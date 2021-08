Les conservateurs doivent nommer les ministres qui ont rencontré les donateurs du «conseil consultatif», selon le parti travailliste

Le président du Parti travailliste appelle les conservateurs à publier une liste des ministres qui ont rencontré des donateurs du parti via un club secret.

Anneliese Dodds a écrit à la coprésidente conservatrice Amanda Milling pour demander au parti de « faire la vérité » sur le niveau d’accès accordé aux bailleurs de fonds dans le cadre du soi-disant « conseil consultatif ».

Le club a été développé dans le but de connecter les supporters conservateurs avec des personnalités seniors, selon le Temps Financier – ajoutant que des réunions et des appels réguliers ont eu lieu avec Boris Johnson et le chancelier Rishi Sunak.

Le journal a cité Mohamed Amersi, un homme d’affaires et donateur conservateur, affirmant que le club était « comme l’adhésion très élitiste des clients Quintessentially : il faut débourser 250 000 £ par an ou être un ami de Ben ».

Le nom était une référence au coprésident conservateur Ben Elliot. À la suite du rapport, les conservateurs ont déclaré qu’un conseil consultatif se réunissait occasionnellement et recevait des mises à jour politiques.

Mme Dodds exige que le parti révèle l’objectif du conseil d’administration, à qui il a profité de son appartenance et quels ministres ont assisté aux réunions.

Cela vient après que d’autres réclamations ont été faites dans le Horaires du dimanche que M. Elliot – le neveu de la duchesse de Cornouailles – a aidé M. Amersi à rencontrer le prince de Galles en échange de paiements de milliers de livres sterling à sa société.

Dans sa lettre à Mme Milling, l’ancienne chancelière fictive Mme Dodds a déclaré: « Il est dans l’intérêt public que vous clarifiiez le fonctionnement de ce soi-disant » conseil consultatif « et le rôle de M. Elliot en offrant à une élite puissante un accès exclusif au premier ministre et le chancelier – uniquement en raison de leur statut de donateurs du parti conservateur. »

Elle a demandé qu’une liste complète de tous les donateurs qui ont payé pour être membres du conseil soit publiée, ainsi que l’ensemble des ministres du gouvernement qui ont assisté à des réunions ou à des engagements avec les membres du conseil, y compris les dates et les heures.

Mme Dodds a ajouté : « Le Parti conservateur doit dire clairement quel accès ce groupe avait, pourquoi il a utilisé cet accès pour faire pression et pourquoi il semble qu’il y ait une règle pour les conservateurs de haut rang et une autre pour tous les autres.

«La façon dont Boris Johnson et ses amis fonctionnent ne semble pas porter sur ce qui est juste mais sur ce qu’ils peuvent s’en tirer, brouillant les frontières entre vie publique et vie privée.

« Il y a maintenant de sérieuses questions auxquelles le Parti conservateur doit répondre sur ses techniques de collecte de fonds. »

Interrogé lundi sur la demande du parti travailliste, le ministre de l’Infrastructure numérique du gouvernement, Matt Warman, a déclaré: « Il est important que nous déclarions tout conformément aux règles, et c’est ce que nous faisons … Nous respecterons la loi telle qu’elle est. »