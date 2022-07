Les conservateurs disent qu’ils espèrent un décompte des voix plus rapide dans la course à la direction de cette année

Avec un nombre record de nouvelles adhésions dans les livres – et des souvenirs persistants de la longue attente pour annoncer le gagnant du concours de 2020 – les conservateurs disent qu’ils ont pris des mesures pour s’assurer que le vote et le dépouillement dans la course à la direction actuelle se déroulent aussi bien que possible.

Le Parti conservateur du Canada affirme avoir distribué 280 000 bulletins de vote à la direction et espère en envoyer 380 000 de plus d’ici lundi. Le traitement et la vérification des bulletins de vote doivent commencer la semaine prochaine et les membres du parti ont été invités à retourner leurs bulletins de vote avant le 6 septembre, quatre jours avant que le parti envisage d’annoncer son nouveau chef.

«Nous essayons de nous assurer du mieux que possible que les membres le sachent pour le recevoir par la poste le plus rapidement possible», a déclaré un scrutateur lors d’une séance d’information à Ottawa jeudi matin. Le responsable a parlé aux médias à condition qu’ils ne soient pas nommés.

On ne sait pas encore quand le dépouillement commencera. Les responsables du parti disent qu’ils doivent encore régler les détails, étant donné le volume considérable de documents attendus.

Ces responsables ont déclaré vouloir annoncer le chef le 10 septembre.

Le candidat à la direction du Parti conservateur, Jean Charest, assiste à un barbecue du parti à Calgary, en Alberta, le 9 juillet 2022. (Jeff McIntosh/La Presse canadienne)

En 2020, le dépouillement des bulletins de vote s’est prolongé jusqu’au matin. La victoire d’Erin O’Toole a été annoncée à 2 h HE le 23 août après un retard de six heures imputé à divers problèmes, notamment une machine à compter les bulletins de vote qui a accidentellement déchiqueté des milliers de cartes de vote.

Bien qu’ils n’entrent pas dans les détails, les responsables ont déclaré qu’ils avaient mis en place des “éventualités” pour s’assurer qu’il n’y avait pas de problèmes de ce genre cette fois-ci.

Jeudi, le parti a fait visiter aux médias son centre de vérification des bulletins de vote au centre-ville d’Ottawa. « Nous pouvons traiter par milliers », a déclaré le scrutateur.

Le parti a déclaré qu’au dernier décompte, seuls 48 bulletins de vote avaient été retournés.

«Il pourrait y avoir toute une vague de bulletins de vote qui n’attendent que nous pour être éclaboussés», a déclaré le scrutateur.

Les scrutateurs de chaque campagne à la direction seront autorisés à entrer dans le centre de vérification pour observer dès que la vérification des bulletins de vote commencera la semaine prochaine, a indiqué le parti.

“Nous leur avons envoyé une note expliquant l’opération”, a déclaré le scrutateur. Il a déclaré que toutes les campagnes n’avaient pas encore répondu pour confirmer leur présence.

Le nom de Patrick Brown toujours sur le bulletin de vote

Le nom du candidat à la direction disqualifié Patrick Brown est toujours sur le bulletin de vote car il a été abandonné assez tard dans la course.

Une source a déclaré à CBC News que le parti prévoyait d’ignorer les votes pour Brown et de compter les deuxièmes choix des partisans de Brown sur les bulletins de vote classés. Le parti ne le confirmerait pas aujourd’hui.

“Ne parlons pas de Patrick Brown”, a déclaré à plusieurs reprises un haut responsable du parti lorsque les journalistes ont soulevé la question.

Aucun bulletin de vote réel n’était affiché au centre de vérification jeudi; ils sont expédiés et reçus aux bureaux d’Ottawa de Deloitte, le cabinet d’audit que les conservateurs ont retenu pour assurer le bon déroulement du processus de vote.