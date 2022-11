Les conservateurs devraient défendre les efforts, les fonceurs et les preneurs de risques pour lutter contre l’inflation et la crise

LA Banque d’Angleterre n’a pas réussi à contrôler l’inflation. Maintenant, les responsables de la banque et du Trésor nous disent que nous avons besoin d’une récession pour faire baisser l’inflation.

Le chancelier a eu tort d’accepter leurs mauvais conseils. Le nouvel ennemi est le marasme.

La chancelière a eu tort d’accepter les mauvais conseils de la Banque d’Angleterre Crédit : Simon Dawson / No10 Downing Street

Le Parti conservateur doit défendre les militants, les fonceurs, les preneurs de risques, les bâtisseurs d’entreprises et les travailleurs qualifiés Crédit : PA

Ce dont nous avons besoin, c’est de soutenir toutes les personnes qui travaillent dur, paient leur propre chemin, créent des emplois et gèrent leur propre entreprise.

Les personnes qui s’occupent de leur propre famille et qui veulent réussir dans le monde devraient être soutenues.

Ils ne méritent pas une hausse d’impôt en guise de punition pour les échecs de l’establishment.

Le Parti conservateur doit défendre les militants, les fonceurs, les preneurs de risques, les bâtisseurs d’entreprises et les travailleurs qualifiés.

Le moyen de sortir de l’inflation est de produire plus pour mettre fin aux pénuries.

Le gouvernement, au lieu de bloquer la production de notre propre pétrole et gaz, devrait offrir les licences et les encouragements pour une production domestique beaucoup plus importante.

C’est fou d’importer du gaz de l’étranger produisant plus de CO2 que d’utiliser le nôtre.

Pourquoi est-il acceptable d’avoir du gaz fracturé aux États-Unis mais pas de quelque part au Royaume-Uni loin des maisons ?

Au lieu de dépenser l’argent des impôts pour payer les agriculteurs britanniques pour qu’ils ne cultivent pas de nourriture, nous devrions investir dans plus de serres, de polytunnels, de moissonneuses à céréales et le reste pour cultiver beaucoup plus de ce que nous mangeons.

Pourquoi nous taxer davantage pour laisser les terres agricoles se déchaîner ? Nous devrions labourer plus de champs et planter plus de légumes pour remplacer les approvisionnements peu fiables de l’étranger.

Pourquoi offrir des subventions pour planter plus d’arbres pour le spectacle tout en important la plupart de notre bois de l’étranger ?

Il devrait y avoir plus de bois local pour construire nos maisons, alimenter nos centrales électriques et pour les meubles.

La facture des prestations a explosé après les fermetures de Covid. Nous ne voulons pas seulement une révision, comme le propose le gouvernement.

Nous voulons des mesures immédiates pour qu’il soit intéressant de retirer les prestations. Il y a beaucoup d’emplois disponibles.

Tous ceux qui se lèvent pour aller travailler s’attendent à ce que les autres cherchent du travail et l’emmènent là où ils peuvent le gérer.

Légiférer de toute urgence

Nous devons légiférer de toute urgence pour arrêter le flux d’entrants illégaux. Les factures d’hôtel pour les loger sont inacceptables et devraient conduire à une nouvelle approche.

La première priorité de ce nouveau gouvernement était de voter 11 milliards de livres sterling cette année afin que la Banque d’Angleterre puisse vendre une charge d’investissements à perte, les contribuables payant la facture.

Tous les partis de l’opposition étaient d’accord avec cela. C’est tout à fait faux. Dites-leur de ne pas vendre pour nous épargner les frais. Les investissements auront plus de valeur s’ils sont conservés jusqu’aux dates de remboursement.

Combattre la récession, c’est réduire les impôts. Réduisez la TVA sur le carburant et vous réduisez les hausses de prix en même temps.

Supprimez les règles fiscales pénales sur les travailleurs indépendants et nous aurons plus de personnes qui nous fourniront des biens et des services.

Réduisez nos taux d’imposition des entreprises et d’autres viendront ici et d’autres réinvestiront leurs bénéfices ici dans de nouvelles capacités et de nouveaux emplois.

Chaque fois que le gouvernement a réduit les taux d’imposition des sociétés, les prélèvements fiscaux ont augmenté à mesure que de plus en plus d’entreprises viennent ici et se développent ici.

L’Irlande, avec des taux beaucoup plus bas que les nôtres, tire par conséquent une plus grande partie de ses recettes fiscales des impôts sur les entreprises.

Les gens n’ont pas voté conservateur en 2019 pour avoir des impôts élevés et des dépenses publiques inutiles.

Ils n’ont pas voté le Brexit juste pour le plaisir.

Nous avons voté pour les conservateurs pour que le Brexit gagne grâce à une baisse des impôts et à des règles plus sensées pour libérer l’entreprise et stimuler la prospérité.

Nous voulions que la TVA soit supprimée de l’énergie et des produits verts, nous voulions des politiques de pêche et d’agriculture qui reconstruisent nos industries nationales et nous voulions être libres de commercer avec le reste du monde à de meilleures conditions.

Dégâts compensés

Covid nous a fait reculer, ainsi que le reste du monde. La Banque d’Angleterre a fait la même erreur que les banques centrales européennes et américaines en imprimant trop d’argent et en maintenant des taux d’intérêt trop bas, déclenchant une inflation.

Maintenant, ils ne doivent pas en faire trop dans l’autre sens et nous plonger dans un marasme.

Le gouvernement doit compenser une partie des dommages que l’argent fait maintenant avec des réductions d’impôts sélectionnées et en soutenant davantage d’investissements en Grande-Bretagne.

Je ne peux pas croire que le premier ministre veuille se battre contre une élection avec des promesses de hausses d’impôts et d’austérité à venir. Cela ne ravira pas les électeurs. Alors pourquoi ne pas commencer le changement maintenant ?

Nous avons besoin de moins de dépenses publiques inutiles, de baisses d’impôts et d’un soutien adéquat des entreprises. Ce serait une bonne économie et même une meilleure politique.

Sans les efforts et les épargnants, gagner une élection sera peu probable.

Je vois que le gouvernement veut sournoisement des augmentations d’impôts, principalement de manière furtive.

Ils ont laissé l’inflation faire le travail de nous enlever plus d’impôts en n’augmentant pas l’abattement non imposable et les tranches pour des taux plus élevés.

De cette façon, ils évitent un vote parlementaire sur la question à un moment où de nombreux députés conservateurs, dont moi, ne souhaitent pas augmenter les impôts des gens.