévoyait correctement que les plans de Mme Truss causeraient un chaos hypothécaire, était un artiste médiatique raffiné et un Brexiteer. Il était – et est – un homme qui peut voir le véritable potentiel de son pays et qui a les compétences et l’intelligence nécessaires pour le faire.

Mme Truss était une restante, un triomphe de l’ambition acérée de toute une vie. Les membres conservateurs ont parié sur elle et ont perdu.

Elle quitte ses fonctions de PM la plus éphémère, sa carrière s’est soudainement terminée de la manière la plus chaotique.

Nous avons de la sympathie pour elle. Elle est devenue Premier ministre alors que l’économie mondiale se détériorait fortement, en grande partie à cause de la guerre de Poutine.

Chez nous, la morosité de la Banque d’Angleterre signifiait que l’inflation était déjà endémique.

Truss ne s’est pas trompé lorsqu’il s’est agi de cibler le double problème d’une faible croissance et d’un sommet de 70 ans de notre fardeau fiscal global. Nous les avons assez souvent identifiés.

Nous aussi, nous pensions que les réductions d’impôt pourraient en fin de compte relancer l’économie. On ne s’attendait pas à ce qu’elle en déchaîne tout d’un coup une ribambelle d’entre eux, avec des marchés déjà en ébullition et sans consulter âme qui vive qui pourrait en faire le compte, s’il y en avait.

La gestion ultérieure de presque tout par Mme Truss, lorsque le toit s’est effondré pendant les jours et les semaines qui ont suivi ce mini-budget désastreux, a amplement prouvé à quel point elle était inadaptée au poste le plus élevé.

Pour couronner le tout, la pagaille choquante et indigne de mercredi – commençant par le limogeage du ministre de l’Intérieur et se terminant par la bousculade hostile des députés conservateurs dans le hall lors du vote de fracturation – qui a montré à quel point son autorité avait été abattue.

Cela a été un épisode lamentable pour les conservateurs. Ils ont embarrassé la Grande-Bretagne devant le monde.

Nous ne sommes pas une nation où les députés du même parti se crient des injures dans notre majestueux et ancien Parlement et où les premiers ministres doivent être expulsés en quelques semaines pour incompétence.

Mandat

Nous sommes connus pour notre détermination calme et devons regagner cette réputation.

Il est juste de se demander, après cette farce conservatrice d’un an, quel mandat ils ont encore. Voici la réponse : le manifeste de 2019 qui a valu à Boris Johnson une majorité écrasante.

Oui, cette élection était aussi un vote pour finaliser le Brexit et empêcher Corbyn d’entrer. Mais les idées de ce gouvernement conservateur, en particulier sur la répartition de la richesse et des opportunités à travers le pays, sont plus pertinentes aujourd’hui même qu’à l’époque.

Boris a été brillant pour atteindre des parties du Royaume-Uni qu’aucun autre conservateur ne pouvait – et il n’est pas surprenant qu’il sente qu’il a des affaires inachevées et envisage une autre inclinaison au n ° 10 (si suffisamment de députés le soutiennent).

Il a peut-être des défauts – mais c’est un communicateur fantastique qui a répondu à tous les grands appels sur le Brexit, les vaccins Covid et l’Ukraine.

Certaines circonstances ont été modifiées depuis 2019 par le Covid et la guerre. L’argent est beaucoup plus serré maintenant. L’emprunt est hors des charts. Les arguments en faveur de l’exploration de la fracturation hydraulique sont bien plus solides, le gaz étant désormais rare.

Mais tenir le reste de ce manifeste – et ses promesses sensées en matière de criminalité, d’immigration, d’encouragement de l’innovation, de diffusion de la richesse dans les régions et d’exploitation de nos libertés liées au Brexit – donne au moins aux conservateurs un dossier solide pour encore deux ans au pouvoir.

Maintenant, ils doivent trouver un chef pour faire ce que Truss ne pouvait pas faire en ces temps difficiles. Conduire.