Les conservateurs doivent dénoncer les groupes Facebook «  sournois  » promus par le compte officiel de Shaun Bailey, selon le Parti travailliste

Le parti travailliste a appelé les conservateurs à dénoncer une série de ce qu’ils qualifient de groupes Facebook « sournois » liés à la campagne de Shaun Bailey pour le maire de Londres.

La dirigeante adjointe du Labour, Angela Rayner, a déclaré que les groupes «se faisaient passer pour des dirigeants communautaires» et «une trahison de la confiance des Londoniens qui se sont joints… de bonne foi».

Les groupes ont tous des noms similaires et chacun se concentre sur la question de la criminalité dans un arrondissement différent de la ville. Certains disent qu’ils ont été «créés par la communauté pour la communauté».

Mais au moins un dit qu’il a été créé par la propre page Facebook officielle de M. Bailey.

Un certain nombre d’administrateurs des groupes se décrivent également comme des conseillers conservateurs, des candidats ou des membres du personnel du parti.

La page Facebook officielle de M. Bailey renvoie à un certain nombre de groupes, bien que d’autres aient récemment été dissociés.

Les sites contiennent souvent des liens vers des articles et des commentaires pro-Bailey qui critiquent son adversaire travailliste.

La criminalité est une question clé dans la campagne de M. Bailey pour remplacer l’actuel maire travailliste de Londres Sadiq Khan.

Le candidat conservateur a accusé M. Khan de cinq années «gaspillées» à la tête de la plus grande ville du Royaume-Uni.

Dans une lettre adressée à la coprésidente du parti conservateur Amanda Milling, Mme Rayner a déclaré: «Je suis sûr que vous conviendrez qu’il s’agit d’une trahison de la confiance des Londoniens qui ont rejoint ces groupes de bonne foi avec l’intention de sortent avec des problèmes dans leur communauté, et qu’il est tout simplement inacceptable que le Parti conservateur crée des groupes se faisant passer pour des groupes communautaires impartiaux afin de présenter l’activité de campagne des partis politiques.

«Compte tenu des liens étroits entre les administrateurs de ces pages, le CCHQ et la campagne de Bailey, il n’y a aucun argument crédible selon lequel il n’utilise pas ces services … Je suis sûr que je n’aurai pas besoin de vous rappeler que déclarer des dépenses théoriques et soumettre un rapport de dépenses inexact constituerait de graves violations de la loi électorale. »

Elle a également exhorté Mme Milling et le Parti conservateur à dénoncer les méthodes «sournoises» utilisées et à demander à M. Bailey de supprimer les groupes et de s’excuser d’avoir induit le public en erreur.

Une source de la campagne Bailey a déclaré: «Depuis que Sadiq Khan est devenu maire, la criminalité au couteau a augmenté de 60%, les cambriolages ont augmenté de 86% et les homicides ont atteint un sommet en onze ans. Il n’est ni illégal ni sournois pour aucun groupe, quelle que soit son affiliation, de le signaler.

«Les initiés travaillistes ont passé la dernière journée à informer la presse de manière anonyme que l’élection du maire sera plus proche que les gens ne le pensent. Ainsi, au lieu de se plaindre, le chef adjoint du Labour voudra peut-être se demander pourquoi de plus en plus de Londoniens soutiennent Shaun Bailey. Le bilan de Sadiq Khan en matière de criminalité est au moins une partie de la réponse.

Le Parti conservateur a été sollicité pour commentaires.